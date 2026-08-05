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Incident de securitate: o dronă a zburat în apropierea unui avion ucrainean pe aeroportul din Leipzig/Halle

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Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto. Profimedia Images
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La scurt timp după miezul nopții, o alertă de securitate a fost declanșată pe aeroportul Leipzig/Halle. O dronă fusese observată în incintă. Mai multe detalii au apărut acum: potrivit unui purtător de cuvânt al NATO, o dronă a fost observată în apropierea unei aeronave ucrainene, relatează focus.de.

Aeroportul Leipzig/Halle din estul Germaniei a fost nevoit să suspende temporar zborurile în noaptea de marţi spre miercuri, după ce un obiect aerian neidentificat a fost observat în zona aeroportului, iar un obiect suspect a fost descoperit în apropierea unei piste, a anunţat miercuri poliţia germană.

Mai multe aeronave, inclusiv un avion de pasageri, au fost redirecţionate în timpul nopţii, în urma unui „incident de securitate”, potrivit poliţiei. Totodată, un avion cargo al companiei DHL, care decolase de pe aeroportul Leipzig/Halle, a efectuat o aterizare neprogramată la Hanovra la scurt timp după decolare, după ce s-ar fi ciocnit în zbor cu un obiect neidentificat, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu incidentul.

NATO a confirmat miercuri că, în cursul nopţii, o dronă a fost observată în apropierea unei aeronave ucrainene aflate pe aeroportul Leipzig/Halle. Potrivit unor surse din domeniul securităţii, citate de dpa, drona era echipată cu explozibili şi un detonator.

Secţiunea nordică a aeroportului şi-a reluat operaţiunile în primele ore ale dimineţii de miercuri. În schimb, pista sudică, care deserveşte principalul hub al grupului logistic DHL, a rămas închisă, în timp ce specialiştii au examinat obiectul suspect cu ajutorul unui robot pirotehnic, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei.

Autorităţile anchetează totodată sesizările privind obiectul aerian neidentificat şi încearcă să stabilească dacă acesta are legătură cu obiectul suspect descoperit în apropierea pistei.

Aeroporturile germane se află în stare de alertă maximă după o serie de survoluri neautorizate cu drone deasupra unor obiective precum instalaţii militare, terminale energetice, porturi maritime şi companii de logistică.

Poliţia federală germană a avertizat că aceste survoluri ar fi putut fi organizate de agenţi ruşi. Moscova a negat orice implicare în aceste incidente.

Editor : M.C

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