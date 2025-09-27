Incursiuni rusești în spațiul NATO. Letonia solicită întărirea apărării aeriene în statele baltice

Președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a cerut sâmbătă ca NATO să sporească protecția asupra statelor baltice, invocând încălcările repetate ale spațiului aerian al Alianței de către Rusia. Solicitarea vine în completarea unui apel similar făcut anterior de Lituania, potrivit Reuters.

Lideri europeni au declarat că Rusia a încălcat în repetate rânduri spațiul aerian al NATO, inclusiv în statele baltice și în Polonia, unde, la începutul acestei luni, aproximativ 20 de drone rusești au pătruns pe teritoriul polonez, unele fiind doborâte de avioane NATO.

„Rusia continuă un tipar de provocări, încălcând recent, într-un mod imprudent, spațiul aerian al Poloniei și Estoniei”, a spus Rinkevics la reuniunea Comitetului Militar al NATO, desfășurată la Riga.

„Transformarea misiunii de poliție aeriană a țărilor baltice într-o misiune de apărare aeriană, cu reguli de angajament corespunzătoare, ar trebui să fie o prioritate”, a adăugat el.

La începutul lunii, ministrul lituanian al Apărării, Dovile Sakaliene, a precizat că Vilnius a pregătit un document de poziție privind modificarea misiunii, care ar include capacități suplimentare „precum sisteme de apărare aeriană la sol, senzori și detectoare”.

Rusia a contestat acuzațiile, susținând că avioanele sale nu au încălcat spațiul aerian al Estoniei și că dronele sale nu au avut ca obiectiv lovirea unor ținte din Polonia.

Avioanele NATO patrulează spațiul aerian al statelor baltice din 2004 și sunt în permanență pregătite să intervină pentru interceptarea aeronavelor care pătrund în spațiul Alianței sau se apropie de granițele acesteia.

După incidentul din Polonia, NATO a lansat operațiunea „Eastern Sentry” pentru a-și consolida apărarea pe flancul estic. Cu toate acestea, oficiali baltici spun că este nevoie de măsuri suplimentare de protecție.

Alianța ia deciziile prin consens între cele 32 de state membre și nu a răspuns până acum apelurilor de schimbare a misiunii. NATO nu a comentat imediat declarațiile lui Rinkevics.

În urmă cu puțin peste o săptămână, Estonia a anunțat că trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 i-au încălcat spațiul aerian timp de 12 minute, înainte ca aparatele NATO să le escorteze în afara granițelor.

Editor : Ș.A.