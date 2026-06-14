Informații interceptate de Ucraina, dezvăluite de Zelenski: „Indicatorii care prevăd nemulțumirea rușilor față de Putin vor crește”

Serviciile secrete ucrainene au interceptat documente secrete privind sondaje interne și previziuni, destinate inițial celor mai înalte niveluri ale guvernului rus, care relevă o îngrijorare tot mai mare a Kremlinului cu privire la propria stabilitate internă. Volodimir Zelenski a publicat pe Telegram previziunile interne ale statului rus care arată popularitatea lui Vladimir Putin pe plan intern, în contextul în care țara se apropie de un moment politic crucial, relatează Kyiv Post.

Documentele interceptate oferă o evaluare secretă a stării de spirit a opiniei publice ruse în perioada premergătoare alegerilor parlamentare programate.

„Așa-numiții indicatori care prevăd nemulțumirea rușilor față de Putin vor continua să crească constant”, a declarat președintele ucrainean. „El a început deja să se obișnuiască cu ideea că această creștere a nemulțumirii nu poate fi oprită, iar acest indicator nu se va «stabiliza» înainte de luna septembrie, când sunt programate alegerile parlamentare în Rusia”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Conform datelor obținute de Kiev, analiștii ruși interni estimează că, până la 20 septembrie 2026, 55% din populația rusă va aproba acțiunile lui Putin, în timp ce 33% își vor exprima în mod explicit dezaprobarea, restul de 12% fiind indeciși sau încadrându-se în alte categorii.

Dincolo de președinție, partidul de guvernământ Rusia Unită se confruntă cu o criză de încredere. Rapoartele serviciilor de informații semnalează o „tendință descendentă constantă” a sprijinului acordat formațiunii de la putere. În consecință, analiștii de la Kremlin recunosc că menținerea controlului asupra Dumei de Stat va necesita „un număr semnificativ mai mare de falsificări” decât în ciclurile electorale anterioare.

În plus, documentele evidențiază o creștere substanțială și cuantificabilă a „dispoziției de protest” în diverse regiuni rusești.

Zelenski a subliniat o rezervă în legătură cu datele interceptate: aceste prognoze au fost calculate înainte de a se ține cont de realitatea militară și economică a acestei veri.

„Considerăm că aceste rapoarte nu iau în calcul nici măcar evenimentele potențiale din lunile iunie, iulie și august, care nu pot decât să agraveze și mai mult situația din Rusia”, a subliniat liderul ucrainean.

Pe 12 iunie, Putin a semnat un decret prezidențial prin care a majorat efectivul oficial al Forțelor Armate Ruse, adăugând mii de militari în serviciul activ. Aceasta reprezintă a doua extindere administrativă în decurs de patru luni, funcționând ca o „mobilizare treptată” menită să compenseze pierderile de pe front.

În cadrul unui eveniment recent organizat cu ocazia Zilei Rusiei – care, de altfel, a fost mutat în interior, departe de Piața Roșie –, Putin a recunoscut că dronele ucrainene cauzează zilnic probleme grave trupelor și logisticii ruse. Militarii ruși s-au plâns deschis lui Putin de incapacitatea lor de a contracara UAV-urile ucrainene care utilizează Starlink și frecvențe avansate.

Având în vedere că atacurile cu drone perturbă activitatea rafinăriilor de petrol din țară și logistica militară, războiul nu mai este o problemă secretă de pe câmpul de luptă, ascunsă de ochii publicului rus.

Moscova continuă să dea dovadă de ostilitate față de exterior. Zelenski a subliniat că propunerile publice și private ale Kievului pentru o pace demnă au fost întâmpinate doar cu retorica Kremlinului, care insistă cu și mai multă hotărâre asupra invaziei.

Cu toate acestea, Ucraina consideră că cifrele interne reflectă realitatea. Liderul de la Kiev a dat asigurări că presiunea militară și economică asupra Rusiei nu va face decât să se intensifice pe parcursul verii, ceea ce va determina inevitabil scăderea și mai accentuată a indicilor de popularitate ai lui Putin până în toamnă.

„Situația internă din Rusia ar trebui să îi convingă de contrariu: că este nevoie de pace”, a concluzionat Zelenski. „Evident, tendințele nu se vor schimba, iar în timp, acest lucru ar putea însemna că va trebui să se încheie un acord cu altcineva din Rusia – cu cineva care nu se va izola de realitate”.

Citește și:

Amenințare de la Kremlin: Putin anunță intensificarea atacurilor asupra infrastructurii Ucrainei. „Descurajăm forțele armate inamice”

Conflictul intern de care Putin se teme cel mai mult: De ce a ajuns regimul de la Kremlin atât de îngrijorat de situația din Cecenia

Editor : A.M.G.