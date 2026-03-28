Video Indignare în Mexic după ce Ambasada SUA postează un videoclip generat cu AI care încurajează migranții să se „auto-deporteze”

Captură foto din video postat pe contul X al Ambasadei SUA în Mexic

Un videoclip generat de inteligență artificială postat pe contul de X al ambasadei SUA în Mexic, care încurajează migranții să se „auto-deporteze”, a stârnit indignare online și critici din partea publicului și influencerilor, după ce prezintă bărbați cântând un corrido cu mesajul „întoarce-te la rădăcinile tale”, scrie The Guardian.

Videoclipul, postat săptămâna aceasta pe conturile oficiale de social media ale ambasadei, îl arată pe un grup de bărbați purtând șepci negre și având tatuaje, interpretând un fel de baladă tradițională mexicană cunoscută sub numele de corrido.

„Corrido răsună tare în țara ta; întoarce-te la rădăcinile tale”, cântă interpretul AI. „Nu trebuie să mergi departe ca să reușești. Ascultă ce spui: puterea mexicană se află în tine.”

Postarea de pe rețelele sociale include, de asemenea, un link către CBP Home, un site web care ajută migranții din SUA să se întoarcă în țările lor de origine.

Videoclipul a făcut titluri în presa mexicană și a fost criticat pe rețelele sociale.

„Ce reclamă jalnică”, a spus un utilizator pe X.

„Pensionarii și nomazii digitali pot să-și cheltuiască banii în țara lor natală”, a comentat un utilizator pe Instagram, referindu-se la populația mare de cetățeni americani din Mexic. „Un mesaj supremacist de tipul «întoarce-te în țara ta» cu cuvinte frumoase”, a spus altcineva.

Carlos Eduardo Espina, un influencer uruguayan-american cu 14,3 milioane de urmăritori pe TikTok, a postat un videoclip de reacție la materialul ambasadei. „Ce ridicol”, a spus Espina în videoclip, care a fost vizionat de 70.000 de ori. „Acest guvern este cu adevărat plin de nebuni.”

Nu este prima dată când un videoclip al autorităților americane destinat migranților stârnește controverse.

Anul trecut, atunci când Kristi Noem era secretar al Securității Interne din SUA, ea a lansat mai multe reclame video prin care îndemna migranții să se auto-deporteze sau să rămână acasă. Reclamele video au fost difuzate la televiziunea mexicană.

Editor : Ana Petrescu

Top Citite
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
1
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
2
Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit” în legătură cu garanţiile de...
stalpi dunare
3
Ilie Bolojan spune că va face publice numele „noilor băieți deștepți din energie”...
Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
4
Ucrainenii au reușit să arunce în aer cea mai mare fabrică de îngrășăminte fosfatice din...
donald trump
5
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a...
Florin Prunea a primit factura la gaze și și-a găsit cu greu cuvintele: "Dă-mi un Distonocalm!"
Digi Sport
Florin Prunea a primit factura la gaze și și-a găsit cu greu cuvintele: "Dă-mi un Distonocalm!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
19.08.2023: Maschinenmensch, Künstliche Intelligenz Daten Datenstrom maschinelles Lernen Digitalisierung Techologie, Bil
Povestea bărbatului rămas fără soție și fără 100.000 de euro din cauza AI. „Eram fericit, aveam totul, acum sunt supărat pe mine”
barbat care foloseste telefonul pe retelele sociale
Un sfert dintre români spun că folosesc zilnic inteligenţa artificială, iar 41,6% că nu utilizează niciodată (sondaj Inscop)
openai sora
OpenAI a închis aplicația de generare video Sora, odată cu încheierea parteneriatului cu Disney
Irineu Darau
Apelul Ministerului Economiei pentru proiecte românești din domeniul AI și al tehnologiilor de semiconductori. Mesajul lui Irineu Darău
claude anthropic
Agentul AI Claude al Anthropic poate folosi computerul utilizatorilor pentru a îndeplini sarcini automat
