India a cumpărat petrol rusesc aflat sub sancțiuni, la solicitarea SUA, pentru „stabilizarea pieței mondiale”, dezvăluie un ministru

India a început să importe petrol din Rusia din 2022, deoarece acesta era ieftin și disponibil, și a făcut acest lucru la cererea Statelor Unite, pentru a menține prețurile globale la petrol la un nivel scăzut, a declarat ministrul de Externe al Indiei, Subrahmanyam Jaishankar.

India a început să cumpere cantități importante de petrol rusesc după izbucnirea războiului din Ucraina și impunerea sancțiunilor occidentale împotriva Moscovei, inclusiv la solicitarea Statelor Unite, care urmăreau menținerea stabilității pieței energetice globale.

Declarația a fost făcută în cadrul unei intervenții citate de Bloomberg, în contextul dezbaterilor privind relațiile energetice dintre India și Rusia și impactul sancțiunilor occidentale asupra comerțului mondial cu petrol.

Potrivit șefului diplomației indiene, New Delhi a luat decizia de a cumpăra petrol rusesc deoarece acesta era disponibil și avea un preț competitiv, într-o perioadă în care piețele internaționale traversau o perioadă de volatilitate accentuată.

Să fie bine, să nu fie criză pe piața petrolului

Subrahmanyam Jaishankar a afirmat că autoritățile americane au înțeles încă de la începutul conflictului că eliminarea completă a petrolului rusesc de pe piața mondială ar fi putut provoca o explozie a prețurilor și perturbări majore în aprovizionarea cu energie.

„La acel moment, Statele Unite au cerut în mod specific Indiei să cumpere petrol rusesc pentru a stabiliza piața petrolului”, a declarat ministrul indian, potrivit Bloomberg.

Oficialul a explicat că, după introducerea sancțiunilor împotriva Moscovei în 2022 și plafonarea prețului petrolului rusesc de către statele occidentale, India s-a confruntat cu schimbări semnificative în fluxurile comerciale globale.

Potrivit lui Jaishankar, o mare parte din petrolul disponibil pe piață provenea din Rusia, în timp ce statele europene își intensificaseră achizițiile din Orientul Mijlociu, o regiune care reprezenta în mod tradițional una dintre principalele surse de aprovizionare pentru India.

„Circumstanțele ne-au împins într-o anumită direcție”, a declarat ministrul indian, subliniind că deciziile privind importurile energetice sunt luate în funcție de costuri și disponibilitate.

India a devenit unul dintre cei mai importanți cumpărători de petrol rusesc după 2022, profitând de reducerile oferite de Moscova în contextul sancțiunilor occidentale. Achizițiile au contribuit la reducerea costurilor energetice pentru economia indiană și au consolidat relațiile comerciale dintre cele două țări.

„Să nu pretindem că există un mare principiu în joc”

În declarațiile sale, Jaishankar a criticat, de asemenea, abordarea unor state occidentale față de comerțul cu petrol rusesc, sugerând că dezbaterea este adesea prezentată într-o cheie morală care nu reflectă realitățile economice și geopolitice.

„Să nu pretindem că există un mare principiu în joc aici. Nu cred că este potrivit să transformăm această problemă într-o demonstrație de moralitate”, a afirmat oficialul indian.

Comentariile sale vin într-un moment în care Statele Unite și Uniunea Europeană continuă să mențină un regim extins de sancțiuni împotriva Rusiei, în timp ce numeroase economii emergente au ales să își păstreze relațiile comerciale cu Moscova.

În paralel, autoritățile indiene încearcă să mențină un echilibru între parteneriatul strategic cu Occidentul și relațiile tradiționale cu Rusia, unul dintre principalii furnizori de armament și energie ai țării.

Recent, Registrul Naval Indian (IRClass), unul dintre cele mai importante organisme de certificare maritimă din lume, a anunțat că a eliminat din evidențele sale 235 de nave, majoritatea petroliere, din cauza implicării acestora în activități care ar fi încălcat regimurile internaționale de sancțiuni.

Editor : M.C