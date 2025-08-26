Industria de apărare din Coreea de Sud înregistrează profituri record. „Fabricile de tancuri din Germania nu pot ține pasul”

La mijlocul anului 2025, industria de apărare din Coreea de Sud a înregistrat profituri record, impulsionată de o creștere bruscă a cererii globale de arme cauzată de războiul dintre Rusia și Ucraina și de schimbările geopolitice mai ample.

Potrivit Defence Blog, cele mai mari cinci companii de apărare din țară, Hanwha Aerospace, LIG Nex1, Korea Aerospace Industries (KAI), Hyundai Rotem și Hanwha Systems, au obținut împreună un profit de 2,3 trilioane de woni, sau 1,7 miliarde de dolari. Aceasta reprezintă deja 80% din rezultatul total al anului 2024, care s-a ridicat la 2,88 trilioane de woni, scrie Defense Express.

Vânzările s-au dublat, de asemenea, de la an la an, de la 9,9 trilioane de woni la 19,2 trilioane de woni, sau 13,8 miliarde de dolari. În același timp, volumul total al comenzilor active a ajuns la 111,9 trilioane de woni, sau 81 de miliarde de dolari.

Aceste rezultate solide au fost obținute în mare parte datorită schimbărilor geopolitice și, în special, atacului Rusiei asupra Ucrainei, care a creat o cerere masivă de arme în Europa și Orientul Mijlociu.

Industria de apărare din Coreea de Sud și boomul profiturilor

Coreea de Sud are o industrie de apărare foarte dezvoltată și, pe lângă tehnologia avansată, a putut oferi termene de livrare mai rapide. De exemplu, tancurile K2 sunt produse în prezent la o rată de 120 pe an, în timp ce Germania produce doar 50 de tancuri Leopard 2 pe an. Pur și simplșu industria germană de armament nu poate ține pasul cu cea coreeană.

În ciuda boomului profiturilor, guvernul sud-coreean menține în continuare interdicția privind livrările directe de arme către Ucraina. Singurele cazuri cunoscute au implicat fie ajutor umanitar, fie transferuri către SUA, care apoi au furnizat arme armatei ucrainene.

La nivel de companii individuale, Hanwha Aerospace a raportat un profit de 1,43 trilioane de woni (~1 miliard de dolari), de patru ori mai mult decât cele 355 de miliarde de woni din anul trecut. Compania este cunoscută pentru obuzierul K9, vehiculul de luptă al infanteriei K21, precum și pentru construcția de nave și diverse proiecte aerospațiale și de rachete, cum ar fi K239 Chunmoo MLRS.

Hyundai Rotem, cunoscută mai ales pentru tancul de luptă principal K2, pe care Polonia îl achiziționează în cantități mari, a înregistrat, de asemenea, cifre record. Profitul operațional a atins un nivel maxim de 460,4 miliarde de woni (324 milioane de dolari), în creștere cu 192% față de anul trecut, în timp ce vânzările au crescut cu 40%, ajungând la 2,6 trilioane de woni (1,87 miliarde de dolari).

LIG Nex1 a înregistrat o creștere a profitului de aproape 65%, ajungând la 191,2 miliarde de woni (137,8 milioane de dolari). Compania este cunoscută mai ales pentru sistemele sale de rachete și apărare aeriană.

KAI, responsabilă pentru avionul de antrenament/luptă ușoară FA-50 și avionul de vânătoare KF-21, a înregistrat o creștere a profitului de doar 7,9%, alături de o scădere a vânzărilor. Hanwha Systems, în schimb, a înregistrat o ușoară scădere a profitului, dar vânzări mai mari.

Aceste cifre se referă la prima jumătate a anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Ele sunt influențate și de activitățile de cercetare și dezvoltare în curs, de calendarul contractelor și de programele de finanțare.

Unele firme au semnat noi contracte în această perioadă, în timp ce altele s-au concentrat pe îndeplinirea celor anterioare. În ansamblu, însă, sectorul înregistrează o creștere masivă.

