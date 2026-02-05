India „nu își permite să-l umilească” pe Putin, susțin experții. Și Kremlinul îl contrazice pe Donald Trump

Kremlinul a respins, marţi, afirmaţia preşedintelui american Donald Trump, potrivit căreia India ar fi fost de acord să înceteze achiziţiile de petrol rusesc în cadrul unui nou acord comercial cu Statele Unite, transmite CNBC.

Moscova afirmă că New Delhi nu a transmis nicio confirmare oficială privind oprirea importurilor.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru agenţia RIA Novosti că Rusia nu a auzit ”nicio poziţie din partea Delhi” şi a subliniat importanţa menţinerii parteneriatului strategic ruso-indian.

La rândul său, vicepremierul rus Alexander Novak a minimalizat posibilitatea pierderii pieţei indiene, afirmând că ”resursele energetice ruseşti îşi găsesc întotdeauna cumpărători”.

Declaraţiile Moscovei vin după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat pe platforma Truth Social că a discutat cu premierul indian Narendra Modi un acord care presupune reducerea tarifelor americane pentru produsele indiene şi oprirea achiziţiilor de petrol rusesc.

Trump a precizat că Washingtonul va reduce tariful principal de la 25% la 18% şi va elimina o taxă suplimentară de 25% impusă anul trecut ca răspuns la importurile indiene de petrol rusesc.

Modi a confirmat doar componenta comercială a acordului, afirmând pe X că este „încântat” de reducerea tarifelor pentru produsele „Made in India”. Nimic nu a fost însă menţionat despre oprirea achiziţiilor de petrol rusesc.

Ce spun experții

Analiştii consideră improbabil ca India, unul dintre principalii cumpărători de ţiţei rusesc la preţ redus după 2022, să renunţe complet la aceste importuri. Ţara are nevoie de petrol ieftin pentru a controla costurile interne şi urmăreşte să îşi păstreze autonomia strategică şi relaţiile de apărare cu Rusia.

Evan A. Feigenbaum, de la Carnegie Endowment for International Peace, afirmă că guvernul indian evită să facă publice angajamente explicite pe tema petrolului rusesc, deoarece ”nu îşi poate permite să îşi umilească unul dintre cei mai importanţi parteneri de apărare”.

Farwa Aamer, de la Asia Society Policy Institute, subliniază că India încearcă să menţină un echilibru dificil între relaţia consolidată cu Rusia şi apropierea comercială de Statele Unite.

Agenţia Moody's Ratings avertizează, de asemenea, că o oprire bruscă a achiziţiilor de petrol rusesc ar putea afecta creşterea economică a Indiei, ar alimenta presiuni inflaţioniste şi ar tensiona suplimentar piaţa globală a petrolului, având în vedere rolul Indiei ca mare importator.

