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Indicii că Iranul își reconstruiește instalațiile nucleare (investigație media)

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Parchin Vantor
Imagine a instalației Taleghan 2 din complexul militar Parchin, situată la aproximativ 30 km (20 mile) sud-est de Teheran. Foto: Vantor/Profimedia
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Iranul ar putea încerca să-și reconstruiască instalațiile nucleare, relatează CNN, citând imagini exclusive din satelit analizate de media americane în colaborare cu Institutul pentru Știință și Securitate Internațională, relatează Al Jazeera.

Se afirmă că imaginile ridică semne de întrebare cu privire la eventuala încălcare de către Iran a memorandumului de înțelegere pe care l-a semnat cu Statele Unite în iunie, chiar înainte ca președintele Donald Trump să semnaleze încetarea acestuia la începutul acestei săptămâni.

Reportajul se concentrează asupra unui obiectiv din Parchin despre care se crede că adăpostește materiale explozive destinate armelor nucleare, care a fost lovit de mai multe ori de la începutul războiului SUA-Israel împotriva Iranului, în februarie.

„Putem observa că Iranul părea să ia măsuri pentru repararea și reconstrucția amplasamentului”, relatează CNN.

„Se pot vedea acoperitoare temporare așezate peste găurile de impact. Apoi, după câteva săptămâni, cu memorandumul încă în vigoare, acoperitoarele sunt îndepărtate și înlocuite cu o plasă. În apropiere sunt vizibile betoniere. Experții spun că aceste betoniere sunt un semn că iranienii intenționează să astupe găurile.”

La un alt obiectiv nuclear suspect, la Muntele Pickaxe, imagini recente arată camioane care intră și ies din tuneluri.

„Experții au declarat pentru CNN că aceasta a reprezentat probabil o încălcare a termenilor semnați cu SUA, care impuneau Iranului să mențină statu quo-ul în ceea ce privește programul său nuclear.”

Editor : M.C

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