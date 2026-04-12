Un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani a fost arestat după ce a pătruns într-o zonă neautorizată a aeroportului Shannon, din Irlanda, și s-a urcat pe o aeronavă militară americană de tip C-130 Hercules, provocând, potrivit autorităților, pagube. Incidentul, care a dus la suspendarea temporară a operațiunilor aeroportuare și la întârzierea unor zboruri, este investigat de poliția irlandeză, scrie The Guardian.

Un purtător de cuvânt al poliției irlandeze (Garda Síochána) a declarat: „Sâmbătă, 11 aprilie 2026, un bărbat adult a pătruns într-o zonă neautorizată a aeroportului Shannon, Shannon, comitatul Clare.

Un bărbat adult (în vârstă de aproximativ 40 de ani) a fost arestat pentru presupuse fapte de distrugere de către gardaí, cu puțin înainte de ora 11.00, și este în prezent reținut în baza secțiunii 4 din Legea justiției penale din 1984, într-o secție de poliție din divizia Clare/Tipperary.

Ancheta este în desfășurare.”

Pe lângă polițiștii irlandezi, la intervenție au participat și poliția aeroportuară, serviciul de pompieri și salvare al aeroportului Shannon, precum și membri ai forțelor de apărare aflați în serviciu la aeroport.

Operațiunile aeroportului au fost suspendate temporar după incident. Două zboruri la plecare au fost întârziate, iar o aeronavă care sosea din Lourdes, Franța, a fost ținută în aer, în așteptare.

Un purtător de cuvânt al Shannon Airport Group a precizat că activitatea a fost reluată la scurt timp după incident.

„Aeroportul a suspendat operațiunile în jurul orei 9.50 și le-a reluat la ora 10.15.

Editor : Ș.A.