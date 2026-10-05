Pilotul acuzat că a încercat să deturneze un avion de pasageri al companiei Flydubai era un extremist de tip „lup singuratic” care intenționa să prăbușească avionul într-un bloc de locuințe israelian situat în apropierea cartierului general al armatei, potrivit unor noi evaluări, scrie The Times. Rapoarte de informații din Israel și din alte țări arată că atacatorul, identificat ca fiind Hamam al-Hammami, voia să-l ucidă pe pilotul Smit Machchhar și să continue zborul pe ruta obișnuită către Tel Aviv fără ca nimeni să observe.





În loc să aterizeze, al-Hammami urma să prăbușească avionul într-una dintre turnurile Azrieli, situate la trei străzi distanță de cartierul general militar al Israelului, Kirya, în centrul orașului Tel Aviv, după modelul atacului de la World Trade Center din 11 septembrie.



Presa israeliană a identificat și alte ținte, citând declarațiile pilotului din timpul interogatoriului. Canalul 12, principalul post de televiziune al țării, a relatat duminică că al-Hammami intenționa să se apropie pentru aterizare ca de obicei și, în ultimele secunde, când interceptarea nu ar mai fi fost posibilă, să se prăbușească în terminalul Aeroportului Internațional Ben Gurion. Conform aceluiași raport, acesta este motivul pentru care a atacat deasupra Iordaniei, la aproximativ 10 minute distanță de Israel.



Hammami, în vârstă de 29 de ani, este omanez, având tatăl omanez și mama siriană. Se știe că a locuit în Siria în timpul războiului civil de acolo și că a postat mesaje online în sprijinul Al-Qaeda.



Noi informații arată că, începând din 2020, acesta urma un curs la distanță organizat de Universitatea Buckinghamshire New din Marea Britanie. A absolvit cu o diplomă în managementul aviației în 2023, a declarat universitatea.



Oficialii israelieni consideră că acesta a planificat atacul înainte de a fi angajat de compania aeriană Flydubai în urmă cu opt luni. De asemenea, el a pilotat un zbor către Tel Aviv la începutul acestui an și intenționa să deturneze și să prăbușească avionul atunci, dar a decis să nu o facă, a declarat o sursă pentru Reuters.



Nu a fost clar de la început de ce copilotul s-a răzgândit în timpul acelui zbor anterior, deși se crede că acesta cunoștea pe cineva dintre pasageri, a precizat sursa.



În Israel și în Emiratele Arabe Unite s-a produs un val de șoc în fața a ceea ce pare a fi o breșă semnificativă de securitate, care i-a permis să treacă de procesul de verificare. Reprezentanți ai aviației israeliene și oficiali din domeniul securității s-au alăturat oficialilor serviciilor de informații din Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Oman și Statele Unite la Abu Dhabi pentru a investiga cele întâmplate.



Există informații potrivit cărora că procurorii din Emiratele Arabe Unite se pregătesc să ceară pedeapsa cu moartea pentru Hammami.

Această fotografie difuzată de Ministerul Afacerilor Externe al Israelului pe 30 septembrie 2026 îl înfățișează pe pilotul indian Smit Machchhar, comandantul zborului FZ 1073 al companiei flydubai. Foto: Profimedia

Comandantul zborului, Smit Machchhar, care se recuperează acum într-un spital din Dubai, a reușit să transmită un semnal de urgență și să deschidă ușa cabinei de pilotaj în timp ce era atacat, permițând pasagerilor să intre în grabă și să-l dezarmeze pe Hammami.



Machchhar a vorbit sâmbătă seara cu Binyamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului, spunându-i că Hammami ceruse să se roage cu câteva minute înainte de a-i aplica o „lovitură puternică” în ceafă.

La început, Machchhar a crezut că avionul fusese lovit, dar apoi, a spus el, „loviturile au continuat să vină, una după alta. Atunci mi-am dat seama că nu era vorba de avion, ci de celălalt tip care se afla în cabina de pilotaj alături de mine”.



Incidentul a ridicat întrebări serioase cu privire la modul în care un astfel de candidat a fost recrutat de Flydubai și la modul în care Israelul a eșuat în verificarea echipajelor străine.



Zborul de la Dubai la Tel Aviv din 30 septembrie transporta peste 170 de pasageri. Atacul, care a avut loc la două ore și jumătate de la decolare, a făcut ca avionul să coboare brusc peste 5.000 de metri.



Procurorul general al Emiratelor Arabe Unite a confirmat că arma folosită a fost toporul pe care toate cabinele de avion îl au la bord pentru a le permite piloților să spargă parbrizul sau pereții aeronavei în cazul unei aterizări forțate.



În postările de pe rețelele sociale văzute de CNN, dar șterse între timp, Hammami a adus un omagiu grupării Al-Qaeda. De asemenea, el a postat un videoclip cu imagini ale fostului lider al grupării, Ayman al-Zawahiri, și ale lui Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi, atentatorul sinucigaș care a comis un atac în 2009 asupra unei baze a CIA din Afganistan.



Duminică s-a aflat că acesta a petrecut o perioadă și în Australia, unde oficialii din domeniul combaterii terorismului au început să investigheze măsura în care s-a radicalizat acolo. Un profil de pe LinkedIn, acum șters, văzut de mai multe publicații de știri din SUA, ar fi menționat că Hammami a studiat ingineria la Universitatea RMIT din Melbourne.



O sursă a declarat pentru „Australian Financial Review” că lui Hammami i s-a acordat o viză de student în 2014 și că a locuit în Melbourne între 2015 și 2017, înainte de a pleca. Viza a fost anulată în 2019, după ce verificările de rutină au arătat că părăsise Australia.



După ce a părăsit Australia, se crede că s-a întors în Oman, unde a lucrat pentru compania aeriană națională a țării, Oman Air. Conform unor rapoarte, el a fost exclus din programul de pregătire pentru zbor din cauza îngrijorărilor legate de opiniile sale radicale și i s-a atribuit o altă funcție.



S-a adăugat că acesta nu a urmat niciun curs de pregătire pentru piloți la școala respectivă. În timpul studiilor, se pare că a scris pe rețelele sociale că femeile ar trebui „călcate în picioare” și a lăudat gestul de a da unei femei o „palmă preventivă”.



În cele din urmă, a devenit pilot la Flydubai, dar, potrivit unui diplomat din Golf, verificarea antecedentelor sale s-ar fi limitat doar la eventualele condamnări penale.

Între timp, oficialii israelieni au confirmat că au primit o listă cu membrii echipajului, conform practicii obișnuite, dar diferite agenții s-au acuzat reciproc că nu au identificat amenințarea reprezentată de Hammami.

Un articol publicat în Haaretz preciza că Mossadul și Ministerul Transporturilor ar trebui să primească listele echipajelor de zbor străine care sosesc în Israel și să le verifice. Mossadul emite apoi avertismente în cazul în care vreun membru al echipajului trezește suspiciuni.

Un avion Flydubai de înlocuire aterizează pe aeroportul Ben Gurion, după ce un zbor de la Dubai la Tel Aviv a fost redirecționat către Arabia Saudită în urma unei altercații în cabina de pilotaj. Foto: Profimedia

Informațiile primite includeau, printre altele, numele său, data nașterii, sexul, cetățenia, numărul pașaportului și țara care l-a eliberat.



Potrivit Ministerului Transporturilor, rolul său este de a „coordona procedurile de securitate” pentru a se asigura că zborurile sunt „ferite de amenințări teroriste” prin „controlul de securitate al zborurilor străine care traversează sau sosesc în Israel”.



Cu toate acestea, ministerul nu dispune de capacitățile de informații de care beneficiază agenția de spionaj.



Conform unui document intern divulgat postului public de radio, comunitatea de informații a Israelului știa că Ministerul Transporturilor nu își „îndeplinea rolul” în ceea ce privește securizarea zborurilor străine.



Keren Terner, o fostă înaltă funcționară din domeniul transporturilor care candidează acum pentru parlament, a afirmat că ministrul transporturilor, Miriam Regev, a fost alertată în 2024 că ministerului nu i se furnizau informațiile necesare pentru a efectua verificările în mod corespunzător.



„Tu [Regev] ești responsabilă pentru securitatea companiilor aeriene străine”, a spus Terner. „Nu Shin Bet, nu Mossad. Tu.”



Regev a ripostat. „Ministerul Transporturilor nu este o agenție de informații”, a spus ea. „Nu efectuează verificări, nu are sarcina de a efectua verificări și nu are absolut niciun acces la date.”

În spatele poveștii

După incidentul cu final fericit, a durat doar câteva zile până când israelienii au revenit cu picioarele pe pământ.

Deși evenimentele din cabina de pilotaj a avionului Flydubai au fost sărbătorite ca un triumf al curajului în fața sorții potrivnice, iar pasagerii răniți au fost îmbrățișați cu căldură de Benjamin Netanyahu, a treia aniversare a atrocităților din 7 octombrie se apropie în această săptămână și puțini mai pot ignora acum nenumăratele eșecuri ale serviciilor de informații care par să fi pus în pericol viețile celor aflați la bord.

În weekend s-a impus o realitate dură: cetățeanul omanez identificat ca fiind Hamam al-Hammami părea nu numai că provenea dintr-o țară care este inamicul Israelului, ci și că susținea deschis Al-Qaeda. De asemenea, el locuise în Siria într-o perioadă formativă a vieții sale, când grupările jihadiste erau în ascensiune.

Fie că a acționat singur sau nu, i s-a permis să fie copilot pe un avion care a intrat în spațiul aerian al Israelului, după toate probabilitățile de multe ori, inclusiv înainte de a plănuia, se pare, să prăbușească Boeingul 737 MAX plin cu israelieni săptămâna trecută. Acoperirea mediatică internă s-a schimbat, la rândul ei, de la glorie la vină, de la „miracol” la „fiasco-ul” care a permis ca acest lucru să se întâmple.

Un fost înalt oficial al Mossadului a negat pentru The Times că serviciul de spionaj ar fi de vină pentru această neglijență. Agenția a suferit o reorganizare masivă după ce nu a reușit să împiedice cel mai mare atac terorist de pe teritoriul israelian din istoria sa, când mii de militanți Hamas au atacat orașe israeliene, ucigând și răpind civili și soldați pe 7 octombrie 2023.

Cu toate acestea, avertismentele privind riscurile de fugă erau clare cu ani înainte de evenimentele din ultimele șapte zile. Rapoartele care au circulat între birouri avertizau că ministerul transporturilor nu efectuase verificări de securitate adecvate asupra companiilor aeriene străine care zburau spre Israel.

Rapoartele scurse au apărut pe fondul unui joc al învinuirilor între comunitatea de informații și miniștri, aceștia schimbând acuzații reciproce cu privire la cine ar fi trebuit să efectueze chiar și cele mai elementare verificări.

Responsabilitatea pare să fie împărțită oficial între Ministerul Transporturilor, Mossad, agenția de securitate internă Shin Bet și alte organisme. Acest lucru a lăsat o lacună sau, așa cum a numit-o Netanyahu, o „portiță”, prin care un extremist a putut să se strecoare.

Și se pare că Hammami a reușit să se strecoare. Numele său, naționalitatea, data nașterii, pașaportul și alte documente erau toate ușor accesibile atât spionilor, cât și departamentelor guvernamentale. Mossad și Shin Bet, agenții pe care Netanyahu a fost acuzat că le-a umplut cu loialiști și care au fost criticate pentru că nu au prevăzut evenimentele din 7 octombrie, se află din nou în linia de foc.

Deși se aud tot mai multe cereri de transparență, există puține șanse ca procedurile să sufere schimbări radicale înainte de alegerile generale de la sfârșitul lunii. Netanyahu luptă pentru viitorul său. „Imaginați-vă că trebuie să vă îmbarcați într-un zbor cu un bebeluș și un copil de patru ani și auziți un reprezentant al guvernului spunând despre zborul Flydubai: «Nu există o garanție de 100% că acest lucru nu se va mai întâmpla»”, a declarat Yair Lapid, liderul opoziției din Israel.

„Ceea ce aveți nevoie voi și copiii voștri este o echipă de oameni de acțiune care să-și asume responsabilitatea pentru viețile noastre tuturor.”

Editor : B.E.