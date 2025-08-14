Infractorii cibernetici au încercat să lase un oraș din Polonia fără apă potabilă. Anunțul ministrului afacerilor digitale

Un mare oraş polonez ar fi putut rămâne fără apă miercuri, ca urmare a unui atac cibernetic, dar acesta a fost dejucat, a declarat joi viceprim-ministrul Krzysztof Gawkowski, care este şi ministrul afacerilor digitale, relatează Reuters.

Oficialul polonez nu a precizat cine se află în spatele atacului sau care este oraşul vizat. El a făcut această declaraţie într-un interviu publicat joi de portalul de ştiri Onet.

„În ultimul moment, am reuşit să ne asigurăm că, atunci când a început atacul, serviciile noastre au aflat despre el şi am oprit totul. Am reuşit să prevenim atacul”, a spus Krzysztof Gawkowski.

Polonia a declarat că rolul său de centru de ajutor pentru Ucraina o face ţinta atacurilor cibernetice şi a actelor de sabotaj din partea Rusiei.

Gawkowski a spus cu alte ocazii că dintre toate ţările NATO, Polonia este „ţinta principală” a Rusiei.

El a afirmat că Polonia reuşeşte să contracareze 99% din atacurile cibernetice.

Gawkowski a declarat anul trecut că Polonia va cheltui peste 3 miliarde de zloţi (800 de milioane de dolari) pentru a spori securitatea cibernetică, după ce agenţia de ştiri a statului, PAP, a fost lovită de ceea ce autorităţile au declarat că a fost probabil un atac cibernetic rus.

Miercuri, premierul Donald Tusk, care a avertizat că Rusia încearcă să creeze o ruptură între Varşovia şi Kiev, a declarat că un tânăr ucrainean a fost reţinut pentru acte de sabotaj comandate de servicii de informaţii străine, inclusiv pentru graffiti jignitoare la adresa polonezilor.

De asemenea, PAP a informat joi că un ucrainean de 17 ani reţinut, printre altele, pentru profanarea unui monument dedicat polonezilor ucişi de naţionaliştii ucraineni în al Doilea Război Mondial, a fost acuzat de participare la o grupare criminală organizată care avea ca scop comiterea de crime împotriva Poloniei.

