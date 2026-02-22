Live TV

Indignare printre națiunile arabe, din cauza declarațiilor ambasadorului SUA în Israel. „Ar fi în regulă dacă Israelul ar lua tot”

Data publicării:
Mike Huckabee
Mike Huckabee, ambasadorul SUA în Israel. Foto: Profimedia
Naţiunile arabe şi musulmane au condamnat cu vehemenţă declaraţiile ambasadorului SUA în Israel, Mike Huckabee, care a afirmat că Israelul are dreptul asupra unei mari părţi din Orientul Mijlociu, relatează AP, preluată de News.ro.

Huckabee a făcut aceste declaraţii într-un interviu acordat comentatorului conservator Tucker Carlson, difuzat vineri. Carlson a afirmat că, potrivit Bibliei, descendenţii lui Avraam vor primi pământul care astăzi include practic întreg Orientul Mijlociu şi l-a întrebat pe Huckabee dacă Israelul are dreptul asupra acelui pământ.

Huckabee a răspuns: „Ar fi bine dacă ar lua totul”. Huckabee a adăugat, însă, că Israelul nu intenţionează să-şi extindă teritoriul şi are dreptul la securitate pe teritoriul pe care îl deţine în mod legitim.

„Retorică extremistă”

Declaraţiile sale au stârnit reacţii imediate din partea ţărilor vecine Egipt şi Iordania, Arabia Saudită, Kuweit, Oman, Organizaţia Cooperării Islamice şi Liga Statelor Arabe.

Ministerul de Externe al Arabiei Saudite a descris comentariile lui Huckabee drept „retorică extremistă” şi „inacceptabile” şi a solicitat Departamentului de Stat să-şi clarifice poziţia cu privire la acestea.

Ministerul de Externe al Egiptului a calificat comentariile sale drept „o încălcare flagrantă” a dreptului internaţional, adăugând că „Israelul nu are suveranitate asupra teritoriului palestinian ocupat sau asupra altor teritorii arabe”.

„Declaraţii de această natură — extremiste şi lipsite de orice bază solidă — nu servesc decât să inflameze sentimentele şi să stârnească emoţii religioase şi naţionale”, a declarat Liga Statelor Arabe.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Israelului sau a Statelor Unite.

Chestiunea granițelor

De la înfiinţarea sa în 1948, Israelul nu a avut graniţe pe deplin recunoscute. Frontierele sale cu vecinii arabi s-au schimbat ca urmare a războaielor, anexărilor, încetării focului şi acordurilor de pace.

În timpul războiului de şase zile din Orientul Mijlociu din 1967, Israelul a capturat Cisiordania şi estul Ierusalimului de la Iordania, Gaza şi Peninsula Sinai de la Egipt şi Înălţimile Golan de la Siria.

Israelul s-a retras din Peninsula Sinai ca parte a unui acord de pace cu Egiptul după războiul din Orientul Mijlociu din 1973.

De asemenea, s-a retras unilateral din Gaza în 2005.

În ultimele luni, Israelul a încercat să intensifice controlul asupra Cisiordaniei ocupate. A extins considerabil construcţia de aşezări evreieşti, a legalizat avanposturile şi a adus schimbări birocratice semnificative politicilor sale în teritoriu.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania şi a dat asigurări ferme că va bloca orice încercare în acest sens.

De zeci de ani, palestinienii cer un stat independent în Cisiordania şi Gaza, cu capitala la Ierusalimul de Est, o revendicare susţinută de o mare parte a comunităţii internaţionale.

Ambasadorul, Carlson și Levantul

Huckabee, un creştin evanghelic şi susţinător fervent al Israelului şi al mişcării de colonizare a Cisiordaniei, s-a opus de mult timp ideii unei soluţii cu două state pentru Israel şi poporul palestinian. Într-un interviu acordat anul trecut, el a declarat că nu crede în denumirea de „palestinieni” a descendenţilor arabi ai persoanelor care au trăit în Palestina controlată de britanici.

În ultimul interviu, Carlson l-a presat pe Huckabee cu privire la interpretarea sa a versetelor biblice din cartea Geneza, unde el a spus că Dumnezeu i-a promis lui Avraam şi descendenţilor săi pământul de la Nil până la Eufrat.

„Ar fi vorba de Levant, adică Israel, Iordania, Siria, Liban. Ar fi şi o mare parte din Arabia Saudită şi Irak”, a spus Carlson.

Huckabee a răspuns: „Nu sunt sigur că am merge atât de departe. Adică, ar fi o suprafaţă mare de teren”.

Israelul a invadat mai mult teritoriu de la începutul războiului cu Hamas în Gaza, care a fost declanşat de atacul condus de Hamas asupra sudului Israelului pe 7 octombrie 2023.

În conformitate cu actualul armistiţiu, Israelul şi-a retras trupele într-o zonă tampon, dar controlează în continuare mai mult de jumătate din teritoriu. Forţele israeliene ar trebui să se retragă şi mai mult, deşi acordul de armistiţiu nu prevede un calendar.

După ce preşedintele sirian Bashar Assad a fost înlăturat de la putere la sfârşitul anului 2024, armata israeliană a preluat controlul asupra unei zone tampon demilitarizate din Siria, creată în cadrul acordului de încetare a focului din 1974 între cele două ţări. Israelul a declarat că această măsură este temporară şi are scopul de a-şi securiza graniţa.

De asemenea, Israelul ocupă în continuare cinci posturi de pe culmile dealurilor de pe teritoriul libanez, în urma scurtului război cu Hezbollah din 2024.

