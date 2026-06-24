„Înfrângerea Americii”: Iranul susține că acordul cu SUA marchează victoria Teheranului

Memorandumul de înţelegere încheiat între Iran şi SUA pentru a pune capăt războiului reprezintă „declaraţia de înfrângere a Americii”, a declarat miercuri şeful echipei de negociere iraniene, Mohammad Bagher Ghalibaf.

„Memorandumul de înţelegere de la Islamabad nu este rezultatul unor presiuni sau coerciţii, ci mai degrabă al rezistenţei şi hotărârii de care a dat dovadă curajoasa naţiune iraniană”, a declarat Ghalibaf la o conferinţă la Baku (în Azerbaidjan), difuzată de televiziunea iraniană, relatează France Presse, potrivit Agerpres.

„De aceea, memorandumul de înţelegere de la Islamabad a căpătat valoarea unei declaraţii de înfrângere a Americii”, a spus politicianul iranian, totodată, preşedintele parlamentului de la Teheran, adăugând că securitatea în Orientul Mijlociu trebuie de acum înainte asigurată de ţările din regiune.

Ghalibaf, care s-a exprimat cu ocazia unei reuniuni a Uniunii Parlamentare a Organizaţiei pentru Cooperare Islamică la Baku, a insistat că numai ţările din regiune ar trebui să stabilească ordinea politică şi de securitate în Orientul Mijlociu, respingând un amestec extern şi făcând apel la o cooperare intraregională extinsă, notează și Reuters.

Discuţiile la nivel tehnic între Iran şi SUA se vor relua marţea viitoare, după o pauză temporară, a anunţat miercuri un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe pakistanez, citat de Xinhua.

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Editor : C.S.