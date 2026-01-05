Polițiștii investighează un incident la reședința vicepreședintelui american JD Vance din Cincinnati și au reținut o persoană, potrivit People. Vance a reacționat pe platforma X, menționând faptul că „un nebun a încercat să pătrundă în casă”.

ACTUALIZARE 17.33: JD Vance a reacționat pe platform X. Vicepreședintele SUA a precizat că o persoană „nebună” a încercat să pătrundă în casa sa din Ohio, menționând că el și familia sa nu se aflau acolo în acel moment, conform Reuters.

„Din câte îmi dau seama, un nebun a încercat să pătrundă în casă spărgând ferestrele cu un ciocan. Sunt recunoscător serviciului secret și poliției din Cincinnati pentru că au reacționat rapid”, a scris Vance.

„Nici măcar nu eram acasă, pentru că ne întorseserăm deja la Washington”, a adăugat el, rugând mass-media să nu difuzeze imagini cu casa și cu ferestrele sparte.

ACTUALIZARE 16.50 Potrivit unui purtător de cuvânt al Serviciilor Secrete, individul reținut este un bărbat adult, încă neidentificat, care „provocat pagube materiale, inclusiv spargerea unui geam din exteriorul unei reşedinţe personale asociate cu Vance”.

Incidentul a avut loc la scurt timp după miezul nopţii de duminică de luni (ora locală).

„Serviciile Secrete se coordonează cu Departamentul Poliţiei din Cincinnati şi Biroul Procurorului federal în cadrul deciziilor cu privire la inculpare”, a declarat un purtător de cuvânt al Serviciilor Secrete, Anthony Guglielmi, citat de News.ro.

Autorităţile anchetează dacă bărbatul îl ţintea pe Vance sau familia sa, a declarat CNN un oficial din cadrul forţelor federale.

Știrea inițială

Serviciul Secret a confirmat pentru People că, la scurt timp după miezul nopții de luni, 5 ianuarie, un bărbat a fost reținut de agenții Serviciului Secret la domiciliul lui Vance.

„Un bărbat adult a fost reținut de Departamentul de Poliție din Cincinnati după ce a fost reținut de personalul Serviciului Secret al SUA pentru că a provocat daune materiale, inclusiv spargerea ferestrelor din exteriorul unei reședințe personale asociate vicepreședintelui”, a declarat Matthew Young, agent special adjunct responsabil.

O sursă anonimă din cadrul autorităților din SUA a declarat că agenții nu cred că persoana respectivă a reușit să pătrundă în reședință.

Presa locală a relatat că cel puțin una din ferestrele casei a fost spartă. Fotografiile publicate de mass-media locale arată pagube, dar în acest moment nu este clar ce s-a întâmplat exact.

Vance și familia sa nu se aflau la reședintă în acel moment.

Editor : M.C