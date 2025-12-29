Indonezia renunţă la artificiile de Anul Nou, în semn de solidaritate cu victimele inundaţiilor devastatoare

Autorităţile din Indonezia au decis să renunţe la focurile de artificii de Anul Nou în mai multe regiuni ale ţării, inclusiv în Jakarta şi Bali, în semn de solidaritate cu victimele inundaţiilor şi alunecărilor de teren din Sumatra, soldate cu peste 1.100 de morţi şi sute de mii de persoane strămutate, potrivit Reuters și Agerpres.

Mai multe guverne locale şi forţe de poliţie, inclusiv din capitala Jakarta şi de pe insula turistică Bali, au anunţat că nu vor permite focurile de artificii, din respect pentru victimele din Sumatra.

Guvernul consideră că „este corect” ca autorităţile regionale să interzică focurile de artificii sau să îndemne populaţia să nu le utilizeze în timpul sărbătorilor, a declarat reporterilor Prasetyo Hadi, purtător de cuvânt al biroului preşedintelui Prabowo Subianto. „Este corect, deoarece trebuie să dăm dovadă de empatie şi de solidaritate, ca naţiune, pentru că există persoane care au suferit în urma unui dezastru”, a spus el.

Poliţia din Denpasar, capitala insulei Bali, a interzis artificiile de Anul Nou, a relatat sâmbătă agenţia de presă Antara.

Guvernatorul Jakartei a declarat săptămâna trecută că nu vor exista focuri de artificii în acest oraş cu aproximativ 10 milioane de locuitori. Oficialul i-a îndemnat, de asemenea, pe locuitori să nu utilizeze artificii.

Autorităţile indoneziene au construit poduri şi locuinţe în zonele din Sumatra afectate de inundaţii, care includ provinciile Sumatra de Nord, Sumatra de Vest şi Aceh. Se estimează că operaţiunile de reconstrucţie vor costa cel puţin 3,11 miliarde de dolari.

Mai multe regiuni de pe insulă rămân în stare de urgenţă, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, ministrul coordonator pentru Dezvoltare Umană, Pratikno.

Peste 20 de sate din cele trei provincii au „dispărut” după ce au fost măturate de inundaţii, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Tito Karnavian, în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă.

Editor : Ș.A.