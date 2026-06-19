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Infrastructura Belarusului se adaptează la nevoile militare ale Rusiei, avertizează un ONG

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Alexandr Lukașenko cu Vladimir Putin
Belarusul este dependent de banii din Rusia, iar pentru regimul lui Lukașenko va fi tot mai greu să evite implicarea directă în războiul din Ucraina. Foto: Profimedia Images
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În Belarus se construiește o infrastructură militară de amploare, orientată din ce în ce mai mult către nevoile forțelor armate ruse, afirmă Vladimir Jigar, reprezentant al organizației BelPol, un ONG care monitorizează abuzurile regimului lui Aleksandr Lukasenko.

Reprezentantul BelPol a făcut această declarație în cadrul unei mese rotunde organizate la Kiev, axată pe militarizarea Belarusului și pe potențialele amenințări la adresa securității Ucrainei, potrivit site-ului The Odessa Journal.

Jigar a afirmat că, în prezent, în Belarus funcționează peste 500 de întreprinderi implicate în producția unei game largi de produse militare destinate Rusiei. Potrivit acestuia, procesul face parte dintr-un efort activ de militarizare, susținut financiar de Moscova.

El a mai susținut că unele instalații industriale sunt construite de la zero special pentru a satisface nevoile de apărare ale Rusiei, producția fiind ulterior transferată direct în Rusia și utilizată în operațiuni militare.

Jigar a dat exemplu o nouă fabrică de muniție cu ciclu complet, care este preconizată să-și înceapă activitatea în districtul Slutsk din Belarus până la sfârșitul anului.

Potrivit acestuia, fabrica va produce obuze de artilerie și rachete de artilerie de calibre de 122 mm și 152 mm, cu o producție totală de aproximativ 240.000 de unități pe an, în cadrul unui program de lucru în două schimburi.

El a adăugat că fabrica este construită pe locul unor foste depozite militare distruse în 1996 și se preconizează că va produce anual 120.000 de obuze de artilerie și 120.000 de rachete de artilerie. Jigar a afirmat că este evident că aceste muniții vor fi furnizate Rusiei.

În opinia sa, militarizarea Belarusului se accelerează, baza sa industrială îndeplinind din ce în ce mai mult comenzile rusești din domeniul apărării, inclusiv producția de muniție, sisteme de drone și repararea echipamentelor militare.

BelPol este presentată drept o asociație independentă formată din foști angajați ai serviciilor de securitate, care se concentrează pe investigații și probleme legate de drepturile omului.

Editor : B.P.

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