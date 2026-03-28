Un videoclip generat de inteligență artificială postat pe contul de X al ambasadei SUA în Mexic, care încurajează migranții să se „auto-deporteze”, a stârnit indignare online și critici din partea publicului și influencerilor, după ce prezintă bărbați cântând un corrido cu mesajul „întoarce-te la rădăcinile tale”, scrie The Guardian.

Videoclipul, postat săptămâna aceasta pe conturile oficiale de social media ale ambasadei, îl arată pe un grup de bărbați purtând șepci negre și având tatuaje, interpretând un fel de baladă tradițională mexicană cunoscută sub numele de corrido.

„Corrido răsună tare în țara ta; întoarce-te la rădăcinile tale”, cântă interpretul AI. „Nu trebuie să mergi departe ca să reușești. Ascultă ce spui: puterea mexicană se află în tine.”

Postarea de pe rețelele sociale include, de asemenea, un link către CBP Home, un site web care ajută migranții din SUA să se întoarcă în țările lor de origine.

Videoclipul a făcut titluri în presa mexicană și a fost criticat pe rețelele sociale.

„Ce reclamă jalnică”, a spus un utilizator pe X.

„Pensionarii și nomazii digitali pot să-și cheltuiască banii în țara lor natală”, a comentat un utilizator pe Instagram, referindu-se la populația mare de cetățeni americani din Mexic. „Un mesaj supremacist de tipul «întoarce-te în țara ta» cu cuvinte frumoase”, a spus altcineva.

Carlos Eduardo Espina, un influencer uruguayan-american cu 14,3 milioane de urmăritori pe TikTok, a postat un videoclip de reacție la materialul ambasadei. „Ce ridicol”, a spus Espina în videoclip, care a fost vizionat de 70.000 de ori. „Acest guvern este cu adevărat plin de nebuni.”

Nu este prima dată când un videoclip al autorităților americane destinat migranților stârnește controverse.

Anul trecut, atunci când Kristi Noem era secretar al Securității Interne din SUA, ea a lansat mai multe reclame video prin care îndemna migranții să se auto-deporteze sau să rămână acasă. Reclamele video au fost difuzate la televiziunea mexicană.

Editor : Ana Petrescu