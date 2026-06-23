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„Incidente şi evenimente de neimaginat, uimitoare”. Kim Jong-Un afirmă că ţara sa îşi va exercita poziţia de stat nuclear

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Liderul nord-coreean Kim Jong Un. Sursa foto: Profimedia Images
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Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a declarat că exercitarea poziţiei ţării ca stat nuclear este singura modalitate de a face faţă unei situaţii de securitate globală imprevizibile şi complicate, a relatat marţi agenţia de ştiri de stat KCNA.

„Incidente şi evenimente de neimaginat, uimitoare” au loc din cauza lăcomiei „gangstereşti” a forţelor hegemonice, ceea ce face ca confruntările din întreaga lume să fie mai violente, a spus Kim, dând vina pe SUA pentru agravarea vărsării de sânge în Europa şi Orientul Mijlociu.

Kim a vorbit la o reuniune a Comitetului Central al Partidului Muncitorilor, aflat la guvernare, care a început sâmbătă şi s-a încheiat luni, a declarat KCNA, potrivit Reuters, preluată de News.ro.

Kim a acuzat SUA şi Coreea de Sud că îngreunează situaţia de securitate din Peninsula Coreeană prin modernizarea constantă a poziţiei lor nucleare combinate, al cărei unic scop, a spus el, este de a ataca Coreea de Nord.

„Extinderea şi consolidarea constantă a forţelor nucleare... şi exercitarea temeinică a poziţiei unui stat posesor de arme nucleare reprezintă cea mai corectă şi unică modalitate de a face faţă activ şi cu încredere situaţiei militare şi politice internaţionale imprevizibile care se complică în multiple moduri”, a spus el, conform KCNA.

KCNA nu a oferit detalii despre acţiunile specifice privind arsenalul nuclear al ţării care ar putea fi întreprinse.

Kim a ordonat, de asemenea, acumularea de arme convenţionale şi accelerarea construcţiei unui crucişător cu rachete ghidate strategice de 10.000 de tone, a declarat KCNA.

Coreea de Nord a sfidat o serie de sancţiuni impuse atât de Naţiunile Unite, cât şi de SUA între 2006 şi 2017, care interziceau Phenianului să dezvolte arme nucleare şi rachete balistice pentru a le lansa. Poziţia sa a alarmat puterile regionale.

Coreea de Nord s-a declarat stat nuclear şi a anunţat că nimic nu îi va convinge să renunţe la armele atomice, în ciuda anilor de eforturi diplomatice ale SUA, Chinei şi Coreei de Sud.

Editor : B.P.

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