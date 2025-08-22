India revine asupra deciziei de a aduna de pe străzi câinii vagabonzi din New Delhi

Curtea Supremă a Indiei a făcut vineri un pas înapoi după ce ordonase plasarea în adăposturi a zeci de mii de câini vagabonzi din capitală, o măsură foarte greu de pus în aplicare, informează AFP.

Instanţa ordonase autorităţilor să deschidă adăposturi pentru câini într-un termen de opt săptămâni şi să ţină evidenţa zilnică a numărului de animale capturate.

Metropola de 30 de milioane de locuitori ar avea până la un milion de câini vagabonzi, potrivit mass-media, notează AFP, citată de Agerpres.

La nivel naţional, numărul acestora este estimat la circa 15 milioane, potrivit unui recensământ efectuat în 2019 de autorităţile indiene.

Vineri, Curtea Supremă a emis o nouă hotărâre, potrivit căreia câinii vagabonzi trebuie „eliberaţi după ce au fost vaccinaţi şi sterilizaţi”, cu excepţia celor suspectaţi de rabie sau care „manifestă un comportament agresiv”.

Noua decizie a fost salutată de apărătorii animalelor.

„Oamenii au grijă de câinii străzii ca de propriii lor copii şi este foarte complicat să fie primiţi toţi în adăposturi private, unde accentul se pune pe sterilizare”, a explicat Sonali Kalra, o femeie de afaceri în vârstă de 59 de ani.

„În 2024, au fost raportate peste 25.000 de cazuri de muşcături de câini la New Delhi”, potrivit datelor guvernamentale, însă nu a fost înregistrat niciun deces uman cauzat de rabie.

Atacuri violente asupra copiilor mici de către haite de câini sunt relatate constant de presa din capitală.

Problema este amplificată de lipsa unor programe de sterilizare şi a unor dispoziţii legale care să permită eutanasierea câinilor.

Prima hotărâre a Curţii Supreme fusese primită cu entuziasm de locuitorii nemulţumiţi de creşterea numărului de câini vagabonzi.

La nivel naţional, anul trecut s-au înregistrat 3,7 milioane de cazuri de muşcături de câini şi 54 de decese umane provocate de rabie.

Cea mai populată ţară a planetei, cu 1,4 miliarde de locuitori, India concentrează peste o treime din decesele cauzate de rabie la nivel mondial, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

În multe cartiere locuite de clasa mijlocie, cei mai mulţi locuitori sunt ataşaţi de câinii vagabonzi şi au grijă de ei, mergând până la a-i îmbrăca în hăinuţe pentru câini pe perioada iernii, în pofida pericolului pe care aceştia îl pot reprezenta pentru vecini.

