Închisoare pe viață pentru teroristul din Manhattan

Ahmad Khan Rahimi, bărbatul care a detonat o bombă în Manhattan, New York, în septembrie 2016, și a rănit 30 de persoane, a fost condamnat la închisoare pe viață. Rahimi plănuia să mai detoneze o bombă, însă aceasta nu a explodat, scrie Sky News. Bărbatul se află și în spatele unui atac petrecut cu câteva ore înaintea celui din New York, în Seaside Heights, New Jersey, unde o altă bombă improvizată a explodat, fără ca nimeni să fie rănit.

După cele două atacuri, poliția a început o adevărată vânătoare pentru capturarea lui Ahmad Rahimi, de origine afgană, iar bărbatul a fost împușcat de mai multe ori de ofițerii care l-au prins.

La proces, Rahimi nu a exprimat niciun regret și a încercat să instige la atacuri violente mai mulți colegi de celulă, cărora le-a dat mai multe înregistrări video cu discursurile lui Osama bin Laden.

„Este mândru de ce a făcut, disprețuitor față de sistemul de justiție din SUA și este la fel de dedicat ideologiei teroriste”, au arătat procurorii în documentele depuse la tribunal.

Una dintre victimele atacului din Manhattan care a depus mărturie la proces a declarat că încă are atacuri de panică atunci când aude sirena unei mașini de poliție sau a unei ambulanțe. Pauline Nelson a fost rănită când mașina ei a fost lovită de suflul exploziei.

În timpul audierii sale, Rahimi a declarat că „nu urăște pe nimeni. Sunt aici de mai bine de 20 de ani, am avut prieteni americani, prieteni musulmani. Nu am fost niciodată discriminat pentru religia mea, până când nu am început să îi pun în practică învățămintele”, a spus el.

Rahimi susține că a fost hărțuit de FBI și izolat după ce a început să se îmbrace în portul musulman și să își afirme cu voce tare credințele. Judecătorul Richard Berman l-a condamnat la închisoare pe viață, plus încă 30 de ani în spatele gratiilor, și a declarat în motivarea sa că bărbatul „nu a arătat pic de regret față de faptele sale”.