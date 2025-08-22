Live TV

India revine asupra deciziei de a aduna de pe străzi câinii vagabonzi din New Delhi

Data actualizării: Data publicării:
caini fara stapan intr-un adapost din new dehli
Foto: Profimedia

Curtea Supremă a Indiei a făcut vineri un pas înapoi după ce ordonase plasarea în adăposturi a zeci de mii de câini vagabonzi din capitală, o măsură foarte greu de pus în aplicare, informează AFP.

Instanţa ordonase autorităţilor să deschidă adăposturi pentru câini într-un termen de opt săptămâni şi să ţină evidenţa zilnică a numărului de animale capturate.

Metropola de 30 de milioane de locuitori ar avea până la un milion de câini vagabonzi, potrivit mass-media, notează AFP, citată de Agerpres.

La nivel naţional, numărul acestora este estimat la circa 15 milioane, potrivit unui recensământ efectuat în 2019 de autorităţile indiene.

Vineri, Curtea Supremă a emis o nouă hotărâre, potrivit căreia câinii vagabonzi trebuie „eliberaţi după ce au fost vaccinaţi şi sterilizaţi”, cu excepţia celor suspectaţi de rabie sau care „manifestă un comportament agresiv”.

Noua decizie a fost salutată de apărătorii animalelor.

„Oamenii au grijă de câinii străzii ca de propriii lor copii şi este foarte complicat să fie primiţi toţi în adăposturi private, unde accentul se pune pe sterilizare”, a explicat Sonali Kalra, o femeie de afaceri în vârstă de 59 de ani.

„În 2024, au fost raportate peste 25.000 de cazuri de muşcături de câini la New Delhi”, potrivit datelor guvernamentale, însă nu a fost înregistrat niciun deces uman cauzat de rabie.

Atacuri violente asupra copiilor mici de către haite de câini sunt relatate constant de presa din capitală.

Problema este amplificată de lipsa unor programe de sterilizare şi a unor dispoziţii legale care să permită eutanasierea câinilor.

Prima hotărâre a Curţii Supreme fusese primită cu entuziasm de locuitorii nemulţumiţi de creşterea numărului de câini vagabonzi.

La nivel naţional, anul trecut s-au înregistrat 3,7 milioane de cazuri de muşcături de câini şi 54 de decese umane provocate de rabie.

Cea mai populată ţară a planetei, cu 1,4 miliarde de locuitori, India concentrează peste o treime din decesele cauzate de rabie la nivel mondial, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

În multe cartiere locuite de clasa mijlocie, cei mai mulţi locuitori sunt ataşaţi de câinii vagabonzi şi au grijă de ei, mergând până la a-i îmbrăca în hăinuţe pentru câini pe perioada iernii, în pofida pericolului pe care aceştia îl pot reprezenta pentru vecini.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati rusi (2)
1
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și...
muca dragonul albastru din spania
2
Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania din...
vlad-pascu-accident-2-mai-1
3
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai
ID274625_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”...
Noi avertizări meteo de furtuni.
5
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de...
Au făcut anunțul și au precizat și salariul! Ianis Hagi ”a acceptat oferta” și semnează
Digi Sport
Au făcut anunțul și au precizat și salariul! Ianis Hagi ”a acceptat oferta” și semnează
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministrul Finanțelor, despre facturile pe luna iulie cu TVA 21%: „Am...
President Trump held a Iran, Supreme Court and Tariffs press briefing in Washington - 27 Jun 2025
Donald Trump ține lumea cu sufletul la gură. Declarații din Biroul...
Stelian Ion se pregătește să susțină o declarație de presă.
Controversa stârnită de fostul ministru Stelian Ion: Ancheta Nordis...
Colaj foto: Volodimir Zelenski și Vladimir Putin
O întâlnire Putin-Zelenski, din ce în ce mai îndepărtată. Moscova...
Ultimele știri
O dronă marină ucraineană a explodat exact în momentul în care cinci scafandri ruși din trupele de elită se pregăteau să o dezamorseze
ONU declară oficial stare de foamete în orașul Gaza. Un sfert din populație nu are ce mânca
Pregătiri pentru alegeri importante la Chișinău. Armand Goșu: Republica Moldova e un termometru geopolitic al regiunii Mării Negre
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Moscow, Russia. 07th May, 2024. Russian President Vladimir Putin takes a call in his office prior to departing for his inauguration ceremony at the Kremlin, May 7, 2024 in Moscow, Russia. Putin was sworn in for his fifth term putting him on track to be th
Putin și-a sunat aliații pentru a-i informa despre negocierile cu Trump: „Îi mulţumesc prietenului meu”
NATO_CONFERINTE_SUA_ROU_79_INQUAM_Photos_Eduard_Vinatoru
Donald Trump nu are în vedere noi taxe vamale pentru importurile din China. Declarații după întâlnirea cu Vladimir Putin în Alaska
USAF F-35 Lightning II 5th Generation Stealth Jet
Mai mulți aliați ai lui Donald Trump, enervați de noile tarife vamale, amenință că vor renunța la avioanele F-35. „Un mare gest obscen”
Figurile lui Donald Trump și Narendra Modi incendiate la un protest în India / întâlnire între Donald Trump și Narendra Modi la Casa Albă
Ruptura șocantă dintre SUA și India. În doar patru luni, Trump a ajuns la un pas să distrugă o relație clădită într-un sfert de secol
Narendra Modi și Vladimir Putin
Narendra Modi a avut o discuţie cu Vladimir Putin. Ce planuri are premierul Indiei cu „prietenul” său
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e bunica de 65 de ani care e într-o formă de invidiat și face furori pe internet: „Prefer bărbații tineri...
Cancan
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el...
Fanatik.ro
Motivul bizar pentru care o femeie s-a trezit cu vacanța ruinată. Ce a putut să pățească în plină zi pe străzi
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Ea este femeia care compune muzică pentru vaci. Susține că așa dau mai mult lapte
Adevărul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Playtech
Adevărul despre semnele de pe corpul lui Vladimir Putin! Un medic explică de ce suferă liderul rus, este...
Digi FM
Hărțuitorul familiei Măruță a ajuns inclusiv la casa părinților Andrei. Cătălin Măruță: "Are obsesii față de...
Digi Sport
Adio! După Hacken - CFR Cluj 7-2, Louis Munteanu a mai primit o lovitură
Pro FM
Shakira, trup de zeiță în costum de baie, la 48 de ani. Artista, surprinsă în timp ce se relaxa la plajă...
Film Now
Helen Mirren, secretul căsniciei cu Taylor Hackford: „Să fiu sinceră, nu-mi place să lucrez cu el”. Sunt...
Adevarul
Momentul cumplit în care un copil de 10 ani, aflat pe o trotinetă electrică, este lovit de o maşină pe o...
Newsweek
Sindicalistul Geană, mândru că George Simion a fost la protestul Romsilva. Are 6.500€/lună venituri
Digi FM
Ce se întâmplă acum cu fetița rămasă orfană după ce tatăl i-a ucis mama, iar apoi s-a sinucis. Micuța de doar...
Digi World
Un studiu asociază mii de decese în Germania cu rezistenţa la antibiotice. „Una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Mic la stat, mare la pază și cu barbă serioasă: ”Schnautzerul pitic, ideal pentru oamenii singuri”
Film Now
Ce avere și ce cheltuieli are Stifler din "American Pie". Veniturile lui Seann William Scott, dezvăluite în...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...