India e forțată să reducă importurile de petrol din Rusia și să caute alternative de aprovizionare (Bloomberg)

Rafinăriile indiene sunt nevoite să reducă importurile de petrol din Rusia și să caute alternative. Motivul principal îl constituie atacurile reușite ale Ucrainei asupra infrastructurii rusești, care au perturbat semnificativ livrările de export, relatează Bloomberg. Cea mai mare rafinărie de petrol din India a anunțat deja licitații pentru achiziții din Statele Unite și din Golful Persic.

Ca urmare a presiunii exercitate asupra exporturilor de petrol rusesc, companiile indiene au început să caute în mod activ surse alternative de țiței. Cumpărătorii își îndreaptă atenția către Africa de Vest, America și țările din Golful Persic, în ciuda tensiunilor din regiune generate de conflictul dintre SUA și Iran.

Această schimbare a modelelor de aprovizionare are loc pe fondul creșterii preconizate a cererii interne din India.

Sumit Ritolia, manager senior la firma de analiză Kpler, susține că importurile de petrol rusesc în India vor scădea la aproximativ 2 milioane de barili pe zi în această lună. Aceasta reprezintă o scădere semnificativă față de nivelul maxim de 2,8 milioane de barili înregistrat în iulie, potrivit Bloomberg.

Expertul atribuie această evoluție normalizării pieței după o perioadă de achiziții intense, scăderii disponibilității exporturilor rusești și concurenței crescute din partea Chinei pentru țiței. În același timp, analiștii se așteaptă ca livrările din Rusia către India să se stabilizeze ușor peste pragul de 2 milioane de barili pe zi în perioada următoare.

India caută surse alternative

În acest context, cea mai mare rafinărie din țară, Indian Oil Corp., a anunțat deja o serie de licitații pentru achiziționarea de țiței din Statele Unite și din Golful Persic. Hindustan Petroleum Corp. și Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd. s-au alăturat, de asemenea, în această săptămână unor tranzacții urgente pentru achiziționarea de țiței din alte surse decât Rusia.

Situația de pe piața mondială este complicată și mai mult de conflictul din Orientul Mijlociu și de războiul pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei.

O serie de atacuri ale dronelor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești și a porturilor de la Marea Neagră a provocat o penurie de combustibil în Rusia și a împiedicat Moscova să redirecționeze țițeiul către piețele externe.

Conform datelor de urmărire a petrolierelor, în ultimele patru săptămâni, exporturile totale de petrol ale Rusiei au scăzut la 3,5 milioane de barili pe zi, față de un maxim de peste 4 milioane de barili înregistrat în iulie.

Reuters a raportat că prețurile globale ale petrolului au scăzut cu aproximativ 3% în ultimele 24 de ore. Această tendință se observă de câteva zile.

Între timp, China își intensifică rapid achizițiile de petrol rusesc pentru a înlocui aprovizionările din Orientul Mijlociu. Acest lucru provoacă o penurie de țiței în India și ar putea duce la o penurie acută de combustibil în toată Asia.

Editor : C.L.B.