India continuă să importe petrol din Rusia și spune că nu a avut niciodată nevoie de aprobarea SUA

India continuă să importe petrol rusesc şi nu a fost „niciodată dependentă” de acordul vreunei alte ţări în acest sens, a afirmat sâmbătă o sursă guvernamentală de la New Delhi pentru agenţia France Presse, transmite Agerpres.

Statele Unite anunţaseră joi că au autorizat temporar India să îşi continue importurile respective timp de o lună - până la sfârşitul zilei de 3 aprilie, precizează un document publicat de Departamentul Trezoreriei de la Washington.

Sursa AFP a precizat că Rusia rămâne principalul furnizor de ţiţei al Indiei, iar tranzacţiile au continuat şi în februarie.

India are nevoie vitală de petrol şi gaze din import şi a afirmat deja că războiul din Orientul Mijlociu i-ar putea afecta economia. Indienii plătesc un preţ sub cel al pieţei pentru petrolul rusesc; India este al doilea importator mondial al acestei resurse din Rusia, fiind depăşită doar de China.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a afirmat pe platforma X că derogarea pentru India de la sancţiunile care vizează exporturile de petrol ale Rusiei are rolul de a permite alimentarea în continuare a pieţei mondiale, fără a aduce vreun beneficiu financiar semnificativ guvernului de la Moscova. El a explicat că autorizaţia vizează doar tranzacţiile cu petrol deja blocat pe mările lumii şi va reduce presiunea provocată de „încercarea Iranului de a lua ostatică energia mondială”.

În august anul trecut, preşedintele american Donald Trump a încercat să forţeze guvernul de la New Delhi să sisteze importurile de ţiţei rusesc; el a decretat o taxă vamală de 25% pentru anumite produse indiene, procentaj limitat ulterior printr-un acord comercial bilateral. Decizia Curţii Supreme a SUA de a anula multe din taxele vamale impuse de Trump se aplică şi la importurile din India, care în prezent sunt suprataxate doar cu 10%, nivelul general aplicat de Statele Unite din 24 februarie.

