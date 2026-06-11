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Video Incidente la Bazilica Sagrada Familia, în timpul ceremoniei la care participa Papa Leon. 600 de oameni au fost evacuați

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papa leon in sagrada familia barcelona
Foto: Profimedia Images

Vizita Papei Leon al 14 lea în Spania a fost marcată de incidente, miercuri seară, în Barcelona, în interiorul Bazilicii Sagrada Familia. Aproximativ 600 de oameni au fost evacuați de forțele de ordine. Din informațiile publicate de presa din Barcelona, ei se pregăteau să deturneze caracterul religios al momentului, transformându-l în unul politic.

Cu puțin timp înainte de sfințirea turnului lui Iisus Hristos din Bazilica Sagrada Familia, moment ce urma să fie marcat de imnuri religioase și binecuvântările Papei Leon al 14-lea, o înregistrare audio a fost rulată după ce o parte din corul care trebuia să cânte a fost observată pregătind steaguri catalane cu mesaje de susținere a independenței Cataluniei. 

Pres din Spania relatează că aceștia voiau să cânte un imn al Cataluniei cu mesajul de independență, în afara protocolului stabilit. 

Reprezentanții bisericii au chemat poliția, care a reușit să-i convingă pe cei 600 de participanți la ceremonie să iasă în liniște din catedrală. În afara edificiului, unii oameni au început să strige mesaje pentru independența Cataluniei dar și de protest față de gestul făcut de reprezentanții Bisericii Catolice. 

Editor : A.C.

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