Live TV

Informații interceptate de Ucraina, dezvăluite de Zelenski: „Indicatorii care prevăd nemulțumirea rușilor față de Putin vor crește”

Data publicării:
volodimir zelenski
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Foto: X/Volodimir Zelenski

Serviciile secrete ucrainene au interceptat documente secrete privind sondaje interne și previziuni, destinate inițial celor mai înalte niveluri ale guvernului rus, care relevă o îngrijorare tot mai mare a Kremlinului cu privire la propria stabilitate internă. Volodimir Zelenski a publicat pe Telegram previziunile interne ale statului rus care arată popularitatea lui Vladimir Putin pe plan intern, în contextul în care țara se apropie de un moment politic crucial, relatează Kyiv Post.

Documentele interceptate oferă o evaluare secretă a stării de spirit a opiniei publice ruse în perioada premergătoare alegerilor parlamentare programate.

„Așa-numiții indicatori care prevăd nemulțumirea rușilor față de Putin vor continua să crească constant”, a declarat președintele ucrainean. „El a început deja să se obișnuiască cu ideea că această creștere a nemulțumirii nu poate fi oprită, iar acest indicator nu se va «stabiliza» înainte de luna septembrie, când sunt programate alegerile parlamentare în Rusia”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Conform datelor obținute de Kiev, analiștii ruși interni estimează că, până la 20 septembrie 2026, 55% din populația rusă va aproba acțiunile lui Putin, în timp ce 33% își vor exprima în mod explicit dezaprobarea, restul de 12% fiind indeciși sau încadrându-se în alte categorii.

Dincolo de președinție, partidul de guvernământ Rusia Unită se confruntă cu o criză de încredere. Rapoartele serviciilor de informații semnalează o „tendință descendentă constantă” a sprijinului acordat formațiunii de la putere. În consecință, analiștii de la Kremlin recunosc că menținerea controlului asupra Dumei de Stat va necesita „un număr semnificativ mai mare de falsificări” decât în ciclurile electorale anterioare.

În plus, documentele evidențiază o creștere substanțială și cuantificabilă a „dispoziției de protest” în diverse regiuni rusești.

Zelenski a subliniat o rezervă în legătură cu datele interceptate: aceste prognoze au fost calculate înainte de a se ține cont de realitatea militară și economică a acestei veri.

„Considerăm că aceste rapoarte nu iau în calcul nici măcar evenimentele potențiale din lunile iunie, iulie și august, care nu pot decât să agraveze și mai mult situația din Rusia”, a subliniat liderul ucrainean.

Pe 12 iunie, Putin a semnat un decret prezidențial prin care a majorat efectivul oficial al Forțelor Armate Ruse, adăugând mii de militari în serviciul activ. Aceasta reprezintă a doua extindere administrativă în decurs de patru luni, funcționând ca o „mobilizare treptată” menită să compenseze pierderile de pe front.

În cadrul unui eveniment recent organizat cu ocazia Zilei Rusiei – care, de altfel, a fost mutat în interior, departe de Piața Roșie –, Putin a recunoscut că dronele ucrainene cauzează zilnic probleme grave trupelor și logisticii ruse. Militarii ruși s-au plâns deschis lui Putin de incapacitatea lor de a contracara UAV-urile ucrainene care utilizează Starlink și frecvențe avansate.

Având în vedere că atacurile cu drone perturbă activitatea rafinăriilor de petrol din țară și logistica militară, războiul nu mai este o problemă secretă de pe câmpul de luptă, ascunsă de ochii publicului rus.

Moscova continuă să dea dovadă de ostilitate față de exterior. Zelenski a subliniat că propunerile publice și private ale Kievului pentru o pace demnă au fost întâmpinate doar cu retorica Kremlinului, care insistă cu și mai multă hotărâre asupra invaziei.

Cu toate acestea, Ucraina consideră că cifrele interne reflectă realitatea. Liderul de la Kiev a dat asigurări că presiunea militară și economică asupra Rusiei nu va face decât să se intensifice pe parcursul verii, ceea ce va determina inevitabil scăderea și mai accentuată a indicilor de popularitate ai lui Putin până în toamnă.

„Situația internă din Rusia ar trebui să îi convingă de contrariu: că este nevoie de pace”, a concluzionat Zelenski. „Evident, tendințele nu se vor schimba, iar în timp, acest lucru ar putea însemna că va trebui să se încheie un acord cu altcineva din Rusia – cu cineva care nu se va izola de realitate”.

Citește și:

Amenințare de la Kremlin: Putin anunță intensificarea atacurilor asupra infrastructurii Ucrainei. „Descurajăm forțele armate inamice”

Conflictul intern de care Putin se teme cel mai mult: De ce a ajuns regimul de la Kremlin atât de îngrijorat de situația din Cecenia

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
motor de avion lovit de fulger
2
Avion lovit de fulger la scurt timp de la decolare. Aeronava avea la bord 217 pasageri
adrian vestea si eugen tomac la cotroceni
3
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi...
BRASOV - CARFIL - VIZIT? - 15 MAI 2025
4
Cine este Adrian Veștea, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier în locul lui...
profimedia-1107742527
5
Eugen Tomac, după ce USR a anunțat că nu-i votează guvernul: Peste 200 de parlamentari...
Surpriză de proporții: s-a întors la FCSB! Gigi Becali l-a "deturnat" de la Rapid
Digi Sport
Surpriză de proporții: s-a întors la FCSB! Gigi Becali l-a "deturnat" de la Rapid
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Camion lapte Rusia
Rusia deghizează camioanele cu combustibil în cisterne de lapte pentru a putea aproviziona în Crimeea
Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă.
„Situația nu mai este la fel de tensionată”. Ucraina câștigă războiul dronelor, dar acum trebuie să-l convingă pe Trump (Politico)
benzinarie
Restricții la vânzarea carburanților în Sankt Petersburg și Moscova, pe fondul temerilor privind aprovizionarea
Laborator biologic. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Ucraina neagă că ar lucra la arme biologice, în urma acuzațiilor americane
Refugiați adăpost
ONU: Mai a fost luna cu cele mai multe victime civile înregistrate în Ucraina de la începutul războiului
Recomandările redacţiei
eugen tomac, nicusoar dan si adrian vestea
CULISE. Cum a ajuns Veștea propunerea-surpriză de premier: „O palmă...
adrian vestea la cotroceni
Cine sunt vocile din PNL care susțin numirea lui Adrian Veștea...
edlpromo in fata ta toma_00437
Ce spune „singurul bolojenist din PSD” despre nominalizarea lui...
CLUJ-NAPOCA - ALEGERI 2025 - VOT - MIRCEA ABRUDEAN - 4 MAI 2025
Voci sonore din PNL, susținere pentru Bolojan: „Nicuşor Dan s-a...
Ultimele știri
Rezultate LOTO – Duminică, 14 iunie 2026. Peste șase milioane de euro sunt în joc la 6/49
Secretul „Capcanei lui Venus”: cum funcționează mecanismul de închidere rapidă al plantei carnivore
Liderii PNL se întâlnesc luni pentru a discuta desemnarea lui Adrian Veștea ca premier. Cîmpeanu: E un om foarte potrivit
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este prințul care a încălcat una dintre cele mai vechi reguli ale Casei Regale. Gestul făcut la Trooping...
Cancan
Orașul din România în care o cabană la munte se vinde cu doar 5.750€ acum, în iunie 2026
Fanatik.ro
Omul dat afară de Mirel Rădoi, la un pas de o revenire spectaculoasă la FCSB! Unde s-au împotmolit...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Alexandru Tudor, apariție șocantă la sfințirea bisericii lui Gigi Becali. Absență surprinzătoare de la...
Adevărul
Cum ne păcălesc samsarii în piețe: „Toate intersecțiile sunt pline de pepeni de Dăbuleni, deși în Dolj abia...
Playtech
Stațiunea din România unde aerul este considerat printre cele mai curate din țară. Tot mai mulți turiști o...
Digi FM
Ce vârstă are Dorin Mateiu, bărbatul care a însoțit-o pe Simona Halep în Mykonos. Diferența dintre ei nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cea mai mare "bătaie" de la CM 2026: Romario a auzit ce i-a spus o reporteră și nu s-a putut abține!
Pro FM
„Nu-ți dau această piesă!”. De ce Linda Perry nu a vrut ca celebra Christina Aguilera să cânte melodia...
Film Now
Cum arată azi Zack, blonduțul din "Salvați de clopoțel". A trecut de 50 de ani, are patru copii și e în formă...
Adevarul
Cum a devenit Bacalaureatul la Limba Română o formalitate de nivel de clasa a opta. De la eseu critic la „te...
Newsweek
Pensie scăzută cu 900 lei, în 2026, la recalculare. Sute de mii de pensionari pot păți la fel. De ce?
Digi FM
Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat al României. A construit Aeroportul Brașov și a gestionat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Are 70 de ani, a devenit mamă la 46, dar nu regretă. Geena Davis: „Sunt fericită că am avut copii târziu...
UTV
Andra a făcut furori într-o rochie scurtă și mulată. Cum a reusit artista să slăbeasca 10 kilograme