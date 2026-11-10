„Inclusiv cele pe care nu le facem publice”. Franţa nu exclude niciun tip de ripostă împotriva Iranului, în „scandalul frigiderelor”

Franţa, care a acuzat Iranul că este la originea atacurilor cibernetice de amploare care au vizat sute de instalaţii frigorifice conectate la internet din supermarketuri în luna octombrie, „nu exclude nimic” în riposta sa împotriva Iranului, a avertizat marţi şeful diplomaţiei Jean-Noel Barrot.

Pe lângă convocarea ambasadorului şi adoptarea de sancţiuni europene, „vă spun de asemenea că nu excludem nimic şi că vom lua toate măsurile, inclusiv cele pe care nu le facem publice, considerate de noi proporţionale şi necesare pentru a descuraja orice nou atac şi a-i sancţiona pe autorii acestei agresiuni inacceptabile”, a declarat ministrul de externe pe canalul FranceinfoTV, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Doctrina apărării cibernetice franceze deschide un anumit număr de posibilităţi pentru acţiuni ale autorităţilor, chiar dacă nu vom dezvălui conţinutul lor exact”, a explicat el.

Obiectivul este de a-i „descuraja pe toţi cei care ar putea avea ideea, în Iran sau în altă parte, de a le reproduce”.

Întrebat despre o eventuală responsabilitate a Iranului în atacurile cibernetice care au vizat instalaţiile frigorifice de la un centru francez de donare sânge, banca franceză Crédit Mutuel Arkéa sau Direcţia de finanţe publice, ministrul de externe a precizat că nu este în măsură să răspundă „la aceste puncte”, anchetele fiind încă în curs.

Franţa a atribuit oficial luni unei unităţi cibernetice din cadrul Corpului Gardienilor Revoluţiei Republicii Islamice responsabilitatea atacului cibernetic care a vizat, în noaptea de 11 spre 12 octombrie, mecanismele de control ale instalaţiilor de refrigerare din supermarketuri în circa 700 de unităţi de mare distribuţie în Franţa.

Parchetul din Paris a cerut emiterea de mandate de arestare internaţionale împotriva a doi responsabili din această unitate numită Shahid Kaveh.

Editor : B.P.