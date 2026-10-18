O explozie catastrofală la Baza Forțelor Canadiene Wainwright, din Alberta, a provocat numeroase victime, morți și răniți, în timpul unei operațiuni militare de antrenament cu foc real, a anunţat sâmbătă ministrul Apărării, David McGuinty. Aceasta este una dintre cele mai intens utilizate baze militare din Canada, relatează presa locală și agențiile internaționale de presă.

Potrivit unor surse locale din cadrul bazei, personalul Forțelor Canadiene desfășura exerciții de câteva zile când un proiectil de artilerie ar fi lovit un puț de gaze naturale activ pe poligonul de tragere, declanșând o detonare masivă.

Se spune că explozia a distrus clădirile de antrenament tactic din apropiere, iar incendiile ulterioare au ajuns la depozitele de muniție și au declanșat detonări secundare pe tot poligonul.

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„Cu tristeţe vă informez că s-au înregistrat atât decese, cât şi răniţi în urma unui incident” produs la Baza Forţelor Canadiene Wainwright, a declarat McGuinty jurnaliştilor, la Ottawa.

Ministrul nu a precizat câte persoane au murit sau au fost rănite şi nici ce a provocat situaţia „tragică” de la baza militară situată în partea central-estică a provinciei, la aproximativ 210 kilometri est de Edmonton.

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Unitățile medicale din Wainwright, copleșite de numărul de pacienți

Un medic a declarat pentru CBC News că unitățile medicale din Wainwright au fost „complet copleșite” de numărul de pacienți.

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„Sunt mai mulți pacienți decât am vrea oricare dintre noi să numărăm în acest moment. Este un dezastru”, a spus acesta.

Surse locale descriu spitalele care au activat protocoalele de Cod Portocaliu, mobilizând tărgi și pregătindu-se pentru un aflux semnificativ de victime.

Baza CFB Wainwright are o istorie documentată de producție de gaze naturale, cu aproximativ 180 de sonde raportate pe proprietatea militară în 2014.

Hărțile poligonului militar identifică depozite de muniție, conducte și zone desemnate ca fiind periculoase din cauza focului real în apropierea lacului Peterson.

Imaginile satelitare NASA FIRMS au înregistrat multiple puncte fierbinți termice între lacul Peterson și lacul Jamieson pe 17 octombrie.

Atât prim-ministrul, cât și ministrul Apărării au făcut declarații în care au afirmat că „la bază a avut loc un incident grav și de amploare, în urma căruia a izbucnit un incendiu care se propagă rapid”. Avioane de evacuare medicală se îndreaptă spre zonă, iar pagina oficială a prim-ministrului califică evenimentul drept o tragedie.

Incendiu de proporții

Un incendiu de proporţii continua să se manifeste sâmbătă seară, a declarat ministrul Apărării, adăugând: „Nu îmi amintesc să se fi produs un incident asemănător în ultimii ani”.

Armata canadiană şi Poliţia Regală Canadiană Călare (RCMP) anchetează incidentul, a precizat McGuinty.

Premierul Mark Carney a transmis pe reţelele sociale că guvernul federal „colaborează îndeaproape cu guvernul provinciei Alberta şi cu autorităţile locale”.

”Un incident grav, care a provocat un incendiu de proporţii, a avut loc la Baza Forţelor Canadiene (BFC) Wainwright, din Alberta. Gândurile noastre se îndreaptă către femeile şi bărbaţii curajoşi care au fost afectaţi de acest incident. Colaborăm îndeaproape cu guvernul provinciei Alberta şi cu autorităţile locale. Prim-ministrul provinciei, Danielle Smith, şi cu mine suntem în contact, la fel ca miniştrii şi responsabilii implicaţi”, a afirmat el.

Potrivit datelor recensământului, în 2021, la Baza Forţelor Canadiene Wainwright erau repartizaţi 1.310 militari şi angajaţi civili.

Oraşul Wainwright, cu o populaţie de aproximativ 6.600 de locuitori, se află imediat la nord de bază.

Autorităţile municipale au anunţat pe reţelele sociale că incendiul a depăşit gardul perimetral al bazei şi s-a extins în zona învecinată, însă nu au fost emise ordine de evacuare.

Generalul Jennie Carignan, şefa Statului Major al Apărării din Canada, a declarat pe reţelele sociale că forţele armate canadiene colaborează pe deplin cu autorităţile federale, provinciale şi locale.

„Prioritatea noastră rămâne bunăstarea militarilor noştri, a familiilor acestora şi a comunităţii din care fac parte”, a afirmat ea.

Într-un comunicat de presă, Acute Care Alberta a confirmat că echipajele serviciilor medicale de urgenţă se aflau la faţa locului pentru a acorda îngrijiri medicale şi a asigura transportul persoanelor afectate de incendiu.

Serviciul de ambulanţă aeriană STARS a anunţat că a trimis două elicoptere medicale de la Saskatoon şi Edmonton.

Poliţia Regală Canadiană Călare (RCMP) din Wainwright a precizat într-un comunicat că a intervenit la baza militară după ce a primit o solicitare de asistenţă.

„Primele informaţii indicau că izbucnise un incendiu într-o zonă de antrenament”, a transmis RCMP, precizând că a mobilizat numeroase resurse.

„Intervenţia noastră iniţială se apropie de final, însă avem în continuare resurse disponibile, dacă va fi nevoie.”

O cameră a postului CTV News Edmonton a surprins ambulanţe şi personal medical la Centrul Medical Wainwright, situat lângă liceul din localitate.

Editor : M.C