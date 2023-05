Inflația se apropie de 110% în Argentina. „Am ajuns o țară a cerșetorilor. Ne luptăm pentru o roșie sau un ardei”

Rata anuală a inflației din Argentina a crescut la 109% în aprilie, depășind toate previziunile de până acum ale analiștilor, potrivit Reuters. Țara este în criză economică de ani de zile, iar cea mai mare parte a populației trăiește acum în sărăcie.

Argentina a înregistrat o inflație lunară de 8,4% în aprilie, cu mult peste previziunile analiștilor de 7,5% și cea mai mare din ultimele decenii. Acest lucru a dus rata anuală la 108,8%.

Creșterea accelerată a prețurilor a făcut ca una din patru persoane să trăiască în sărăcie într-o țară care se luptă de decenii cu o criză economică.

Scăderea rezervelor băncii centrale pune acum în pericol finanțele guvernului.

„Am ajuns o țară a cerșetorilor”, a declarat pentru Reuters un argentinian. „Te disperă pentru că după ce ai muncit toată viața, trebuie să lupți pentru a cumpăra o roșie sau un ardei gras”, a afirmat acesta.

„Când am venit ultima dată la piață, am plătit 300 de pesos pentru un kilogram de ardei gras, acum am dat 300 de pesos pentru jumătate de kilogram”, a mai spus o pensionară.

„Am încetat să mai ieșim să mâncăm în oraș, nu am mai fost într-o vacanță de patru ani, a trebuit să vindem maina pentru că nu ne puteam plăti asigurarea, permisele și costurile parcării”, a afirmat un alt argentinian.

Efectele creșterii inflației se simt de mult timp în Argentina. În septembrie anul trecut, oamenii au ieșit în stradă și au cerut măsuri pentru a contracara creșterea costului vieții. În februarie, banca centrală a Argentinei a comunicat că va fi emisă o nouă bancnotă de 2.000 de pesos (9,9 dolari) ca răspuns la creșterea prețurilor.

În vara lui 2022, în doar patru săptămâni, la conducerea Ministerului Economiei au fost trei schimbări de miniștri, din cauza crizei care se adâncește. În decembrie, Fondul Monetar Internațional (FMI) a aprobat încă 6 miliarde de dolari (4,9 miliarde de lire sterline) ca ajutor financiar, ca parte dintr-un program de 30 de luni, care este de așteptat să atingă un total de 44 de miliarde de dolari.

