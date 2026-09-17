India anunță că îşi apără securitatea energetică şi avertizează SUA că tarifele pot afecta relaţiile bilaterale

India a declarat joi că îşi menţine angajamentul ferm de a-şi asigura securitatea energetică pentru cetăţenii săi şi că va continua să se aprovizioneze de la diverşi furnizori în funcţie de dinamica pieţei, la câteva ore după ce Statele Unite au făcut un nou pas pentru a sancţiona astfel de cumpărători, transmite Reuters.

New Delhi a mai declarat că a avertizat Washingtonul că orice astfel de noi măsuri ar putea afecta relaţiile dintre cele două state.

Declaraţia guvernului indian survine după ce Camera Reprezentanţilor a Congresului american a adoptat o nouă lege ce prevede tarife şi sancţiuni drastice menite să crească presiunea asupra Rusiei din cauza invaziei în Ucraina, scrie Agerpres.

Legislaţia îl autorizează pe preşedintele Donald Trump să impună tarife de până la 100% unor ţări, printre care şi India, pentru a le reduce dependenţa de petrolul şi gazele ruseşti, precum şi să extindă sancţiunile împotriva Iranului.

Legea va fi trimisă preşedintelui Trump spre promulgare.

Ministerul de Externe indian a transmis că a luat notă de adoptarea legii, menţionând că New Delhi a abordat această problemă în discuţiile cu diverşi interlocutori americani în lunile din urmă şi a 'formulat foarte clar' potenţialele implicaţii asupra relaţiilor bilaterale şi a pieţei internaţionale de energie.

'Partea indiană şi-a făcut cunoscută, de asemenea, foarte clar hotărârea de a lua toate măsurile necesare pentru a-şi proteja interesele comerciale şi economice', se spune într-un comunicat.

Guvernul va colabora strâns cu organismele din domeniul comerţului şi industriei pentru a gestiona implicaţiile acestei legislaţii, adaugă textul menţionat.

India, al treilea cel mai mare importator mondial de petrol, se numără şi printre principalii cumpărători de petrol rusesc, achiziţii considerate ca ajutând Moscova să îşi refacă bugetul după ce a lansat invazia asupra Ucrainei în 2022 şi i-au fost impuse sancţiuni occidentale drastice.

Guvernul de la New Delhi a încercat în mod repetat să reziste presiunii de a-şi reduce comerţul cu petrol din Rusia, arătând că populaţia sa foarte numeroasă şi economia au nevoie de surse de energie sigure, accesibile şi fiabile.

Editor : A.P.