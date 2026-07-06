Industria de armament și Trump, cei doi factori care consolidează statutul Turciei în NATO: „Europenii nu mai vor tensiuni cu Ankara”

Timp de mai mulți ani, aliații NATO au privit Turcia cu suspiciune pentru că a achiziționat un sistem rusesc de apărare aeriană, a atacat forțele kurde susținute de Occident în Siria și a blocat demersurile Suediei de a adera la alianță. Asta era atunci. Acum, în ajunul summitului liderilor NATO de la Ankara de săptămâna viitoare, stelele (și dungile) par să se fi aliniat în favoarea președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, scrie Washington Post.

Președintele american Donald Trump, subliniind prietenia sa cu omologul său turc, a afirmat că participă la summitul din acest an doar pentru Erdogan. Acesta este cel mai recent semn al relațiilor tensionate dintre liderul de la Casa Albă și omologii săi europeni.

Între timp, oficialii europeni, care se străduiesc să prezinte un front unit, au păstrat în mare parte tăcerea cu privire la îngrijorările legate de erodarea democrației în Turcia. În schimb, mulți au lăudat industria robustă de armament a Turciei, pe fondul reînarmării Europei ca răspuns la reducerea prezenței militare a Statelor Unite.

Reuniunea din capitala Turciei, la care vor participa liderii celor 32 de țări membre ale NATO, va constitui o dovadă a acestei atitudini mai prietenoase.

„Vizibilitatea internațională a Ankarei va crește mai mult ca niciodată, iar capitala noastră se va impune ca un centru al diplomației mondiale”, a declarat Erdogan în cadrul unei reuniuni recente a Partidului AK.

Simpla prezență a lui Trump întărește mesajul Ankarei, potrivit căruia aceasta poate contribui la depășirea diviziunilor din cadrul NATO. Turcia, care dispune de a doua forță militară ca mărime din NATO și de control strategic asupra Strâmtorii Bosfor, își va etala puterea militară în cadrul unui summit dominat de discuții privind producția de armament.

Cu toate acestea, o reuniune fără incidente, ca să nu mai vorbim de manifestarea de solidaritate pe care NATO încearcă să o promoveze, este departe de a fi garantată. Reprezentanții din întreaga alianță depun toate eforturile pentru evenimentul care va avea loc marți și miercuri.

Turcia a extins rețeaua de aeroporturi și cea de drumuri a orașului. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a deplasat la Washington pentru a-l convinge pe Trump. Iar diplomații speră să-i fluture în față președintelui miliarde de dolari, cu promisiuni privind achiziții de arme și creșterea cheltuielilor militare.

Acordul încheiat de Washington cu Teheranul a contribuit la dezamorsarea conflictului dintre Trump și liderii europeni, care ezitaseră să se alăture războiului condus de SUA și Israel împotriva Iranului.

Însă acordul cu Iranul este fragil, iar administrația continuă să reproșeze aliaților europeni presupusa lor zgârcenie. De asemenea, există numeroase întrebări cu privire la planurile Statelor Unite de a-și retrage trupele din Europa.

Liderul de la Casa Albă nu se ferește de genul de dispute publice care îi pun în încurcătură pe oficialii NATO. De exemplu, el s-a angajat într-o dispută cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni, pe fondul afirmației sale că aceasta l-ar fi „implorat” să facă o fotografie împreună la o recentă reuniune a Grupului celor Șapte, desfășurată în Franța.

Diplomații și-au făcut griji timp de săptămâni întregi cu privire la participarea lui Trump la summitul NATO. Oficialii turci păreau însă încrezători că Erdogan îl va putea convinge. Turcia, care se învecinează cu Iranul și s-a pronunțat împotriva războiului, a încercat să faciliteze discuțiile dintre Washington și Teheran.

Fiind un admirator al liderilor puternici, Trump i-a acordat lui Erdogan un sprijin categoric în ultimele săptămâni, numindu-l „un prieten al meu” și „un lider de excepție”.

„Dacă nu ar fi fost faptul că evenimentul era organizat în Turcia de președintele Erdogan, nu cred că aș fi participat la el”, a declarat cel de-al 47-lea președinte american reporterilor la Casa Albă săptămâna trecută, în timp ce Rutte stătea lângă el.

Șeful NATO a glumit apoi spunând că Trump ar veni și pentru el, iar Trump a fost de acord, dar a adăugat: „Nu aș fi trecut prin ce am trecut în ultimele două luni cu diferitele țări”. Rutte, ale cărui laude la adresa lui Trump au devenit celebre, a adus în Biroul Oval un grafic intitulat „The Trump Trillion” pentru a-i recunoaște meritul președintelui american de a fi exercitat presiuni asupra țărilor europene să-și majoreze cheltuielile militare.

Mark Rutte arată spre un grafic în timpul întâlnirii cu președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, în Biroul Oval al Casei Albe din Washington, DC, SUA, miercuri, 24 iunie 2026. Foto: Profimedia

Aliații abandonați ai Americii au acum ani de experiență în a face față lui Trump, iar liderii se vor baza pe o strategie binecunoscută: să fie succinți (summitul oficial se va încheia în mai puțin de o zi). Să pună accentul pe fast. Să evite declarațiile comune lungi, care ar putea scoate în evidență divergențele sau ar putea pune la încercare răbdarea lui Trump.

Pentru Erdogan, declarația lui Trump reprezintă „deja o victorie diplomatică uriașă”, a declarat Ozgur Unluhisarcikli, directorul pentru Turcia al German Marshall Fund, un institut de politici cu sediul în SUA. El a afirmat că Erdogan „va dori să profite de acest lucru în timpul summitului și să-l transforme în popularitate pe plan intern”.

În ciuda relațiilor prietenoase cu Trump, războiul din Iran a trezit îngrijorarea Ankarei cu privire la instabilitatea Statelor Unite și la dominanța tot mai mare a Israelului în regiune, determinând-o să caute noi parteneriate în domeniul apărării. Cu toate acestea, oficialii turci continuă să descrie Washingtonul ca pe un aliat indispensabil.

Un alt gest de bunăvoință față de Ankara este faptul că Trump a lăsat să se înțeleagă că s-ar putea înregistra un progres în disputa de lungă durată privind avioanele de vânătoare americane F-35. Statele Unite au blocat achiziția acestor avioane de către Turcia după ce aceasta a cumpărat sistemul rus de apărare aeriană S-400 în timpul primului mandat al liderului american.

Întrebat despre acest subiect și despre planurile Statelor Unite de a vinde Turciei motoare de avion pentru propriile sale aeronave, Trump a declarat săptămâna trecută că este probabil să-l facă pe Erdogan „foarte fericit”.

Ankara a menținut relații cordiale cu Moscova, în același timp vânzând drone turcești Ucrainei în lupta acesteia împotriva Rusiei.

Producția internă de armament a Turciei și-a consolidat poziția într-un moment în care NATO se confruntă cu retragerea resurselor de către SUA, iar capitalele europene promit să preia inițiativa, fără a fi însă încă pregătite să facă acest lucru.

Această dinamică i-a determinat pe liderii europeni să se exprime mai rezervat decât înainte cu privire la preocupările legate de statul de drept din Turcia, chiar dacă represiunea împotriva principalei forțe de opoziție politică a lui Erdogan a stârnit îngrijorare în ultimele luni, alături de o decizie – acum revocată – de a închide o universitate din Istanbul.

Autoritățile turce au reținut peste 200 de persoane din motive de securitate înaintea summitului. Organizațiile pentru drepturile omului au declarat că printre aceștia se numără activiști politici, avocați, un cadru universitar și un activist pentru drepturile comunității LGBTQ.

Într-o perioadă marcată de scepticism față de retorica privind valorile, condamnarea de către UE a situației drepturilor omului din Turcia a trecut pe plan secund, afirmă oficialii și analiștii.

Mulți oficiali sunt mai puțin dispuși să pună accentul pe astfel de chestiuni, întrucât se bazează pe Turcia pentru a vinde arme Europei sau pentru a reduce migrația, iar Ankara îi acuză de standarde duble din cauza criticilor lor limitate la adresa agresiunii israeliene din regiune.

Criticii lui Erdogan consideră că laudele lui Trump și schimbarea de atitudine a Europei reprezintă o încurajare pentru președintele turc. Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, principalul rival politic al lui Erdogan, se află în închisoare din 2025, fiind acuzat de corupție, acuzații pe care le neagă.

„Europenii nu mai vor tensiuni cu Turcia. … Nu vor să mai poarte această discuție”, a declarat Asli Aydintasbas, cercetătoare la Brookings Institution, cu sediul la Washington.

„Mai devreme sau mai târziu, cred că Turcia și Europa vor începe să-și redefinască relația în condiții diferite”, a adăugat Aydintasbas. „Dar niciuna dintre părți nu a declarat asta în mod deschis, așa că se află într-un fel de joc de-a șoarecele și pisica, iar drepturile societății civile au fost primele sacrificate”.

Pe măsură ce rolul militar al Turciei în cadrul Alianței NATO capătă o importanță tot mai mare, relația sa cu Uniunea Europeană pare din ce în ce mai tensionată.

În ciuda îmbunătățirii relațiilor cu țări europene precum Germania și Belgia, demersurile Turciei de a adera la blocul celor 27 de state sunt în impas, iar conflictul privind apele teritoriale cu Grecia, membră a UE și a NATO, s-a intensificat.

În schimb, Turcia s-a concentrat pe încheierea unor acorduri bilaterale privind armamentul și a altor parteneriate individuale cu țări europene, printre care Italia și Spania.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care este așteptată și la summitul NATO, a stârnit recent controverse atunci când a inclus Turcia, alături de Rusia și China, printre rivalii care trebuie contracarați. Oficialii UE s-au grăbit să-și retragă afirmațiile, descriind Turcia drept un „partener important”.

Cu toate acestea, controversa a scos la iveală faptul că Uniunea Europeană nu și-a definit în mod clar relația cu Ankara pentru a ține pasul cu vremurile, în timp ce statele sale membre sunt, la rândul lor, divizate.

„Dilema Uniunii Europene”, a afirmat Unluhisarcikli, constă în faptul că Turcia este percepută ca „un partener, un concurent și, uneori, un rival”.

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Editor : A.M.G.