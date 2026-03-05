„Incertitudinea este acum noua normalitate”. Avertismentul șefei FMI privind efectele războiului din Orientul Mijlociu

Economia globală este „din nou pusă la încercare” de războiul din Orientul Mijlociu, a declarat joi directoarea generală a Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva.

„Trăim într-o lume în care şocurile sunt mai frecvente şi mai neaşteptate şi ne avertizăm membrii de ceva vreme că incertitudinea este acum noua normalitate”, a declarat Kristalina Georgieva, la o conferinţă despre Asia în 2050, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Acest conflict, dacă va dura, ar putea afecta evident preţurile globale la energie, sentimentul pieţei, creşterea economică şi inflaţia”, a adăugat şefa FMI.

Declanşat sâmbătă de o ofensivă americano-israeliană împotriva Iranului, războiul a cuprins Orientul Mijlociu, provocând o creştere vertiginosă a preţurilor globale ale petrolului şi aruncând pieţele în turbulenţe.

„Pieţele au fost într-un carusel în ultimele zile. Cu cât se va termina mai repede această nenorocire, cu atât va fi mai bine pentru întreaga lume”, a continuat Georgieva, referindu-se la o "perioadă de volatilitate potenţial prelungită".

FMI monitorizează îndeaproape conflictul din Orientul Mijlociu şi va include concluziile sale în raportul „World Economic Outlook” care va fi publicat în aprilie, a mai spus Georgieva.

În luna ianuarie, FMI şi-a revizuit uşor previziunile de creştere globală la 3,3% pentru 2026 şi la 3,2% pentru anul viitor.

Şefa FMI a lăudat Asia pentru reconstrucţia instituţiilor, a amortizoarelor externe şi a credibilităţii în rândul investitorilor după criza financiară din 1997-1998. Georgieva a avertizat însă că regiunea trebuie să se pregătească în continuare pentru o lume de „şocuri repetitive” care includ tehnologii disruptive, comerţ şi geopolitică.

Editor : M.B.