Incidentul FlyDubai: copilotul a fost concediat anul trecut din cauza opiniilor extremiste. Ce s-a descoperit pe conturile sale online

Pilotul suspectat că ar fi atacat comandantul unui zbor Flydubai cu destinaţia Tel Aviv, miercuri, a fost concediat anul trecut de la compania aeriană naţională a Omanului, în urma unor îngrijorări legate de opiniile sale extremiste, au declarat pentru CNN două surse familiarizate cu acest caz, scrie News.ro.

Potrivit celor două surse şi unui oficial israelian, pilotul este un cetăţean omanez pe nume Hamam al-Hammami. Şi mass-media de stat saudită l-a identificat pe al-Hammami. El s-a născut în Emiratele Arabe Unite, având un tată omanez şi o mamă siriană, şi a petrecut câţiva ani din viaţă în EAU, a adăugat una dintre surse.

Un profil de pe LinkedIn pe numele Hamam al-Hammami indica faptul că acesta a lucrat la Oman Air timp de şapte ani, părăsind compania în februarie 2025, înainte de a se alătura Royal Air Maroc în iunie 2025 şi de a pleca de acolo în ianuarie 2026. Pagina nu menţiona nimic despre Flydubai. Una dintre surse a confirmat că profilul îi aparţine pilotului Flydubai implicat în incidentul de miercuri.

Profilul a fost şters între timp, iar CNN a contactat LinkedIn pentru a obţine un comentariu.

A doua sursă, un diplomat din regiune, a declarat pentru CNN că suspectul a fost exclus din programul de pregătire pentru zbor din cauza îngrijorărilor legate de opiniile sale radicale şi i s-a atribuit o altă funcţie în cadrul companiei aeriene naţionale din Oman.

Joi, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că se crede că suspectul a fost supus unei „indoctrinări radicale islamiste”.

Oficialul israelian a declarat pentru CNN că al-Hammami a lucrat pentru Flydubai doar opt luni. O a patra sursă a afirmat că presupusul agresor a lucrat anterior pentru Royal Air Maroc.

Aceste dezvăluiri vor ridica semne de întrebare cu privire la importanţa verificării antecedentelor în procesul de angajare din sectorul aviaţiei. CNN a contactat Oman Air, Royal Air Maroc şi biroul de presă al guvernului din Dubai pentru a obţine un comentariu.

Flydubai a declarat că nu poate oferi comentarii atât timp cât incidentul se află încă în curs de investigare.

Ameninţări cu mutilare şi moarte

Pe profilul de LinkedIn au fost postate doar două mesaje, ambele publicate la scurt interval una de cealaltă miercuri, la aproximativ nouă ore după incident.

Nu este clar cine a publicat postările sau dacă acestea au fost programate în avans.

Prima postare conţinea o serie de clipuri filmate în cabina de pilotaj a unui avion Boeing 737 Max. Avionul care a fost redirecţionat către Arabia Saudită în urma incidentului de miercuri era un 737 Max 8 al companiei Flydubai.

Într-unul dintre clipuri, pe care CNN l-a localizat la Aeroportul Internaţional din Dubai, persoana care filma a făcut zoom pe un avion care aparţine companiei aeriene israeliene El Al.

În videoclip, ecranul din cabina de pilotaj afişa numărul zborului – OMA624 – şi data, 11 octombrie 2023. Numărul zborului corespunde unui zbor care, de obicei, face legătura între Dubai şi Muscat. Data se potriveşte cu perioada în care a lucrat la Oman Air.

În alte secvenţe din videoclip apar mai multe avioane ale companiei El Al, precum şi unul al companiei Arkia, o altă companie aeriană israeliană.

Videoclipul se încheie cu o fotografie a lui Ayman al-Zawahiri, care a condus Al-Qaeda după moartea lui Osama Bin Laden, şi o fotografie a lui Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi, care a ucis nouă persoane, inclusiv şapte ofiţeri şi contractori americani ai CIA, într-un atentat sinucigaş cu bombă din 2009, şi care era loial Al-Qaeda.

A doua postare prezintă o imagine generată de AI care ilustrează cele trei locuri sfinte ale islamului – din Mecca, Medina şi Ierusalim – legate printr-o dâră strălucitoare continuă. Un poem provocator recitat în fundal vorbeşte despre respingerea umilinţei, despre a nu te teme de moarte şi despre apărarea demnităţii proprii.

Pagina de LinkedIn a lui Al-Hammami menţionează că acesta a studiat la Universitatea Buckinghamshire New din Anglia. O sursă din cadrul universităţii a confirmat pentru CNN că un bărbat cu acest nume a absolvit un program de învăţământ la distanţă de trei ani, obţinând o diplomă în managementul aviaţiei în 2023.

Aceleaşi două videoclipuri au fost postate cam în acelaşi timp pe un cont de Instagram care avea acelaşi nume şi aceleaşi fotografii, înainte ca şi acel cont să fie şters. CNN a solicitat un comentariu din partea Meta.

„Femei distruse”

O analiză realizată de CNN asupra contului de Twitter şters al lui al-Hammami îl prezintă pe acesta ca fiind o persoană profund religioasă şi misogină.

În postările şterse, al-Hammami a vorbit despre dificultăţile cu care s-a confruntat mama sa în a-i găsi o potenţială soţie care să-i accepte condiţiile: să poarte niqab, un văl care acoperă faţa, şi să renunţe la muncă după căsătorie.

„Toate au refuzat. Apoi mama le-a spus: «Fiul meu este pilot», şi toate au fost de acord brusc”, se menţiona în postarea din februarie 2022.

Postările criticau, de asemenea, locurile de muncă cu personal mixt, afirmând că acestea au un efect corupător asupra femeilor.

„Câte fete respectabile şi credincioase au fost distruse şi manipulate în medii de lucru cu personal mixt?”, se menţiona într-o postare din ianuarie 2022.

Cele aproape 3.000 de tweet-uri şterse, publicate între 2021 şi 2022, au fost analizate şi sortate folosind un model de căutare semantică bazat pe inteligenţă artificială.

Investigarea legăturilor cu terorismul

Se ridică tot mai multe întrebări cu privire la modul în care unui cetăţean din Oman, ţară care nu recunoaşte Israelul, i s-a permis să lucreze ca pilot pe un zbor către Tel Aviv, în ciuda măsurilor stricte de securitate aeriană impuse de Israel.

Un oficial israelian a declarat miercuri pentru CNN că mai multe agenţii israeliene – printre care Shin Bet, Mossad, armata şi Ministerul Transporturilor – investighează modul în care pilotul omanez a ajuns să facă parte din echipajul de zbor.

Joi, procurorul general al Emiratelor Arabe Unite a deschis o anchetă pentru a stabili dacă atacul a avut legătură cu „activităţi teroriste” şi dacă a implicat vreo „planificare sau coordonare prealabilă”, a raportat agenţia de ştiri de stat WAM.

Autorităţile din Emiratele Arabe Unite au competenţa de a ancheta incidentul deoarece aeronava este înmatriculată în această ţară, iar legislaţia EAU se aplică infracţiunilor comise la bordul avioanelor sale chiar şi atunci când acestea au loc în afara teritoriului ţării, a precizat WAM.

Netanyahu i-a declarat miercuri seara lui Jim Sciutto de la CNN că agresorul a fost interogat în Arabia Saudită, unde avionul a fost deviat, Israelul fiind implicat în anchetă.

„Am vorbit cu preşedintele Emiratelor Arabe Unite, şeicul Mohammed bin Zayed, iar acesta a fost de acord ca Israelul să participe la interogatorii”, a spus el.

Editor : B.E.