Live TV

Infractorii cibernetici au încercat să lase un oraș din Polonia fără apă potabilă. Anunțul ministrului afacerilor digitale

Data publicării:
cyber security, web development and work in IT concept
Atac cibernetic. Foto: Profimedia Images

Un mare oraş polonez ar fi putut rămâne fără apă miercuri, ca urmare a unui atac cibernetic, dar acesta a fost dejucat, a declarat joi viceprim-ministrul Krzysztof Gawkowski, care este şi ministrul afacerilor digitale, relatează Reuters.

Oficialul polonez nu a precizat cine se află în spatele atacului sau care este oraşul vizat. El a făcut această declaraţie într-un interviu publicat joi de portalul de ştiri Onet.

„În ultimul moment, am reuşit să ne asigurăm că, atunci când a început atacul, serviciile noastre au aflat despre el şi am oprit totul. Am reuşit să prevenim atacul”, a spus Krzysztof Gawkowski.

Polonia a declarat că rolul său de centru de ajutor pentru Ucraina o face ţinta atacurilor cibernetice şi a actelor de sabotaj din partea Rusiei.

Gawkowski a spus cu alte ocazii că dintre toate ţările NATO, Polonia este „ţinta principală” a Rusiei.

El a afirmat că Polonia reuşeşte să contracareze 99% din atacurile cibernetice.

Gawkowski a declarat anul trecut că Polonia va cheltui peste 3 miliarde de zloţi (800 de milioane de dolari) pentru a spori securitatea cibernetică, după ce agenţia de ştiri a statului, PAP, a fost lovită de ceea ce autorităţile au declarat că a fost probabil un atac cibernetic rus.

Miercuri, premierul Donald Tusk, care a avertizat că Rusia încearcă să creeze o ruptură între Varşovia şi Kiev, a declarat că un tânăr ucrainean a fost reţinut pentru acte de sabotaj comandate de servicii de informaţii străine, inclusiv pentru graffiti jignitoare la adresa polonezilor.

De asemenea, PAP a informat joi că un ucrainean de 17 ani reţinut, printre altele, pentru profanarea unui monument dedicat polonezilor ucişi de naţionaliştii ucraineni în al Doilea Război Mondial, a fost acuzat de participare la o grupare criminală organizată care avea ca scop comiterea de crime împotriva Poloniei.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
2
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
3
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
elev
4
Bacalaureat cu peripeții. Un elev a picat pentru că a adormit în timpul examenului: „M-au...
george simion
5
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
Cea mai radioactivă țară din lume și-a făcut națională de fotbal! Cum arată după 67 de bombe atomice
Digi Sport
Cea mai radioactivă țară din lume și-a făcut națională de fotbal! Cum arată după 67 de bombe atomice
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan guvern
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor...
donald trump vladimir putin
Anunțul Kremlinului privind întâlnirea Putin - Trump: conversație...
ADR
Deși are trei oameni la comunicare, Autoritatea pentru Digitalizarea...
Donald Trump arată cu degetul
Condițiile impuse de Donald Trump pentru a oferi garanții de...
Ultimele știri
Ministrul Dragoș Pîslaru anunță ce se va întâmpla cu autostrăzile scoase din PNRR. „Punem cap la cap sursele de finanțare”
Bărbat arestat după ce s-a dat drept polițist pe un bulevard din Capitală și a tâlhărit un trecător
Putin îl laudă pe Trump înainte de întâlnirea din Alaska: „Administrația lui depune eforturi susținute”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
macron
Emmanuel Macron: SUA sunt gata să ofere Ucrainei garanții de securitate, dar se opun aderării la NATO
imagini din Barentsburg, orașul minier rusesc din Svalbard, arhipelag ce ține de Norvegia
Orașul rusesc de pe teritoriul NATO. Cum profită Putin de statutul bizar al unor insule izolate ca să extindă prezența Rusiei în Europa
Donald Tusk, premierul Poloniei
Premierul polonez spune că Trump a cerut ca preşedintele Nawrocki să participe în locul său la videoconferinţa pentru Ucraina
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
Rusia vrea negocieri și pentru reducerea trupelor americane în Europa, la summitul din Alaska, avertizează premierul polonez
Cătușe
Kazahstan anunţă că un angajat al Ministerului Apărării a fost arestat în Polonia
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu aveam niciun simptom, dar corpul meu era plin de cancer". O femeie a descoperit întâmplător boala și acum...
Cancan
Cade guvernul Bolojan? Cine vine la putere după ce tensiunile au ajuns la cote alarmante
Fanatik.ro
Marian Ceaușescu l-a provocat pe Mitică Dragomir la o bătaie în ring. „Vreau de la două milioane de euro în...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Cum se apără un primar PNL acuzat că a refuzat ajutorul lui Bolojan, iar acum localitatea lui are probleme...
Adevărul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Playtech
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
Volodimir Zelenski și Donald Trump
Trump este  îngrijorat că prezența lui Zelenski în preajma summitului din Alaska cu Putin ar putea compromite...
Pro FM
Bianca Censori, imaginile provocatoare care i-au adus noi critici: „Pentru nimeni și nimic nu merită să-ți...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
De ce nu e greșit să spui «La mulți ani» de Sfânta Maria Mare. Explicația preotului care schimbă tot ce știm...
Newsweek
Vineri, zi decisivă pentru pensii. Cum ar putea rămâne pensionarii cu pensiile înghețate ani de zile
Digi FM
Cascadorie periculoasă pe Șoseaua Mihai Bravu: motociclist prins mergând pe o singură roată, amendat și lăsat...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Charlie Sheen, declarații la opt ani de când a renunțat la alcool: „Rușinea te sufocă. Chiar i-am rănit pe...
UTV
(VIDEO) Râs surprins în Parcul Naţional Semenic Cheile Caraşului. Imagini rare cu prădătorul solitar