Infern dezlănțuit în Australia. Oamenii își caută refugiu pe plaje și în apă pentru a se salva

Infern dezlănțuit în Australia din cauza incendiilor. 4000 de oameni dintr-o stațiune aflată între Sydney și Melbourne s-au refugiat pe plajă și pe mare pentru a se salva. Pentru alții este însă prea târziu. Cel puțin 5 oameni au murit în ultimele ore și peste 200 de case aflate pe coastă au ars până la temelii. Bilanțul victimelor, unul încă provizoriu, a ajuns astfel la 15 morți. În ajutorul sinistraților, autoritățile au mobilizat armata. Mai multe elicoptere militare și avioane au fost trimise în zonele afectate în încercarea de a-i evacua pe oameni.

S-a făcut noapte în plină zi în sudul Australiei după ce cerul a luat culoarea focului. Localnicii au filmat imagini desprinse parcă din filmele despre Apocalipsă. Pereți uriași de flăcări au înconjurat numeroase localități și țin prizonieri zeci de mii de oameni, localnici și turiști. Oamenii au scris pe rețelele de socializare că aud vuietul flăcărilor care se apropie de casele lor. Pentru a scăpa de foc, unii dintre ei au fugit pe mare, alții se roagă pe plaje să scape cu viață în timp ce scânteile purtate de vântul puternic aprind noi incendii în jurul lor.

- Totul în regulă?

- Da.

- Ia-mă de mână, Ewan! Ia-o pe mama de mână.

- Ok.

- Unde mergem?

- Pe plajă!

„Suntem opt adulți și nouă copii și am venit aici pentru că locuința unde stăteam, la socrii mei, a ars de dimineață. Am hotărât că nu merită să stăm să ne păzim casa, am plecat cât am putut mai repede”, povestește o familie.

Plaja nu este nici ea garanția că focul nu îi va prinde din urmă. Așa că numeroși localnici se mută dintr-un loc în altul în speranța că nu vor arde de vii.

„Ne-am întors în parcul de rulote pentru că focul este pe plajă acum. Nu putem pleca din Batemans Bay pentru că toate autostrăzile sunt blocate”, explică o femeie cu un copil mic.

Cei care nu au vrut să-şi abandoneze casele privesc neputincioși cum agoniseala de-o viață se face scrum.

„Dintr-o dată, vântul s-a intensificat și totul s-a aprins. Asta a fost. Totul a dispărut într-o clipă”, povestește o femeie.

Flăcările se întind acum pe o distanță de 500 de kilometri, de la Golful Batemans în statul New South Wales, până la Bairnsdale, statul Victoria, regiunile în care sunt în continuare active zeci de focare, iar altele se pot aprinde în orice clipă. Vegetația este extrem de uscată în urma lunilor de secetă, iar temperaturile continuă să rămână caniculare. În plus, vântul puternic face misiunea pompierilor imposibilă. Unul dintre echipajele care intervin pentru stingerea incendiilor s-a filmat în timp ce încerca să înainteze prin infernul de foc.

Sezonul incendiilor a început în septembrie în Australia, iar de atunci, peste 3 milioane și jumătate de hectare de vegetație au fost mistuite de flăcări.

În prima zi a anului nou, erau 112 incendii dezlănțuite în New South Wales. Aici, au fost distruse 916 cămine de la începutul sezonului.

Pentru sâmbătă, meteorologii prognozează un nou val de căldură.

