Video Incident de securitate pe un aeroport din Irlanda: un bărbat a pătruns pe pistă și s-a urcat pe un avion militar american

Data actualizării: Data publicării:
Incident de securitate pe aeroportul Shannon: un bărbat a pătruns pe pistă și s-a urcat pe un avion militar american. Foto: X/ Profimedia

Un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani a fost arestat după ce a pătruns într-o zonă neautorizată a aeroportului Shannon, din Irlanda, și s-a urcat pe o aeronavă militară americană de tip C-130 Hercules, provocând, potrivit autorităților, pagube. Incidentul, care a dus la suspendarea temporară a operațiunilor aeroportuare și la întârzierea unor zboruri, este investigat de poliția irlandeză, scrie The Guardian.

Un purtător de cuvânt al poliției irlandeze (Garda Síochána) a declarat: „Sâmbătă, 11 aprilie 2026, un bărbat adult a pătruns într-o zonă neautorizată a aeroportului Shannon, Shannon, comitatul Clare.

Un bărbat adult (în vârstă de aproximativ 40 de ani) a fost arestat pentru presupuse fapte de distrugere de către gardaí, cu puțin înainte de ora 11.00, și este în prezent reținut în baza secțiunii 4 din Legea justiției penale din 1984, într-o secție de poliție din divizia Clare/Tipperary.

Ancheta este în desfășurare.

Pe lângă polițiștii irlandezi, la intervenție au participat și poliția aeroportuară, serviciul de pompieri și salvare al aeroportului Shannon, precum și membri ai forțelor de apărare aflați în serviciu la aeroport.

Operațiunile aeroportului au fost suspendate temporar după incident. Două zboruri la plecare au fost întârziate, iar o aeronavă care sosea din Lourdes, Franța, a fost ținută în aer, în așteptare.

Un purtător de cuvânt al Shannon Airport Group a precizat că activitatea a fost reluată la scurt timp după incident.

„Aeroportul a suspendat operațiunile în jurul orei 9.50 și le-a reluat la ora 10.15.

Editor : Ș.A.

Top Citite
pedro sanchez
1
După ce a intrat în conflict cu Donald Trump și Israelul, Pedro Sanchez prezintă Spania...
benjamin netanyahu pedro sanchez
2
Netanyahu acuză Spania de „ostilitate” și o exclude din mecanismul de supraveghere a...
viktor orban peter magyar
3
Alegeri Ungaria 2026. Prezență record la vot. Cozi în țară și diaspora. Acuzații...
iran-miting
4
Război în Orientul Mijlociu, ziua 43. Negocierile de la Islamabad se prelungesc peste...
eugen radulescu la o sedinta
5
Consilier BNR: Aveam nevoie de banii din Fondul de rezervă ca să atenuăm criza din Golf...
Te-ar putea interesa și:
protes irland combustibili petrol
Haos în a patra zi de proteste față de prețurile la combustibil în Irlanda. Manifestații și în Norvegia, țară producătoare de petrol
Aircraft An-26 is on landing, Rostov-on-Don, Russia, 7 February 2012
29 de morți, în urma prăbușirii unui avion militar rus, după ce a survolat Crimeea
d trump privind in oamant
Liderul european care i-a ţinut piept lui Trump chiar la el acasă. „Perspectiva este oarecum diferită”
avion SUA E-8C Joint Surveillance Target Attack Radar System (JSTARS)
O țară a refuzat cererea SUA de a survola teritoriul său cu avioane militare. Ce motive a invocat
barbat incatusat
Un bulgar condamnat în România pentru trafic de droguri şi dat în urmărire internaţională a fost arestat în Africa de Sud
Recomandările redacţiei
Gigi becali
Gigi Becali, prins cu 109 km/h pe Șoseaua Pipera în noaptea de...
Strategically,Important,Strait,Of,Ormuz,(hormuz),Old,Map,Fragment,Originally
Este Ormuz pentru SUA ceea ce a fost criza Suez pentru Marea Britanie...
popi studenti
Sărbătoare fără granițe: Paște în stil românesc pentru studenții...
refugiati ucraineni in romania
„Avem nevoie de o pace adevărată”: Armistițiul de Paște nu reușește...
Ultimele știri
De ce l-a trimis Donald Trump pe JD Vance să negocieze cu Iranul, după ce a ignorat avertismentul vicepreședintelui privind Teheranul
Alegeri Ungaria. Un apropiat al guvernului Orban publică „un plan intern” în engleză prin care acuză Tisza de pregătirea unor violențe
Putin își oferă serviciile de mediator între SUA și Iran, după blocajul negocierilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Lăsată singură de familia lui". Drama trăită de Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner...
Cancan
Surpriză de proporții! Pe ce data pică Paștele în 2027
Fanatik.ro
Cornel Dinu, glume pe seama lui George Pușcaș! La ce meserie l-a trimis
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Cristi Borcea are un rival pe măsură. Marele sportiv care dorește să-l depășească pe român: ”Vreau 10 copii”
Adevărul
Câștigă sau pierd SUA în Iran? Argumentele consilierului lui George W. Bush: „Se inventează linii imaginare”
Playtech
Regulă nouă la bloc. Ce trebuie să declari în 10 zile şi cine stabileşte câte persoane locuiesc într-un...
Digi FM
Ce se face în a doua zi de Paște și ce tradiții respectă românii în Lunea Albă. Obiceiuri care se păstrează...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
MM Stoica, după gratii, chiar de ziua lui, în Duminica Paștelui. Mirel Rădoi și Costel Gâlcă l-au vizitat în...
Pro FM
Cum arată Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic, la aproape 50 de ani. Și-a etalat formele voluptoase...
Film Now
Dakota Johnson iubește din nou. Cine este bărbatul care a ajutat-o să treacă peste despărțirea de Chris Martin
Adevarul
Misterul avioanelor sovietice în care petreceau românii. Cum au ajuns „avio-baruri” în două orașe din Timiș
Newsweek
Vechimea din străinătate contează la pensie. Cum să-ți crești pensia chiar dacă nu mai lucrezi în țară
Digi FM
Cine e Peter Magyar, fostul colaborator al lui Viktor Orban, devenit principalul lui adversar. A promis o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Pamela din Dallas, mai senină ca oricând. Victoria Principal are 76 de ani, o viață liniștită departe de...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...