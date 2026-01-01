India şi Pakistanul au făcut schimb de liste cu instalaţiile nucleare pentru a evita atacurile reciproce

India şi Pakistanul au schimbat joi listele instalaţiilor nucleare cu scopul de a evita atacuri reciproce după recentul conflict militar din mai, în care arsenalul lor nuclear a fost una dintre principalele preocupări, transmite EFE.

"India şi Pakistanul au făcut schimb astăzi, prin canale diplomatice şi simultan la New Delhi şi Islamabad, de liste cu instalaţiile şi centrele nucleare acoperite de Acordul privind Interzicerea Atacurilor asupra Instalaţiilor şi Centrelor Nucleare dintre cele două ţări", potrivit unui comunicat emis joi de Ministerul Afacerilor Externe al Indiei.

"Acordul, semnat pe 31 decembrie 1988 şi intrat în vigoare la 27 ianuarie 1991, prevede, printre altele, că India şi Pakistanul trebuie să se informeze reciproc la fiecare 1 ianuarie cu privire la aceste instalaţii", se mai arată în comunicatul citat de Agerpres.

Acesta este cel de-al 35-lea schimb consecutiv al acestor liste între cele două ţări, primul având loc la 1 ianuarie 1992, un mecanism de încredere pe care ambele părţi îl menţin în cadrul istoricei lor rivalităţi nucleare.

Ambele ţări au făcut schimb şi cu listele prizonierilor civili şi pescarilor aflaţi în custodie reciprocă.

De asemenea, cu o zi înainte, miercuri, în timpul funeraliilor fostei prime ministre a Bangladeshului Khaleda Zia, ministrul de externe al Indiei, S. Jaishankar, şi preşedintele Adunării Naţionale a Pakistanului, Sardar Ayaz Sadiq, şi-au strâns mâinile, marcând primul contact direct între cele două ţări după conflictul militar din mai.

De atunci, oficialii ambelor ţări au evitat în mare măsură contactele publice şi s-au abţinut de la saluturi sau schimburi în cadrul întâlnirilor internaţionale.

Aceste apropieri marchează o reluare importantă a dialogului între India şi Pakistan după ce, pe 22 aprilie, ambele ţări au traversat o perioadă de tensiune care a durat până pe 10 mai, atingând niveluri nemaiîntâlnite de la războiul din Kargil din 1999, cu atacuri cu rachete şi drone în regiunea disputată Kashmir.

Pe 10 mai, cele două puteri nucleare au convenit un armistiţiu cu medierea Statelor Unite.

India şi Pakistanul îşi dispută suveranitatea asupra Kashmirului, în Himalaya vestică, din 1947, când independenţa subcontinentului indian faţă de Imperiul Britanic a dus la o împărţire traumatică ale cărei consecinţe marchează încă relaţia dintre cele două ţări, comentează agenţia citată.

Editor : A.P.