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Video Incident grav la bordul unui avion care decolase din Grecia. Un pasager, parțial aspirat spre exterior

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Delayed Ryanair Athens Airport
Pasageri, la bordul unui avion Ryanair. Foto: Profimedia
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Un zbor Ryanair de la Salonic la Memmingen s-a întors în siguranță în Grecia vineri, după ce a suferit o defecțiune gravă la motor în timpul zborului, un pasager fiind ușor rănit de resturi provenite de la motorul aeronavei.  Un geam a fost spart de fragmente desprinse din motor în urma unei avarii. Pasagerul de lângă fereastră a fost aspirat parțial spre exteriorul aeronavei, dar a fost prins de ceilalți pasageri. Piloții au detectat problema în timp ce aeronava se afla deasupra Macedoniei de Nord și au decis să se întoarcă la Salonic, după ce defecțiunea nu a putut fi remediată în timpul zborului.

În timpul coborârii, o parte din motorul avariat s-ar fi desprins și ar fi lovit un geam al cabinei, provocând răni ușoare unui pasager de naționalitate sârbă. Autoritățile au declarat că incidentul nu a implicat nicio breșă în fuselajul aeronavei, scrie eKathimerini.

Potrivit presei locale, zborul Ryanair FR1879, un Boeing 737-8AS, s-a întors în siguranță în Grecia vineri, după ce, potrivit relatărilor, o parte dintr-un motor avariat s-a desprins și a lovit un geam al cabinei.

Un bărbat în vârstă de 61 de ani, originar din Serbia, a fost transportat la spitalul AHEPA la întoarcerea avionului și va fi supus unei tomografii computerizate pentru a se stabili dacă prezintă fracturi.

Referindu-se la incident, președintele POEDIN (Federația Panelenică a Angajaților din Spitalele Publice) a subliniat că s-a evitat la limită o tragedie, întrucât un geam s-a spart, iar corpul unui pasager a fost aruncat în aer și reținut de soția sa. Bărbatul de 61 de ani se află în prezent la spitalul AHEPA, prezentând răni de la frecarea cu corpul avionului.

Măștile de oxigen au căzut automat din tavan la depresurizare, provocând panică în rândul pasagerilor. Autoritățile au declarat că incidentul nu a implicat nicio breșă în fuselajul aeronavei.

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La Aeroportul “Macedonia” din Salonic au fost activate procedurile de urgență. Pompierii, echipajele de ambulanță, poliția și alte servicii de urgență au fost puse în stare de alertă, iar aeronava a fost garată într-o zonă specială.

Patru pasageri au fost transportați la spital din motive de precauție. Majoritatea au fost tratați și externați, în timp ce pasagerul sârb a rămas internat pentru investigații medicale suplimentare.

Ryanair a trimis o aeronavă de schimb, iar autoritățile aeronautice competente desfășoară o anchetă pentru a stabili cauza defecțiunii motorului.

Înregistrările video postate pe reţelele sociale arată măştile de oxigen căzute de urgenţă în cabină, iar martorii oculari au relatat că pasagerii ţipau speriaţi.

Editor : M.C

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