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„Inel de oțel” din drone înarmate în jurul elicopterelor: noua strategie a Armatei britanice pentru a-și proteja aeronavele în luptă

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Incredible show of force by British and French military helicopters
Foto: Profimedia
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Flote de până la șase drone înarmate vor zbura alături de elicopterele Apache, interceptând amenințările și lovind țintele, în cadrul planurilor de sporire a puterii de foc pe câmpul de luptă ale Corpului Aerian al Armatei Britanice, scrie The Times.

Dronele de luptă autonome wingman puternic înarmate, care vor forma un „inel de oțel” în jurul elicopterelor Apache, concepute pentru a proteja piloții care zboară cu aeronave tradiționale, au fost prezentate luni de ministrul apărării la Salonul Aeronautic Internațional de la Farnborough.

Până la șase dintre aceste drone mari cu rotor basculant, cunoscute sub numele de „Thunder”, vor zbura la joasă altitudine alături de elicopterele de atac pe câmpul de luptă.

Piloții armatei sau operatorii din centrele de comandă de la sol pot controla flota autonomă, potrivit firmei americane de apărare Anduril Industries, care a proiectat aeronavele.

Fiecare dronă Thunder transportă până la zece rachete aer-sol Hellfire sau 76 de rachete care se lansează din ușile laterale rabatabile. De asemenea, aceasta funcționează ca o navă-mamă, putând transporta 16 drone kamikaze lansate din tuburi sau stocând până la 12 interceptori antidrone în conul din față.

Aeronava hibrid-electrică este proiectată să funcționeze în tandem cu elicopterele Apache, oferind pilotului un scut aerian de protecție și capacitatea de a lovi ținte la distanțe mult mai mari, extinzându-i raza de acțiune.

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Drona Thunder produsă de Anduril Industries. Foto: Anduril Industries

Shane Arnott, șeful departamentului de inginerie al Anduril UK, a declarat că Thunder va „oferi un inel protector de oțel” împotriva armelor de apărare aeriană, precum rachetele portabile și dronele de atac cu sens unic.

Folosind pale de rotor care se înclină pentru a-l transforma într-o aeronavă cu aripi fixe, Thunder poate zbura adânc în teritoriul inamic, având o autonomie de mii de mile nautice.

Robotul urmează să zboare pentru prima dată anul viitor și este unul dintre cei patru concurenți pentru Proiectul NYX al armatei, un program de dezvoltare a unei drone „wingman” (coleg de zbor loial) pentru elicopterele Apache.

Arnott a afirmat că Thunder ar putea prelua cele mai riscante misiuni și ar putea spori numărul de muniții disponibile pentru piloți, descriindu-l ca „un încărcător suplimentar”.

Navigând cu ajutorul senzorilor electro-optici, de detectare a luminii și radar, fiecare Thunder este proiectat să zboare în mod invizibil la nivelul copacilor sau sub acesta, înainte de a „apărea brusc” deasupra orizontului pentru a ataca țintele. Acest lucru se poate realiza în timp ce elicopterele cu echipaj rămân la distanțe mai sigure.

Arnott a declarat: „Aceasta este construită pentru a supraviețui luptelor la nivelul solului, care au devenit cele mai cumplite dintre toate domeniile de luptă. Este cel mai periculos loc de pe câmpul de luptă în prezent. Ucraina a fost un exemplu elocvent, unde, încă de la început, s-au înregistrat pierderi îngrozitoare în rândul flotei de elicoptere. Iar asta s-a întâmplat pentru că zburau la altitudine mare și zburau în timpul zilei.”

El a menționat că tehnologia autonomă a fost deja testată în cadrul sistemului Fury al companiei, adăugând: „Nu este prima noastră experiență de acest gen. Considerăm că sistemul de percepție la nivel de vehicul este cel mai avansat dintre toate sistemele autonome existente în prezent.”

Anduril a fost selectată în lista scurtă a concursului organizat de Ministerul Apărării de la Londra (MoD) pentru un „wingman” al elicopterului Apache, alături de BAE Systems, Tekever și Thales. Vor fi selectate până la două companii pentru a construi prototipuri și a pune în funcțiune aeronave operaționale până în 2030.

Nu s-a luat încă nicio decizie, dar Luke Pollard, ministrul pentru pregătirea apărării și industrie, a participat luni la o prezentare privată a modelului „Thunder” la Farnborough, alături de personalități din industrie.

Rich Drake, directorul general al Anduril UK, a declarat că firma își propune să construiască o fabrică în Marea Britanie în cazul în care Ministerul Apărării va comanda tehnologia sa.
Compania preconizează să construiască 50 de drone pe an, o capacitate care ar putea fi mărită în cazul unui război. De asemenea, dronele sunt de dublă utilizare și pot fi adaptate pentru a transporta marfă în scopuri comerciale în timp de pace.

El a adăugat: „Avem o serie de amplasamente potențiale pe care suntem gata să le punem rapid în funcțiune atunci când vom primi comanda. În mod similar, dacă comanda ar veni din altă țară, am proceda la fel. Dar ne-am făcut temele.”

Drake a afirmat că drona ar costa doar o fracțiune din prețul unui Apache și, prin urmare, ar fi mai ușor de sacrificat pe câmpul de luptă decât platformele tradiționale cu echipaj.

„Sistemele portabile de apărare antiaeriană, muniția de calibru mare și sistemele ieftine de apărare antiaeriană reprezintă cu adevărat un risc pentru un elicopter de atac”, a spus el, adăugând că, drept urmare, elicopterele „stau adesea pe linia de zbor nefolosite din cauza riscului”. El a precizat că, pentru fiecare elicopter Apache, planul ar fi ca trei până la șase drone Thunder să zboare în misiuni alături de acesta sau în fața sa.

„Realitățile câmpului de luptă modern necesită o masă de luptă suplimentară, capabilă să producă efecte mai mari pe o zonă mai extinsă”, a spus el.

Editor : B.E.

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