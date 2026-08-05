Influencerul mexican Cesar Gastelum a fost împuşcat mortal în timpul unei transmisiuni live

Influencerul mexican de pe reţelele sociale Cesar Gastelum a fost ucis prin împuşcare marţi, în timpul unei transmisiuni live alături de prietenii săi, în faţa unui restaurant fast-food din oraşul Culiacan, în nord-vestul Mexicului, potrivit autorităţilor locale, informează miercuri Reuters.

Gastelum, care avea aproape 600.000 de urmăritori pe TikTok şi era cunoscut pentru videoclipurile sale de comedie, transmitea live din faţa unui restaurant fast-food când două persoane pe motocicletă, ambele purtând căşti, s-au apropiat de el şi de prietenii săi.

Într-o înregistrare a transmisiunii live, consultată de Reuters, şoferul motocicletei părea să tragă direct asupra lui Gastelum, scrie Agerpres.

Un oficial de securitate din statul Sinaloa a confirmat moartea lui Gastelum şi a spus că este în desfăşurare o amplă operaţiune de securitate.

Uciderea lui Gastelum are loc în contextul unei violenţe persistente în Culiacan, capitala statului Sinaloa, aflată în centrul unui conflict între facţiuni rivale de crimă organizată care îşi dispută controlul asupra regiunii.

Acest atac aminteşte de uciderea în mai 2025 a influenceriţei mexicane din domeniul înfrumuseţării Valeria Marquez, care a fost împuşcată mortal în timpul unei transmisiuni live pe TikTok la salonul din Zapopan unde lucra, în statul Jalisco din vestul Mexicului.

Valeria Marquez, în vârstă de 23 de ani, a fost ucisă după ce un bărbat a intrat în salon şi a deschis focul, potrivit procurorilor.

Moartea sa a fost investigată conform protocoalelor privind femicidul.

În iulie, autorităţile mexicane au anunţat arestarea, în statul Jalisco, a lui Ramon Angel Alvarez Ayala, cunoscut sub numele de "El R-1", pe care ministrul securităţii, Omar Garcia Harfuch, l-a identificat drept liderul unei celule infracţionale asociate Cartelului Noii Generaţii din Jalisco (CJNG).

Autorităţile l-au asociat pe Alvarez Ayala cu uciderea lui Marquez şi l-au acuzat că a ordonat şi finanţat asasinarea primarului din Uruapan, Carlos Manzo, în noiembrie 2025.

Editor : A.P.