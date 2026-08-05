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Incident violent la Londra: Patru bărbaţi au fost înjunghiaţi de o femeie. Agresoarea a fost arestată

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politisti la locul unui atac cu cutitul in londra
Foto: Profimedia
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Patru bărbaţi au fost înjunghiaţi miercuri în cartierul Covent Garden din Londra şi o femeie a fost arestată, informează poliţia citată de Reuters, citată de Agerpres.

Femeia, în vârstă de circa 40 de ani, a fost arestată sub suspiciunea de posesie de armă ofensivă şi de agresiune, a relatat Sky News. 

„Agenţii de poliţie au confiscat o pereche de foarfece la faţa locului”, a adăugat comunicatul poliţiei.

Patru bărbaţi, în vârstă de 34, 39, 42 şi 52 de ani, au fost găsiţi cu răni prin înjunghiere şi au fost îngrijiţi la faţa locului înainte de a fi transportaţi la un centru de traumatologie din apropiere, a declarat un purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă din Londra.

Incidentul a avut loc pe strada Endell, la aproximativ 400 de metri de faimoasa piaţă Covent Garden din Londra, care este populară printre turişti şi cunoscută pentru artiştii stradali.

Editor : Liviu Cojan

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