Un elev în vârstă de 17 ani a deschis focul la Școala Tehnică Nr. 1 din orașul sârb Kragujevac, rănind două angajate. Poliția anunță că ar fi tras cu o pușcă de calibru mic, relatează Anadolu.

Potrivit Ministerului de Interne al Serbiei, două angajate auxiliare au fost rănite: o femeie a fost împușcată în picior, iar a doua a fost rănită de cioburi de sticlă.

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Viața lor nu este în pericol. Ambele au primit îngrijiri medicale.

Suspectul, un elev de 17 ani al aceleiași școli, a folosit o pușcă de calibru mic. Presa locală a relatat că arma s-a blocat după ce s-au tras focurile, ceea ce a permis polițiștilor sosiți la fața locului să-l imobilizeze și să-l rețină rapid pe adolescent.

Presa locală a relatat că arma s-a defectat după ce a fost descărcată, ceea ce a permis poliției să intervină.

Motivul atacului armat rămâne necunoscut. Poliția a declarat că este în curs o anchetă pentru a stabili circumstanțele incidentului.

Editor : M.C