Incident în Germania: Cum au ajuns soldați care participau la un exercițiu și polițiști chemați de localnici să tragă unii în alții

Data actualizării: Data publicării:
Bundeswehr vehicul blindat armata germana erding
Exercițiile se desfășoară în spații publice din zeci de orașe bavareze din nordul Munchenului, inclusiv în Erding, pentru a repeta un atac asupra unui stat membru NATO.  Foto: Profimedia Images

Un soldat german a fost împușcat de un polițist, în timpul unui exercițiu de amploare al Forțelor Armate Germane (Bundeswehr) în orașul Erding, din sudul Bavariei, au declarat miercuri oficiali germani, citați de Deutsche Welle.

Un purtător de cuvânt al Comandamentului Operațional al Bundeswehr a declarat presei germane că o neînțelegere a dus la un schimb de focuri între trupele care participau la exercițiu și poliția chemată de locuitorii din zonă. 

Soldatul a fost externat din spital, unde a fost tratat pentru răni ușoare, potrivit purtătorului de cuvânt și poliției locale. 

La exercițiul numit Marshal Power participă aproximativ 500 de polițiști militari, precum și sute de membri ai serviciilor de prim ajutor din cadrul poliției, pompierilor și serviciilor de salvare. 

Exercițiile se desfășoară în spații publice din zeci de orașe bavareze din nordul Munchenului, inclusiv în Erding, pentru a repeta un atac asupra unui stat membru NATO. 

Poliția bavareză a declarat că a răspuns la sesizări privind un bărbat înarmat și a trimis mai multe unități în sud-estul orașului Erding, inclusiv un elicopter, miercuri seara. 

Potrivit cotidianului german Bild, poliția militară a tras cu muniție de antrenament asupra polițiștilor care au sosit, crezând că aceasta face parte din exercițiul militar. 

Polițiștii ar fi ripostat cu muniție reală, lovind unul dintre soldați.  

„Din cauza unei interpretări eronate la fața locului, s-au tras focuri de armă”, a declarat poliția bavareză într-un comunicat.  

„Ulterior s-a aflat că persoana care purta o armă era un membru al forțelor armate germane, care se afla la fața locului în cadrul unui exercițiu”, se adaugă în comunicat.  

Acesta precizează că poliția judiciară statală, împreună cu polițiștii locali, efectuează o anchetă cu privire la incident. 

