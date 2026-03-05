Live TV

„Incertitudinea este acum noua normalitate”. Avertismentul șefei FMI privind efectele războiului din Orientul Mijlociu

Kristalina Georgieva
Economia globală este „din nou pusă la încercare” de războiul din Orientul Mijlociu, a declarat joi directoarea generală a Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva.

„Trăim într-o lume în care şocurile sunt mai frecvente şi mai neaşteptate şi ne avertizăm membrii de ceva vreme că incertitudinea este acum noua normalitate”, a declarat Kristalina Georgieva, la o conferinţă despre Asia în 2050, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Acest conflict, dacă va dura, ar putea afecta evident preţurile globale la energie, sentimentul pieţei, creşterea economică şi inflaţia”, a adăugat şefa FMI.

Declanşat sâmbătă de o ofensivă americano-israeliană împotriva Iranului, războiul a cuprins Orientul Mijlociu, provocând o creştere vertiginosă a preţurilor globale ale petrolului şi aruncând pieţele în turbulenţe.

„Pieţele au fost într-un carusel în ultimele zile. Cu cât se va termina mai repede această nenorocire, cu atât va fi mai bine pentru întreaga lume”, a continuat Georgieva, referindu-se la o "perioadă de volatilitate potenţial prelungită".

FMI monitorizează îndeaproape conflictul din Orientul Mijlociu şi va include concluziile sale în raportul „World Economic Outlook” care va fi publicat în aprilie, a mai spus Georgieva.

În luna ianuarie, FMI şi-a revizuit uşor previziunile de creştere globală la 3,3% pentru 2026 şi la 3,2% pentru anul viitor.

Şefa FMI a lăudat Asia pentru reconstrucţia instituţiilor, a amortizoarelor externe şi a credibilităţii în rândul investitorilor după criza financiară din 1997-1998. Georgieva a avertizat însă că regiunea trebuie să se pregătească în continuare pentru o lume de „şocuri repetitive” care includ tehnologii disruptive, comerţ şi geopolitică.

