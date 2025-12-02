Înfuriat de atacurile asupra petrolierelor rusești, Putin pregătește „măsuri radicale” împotriva Ucrainei

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, marți, că ia în considerare măsuri de represalii, ca răspuns la atacurile ucrainenilor asupra petrolierelor din flota fantomă a Rusiei, una dintre ele fiind să taie accesul Ucrainei la mare, scrie presa rusă, citată de RBC Ukraine.

Întrebat despre atacul asupra tancurilor petroliere din Marea Neagră, Putin a spus că Rusia „va lua în considerare măsuri de represalii împotriva navelor acelor țări” care ar ajuta Ucraina să desfășoare aceste operațiuni, notează Kommersant.

„Cea mai radicală măsură este să taie accesul Ucrainei la mare, atunci ar fi imposibil să mai practice pirateria în general”, a adăugat Putin.

El a avertizat conducerea ucraineană „și pe cei care o susțin” să ia în considerare „dacă merită să continue astfel de practici”.

Pe 28 noiembrie, a izbucnit un incendiu pe două tancuri aparținând așa-numitei flote fantomă a Rusiei în Marea Neagră, lângă Bosfor.

Ministerul Transporturilor din Turcia a raportat că o explozie și un incendiu au avut loc pe nava Kairos în timpul călătoriei sale din Egipt către portul rus Novorossiysk. Potrivit autorităților turce, petrolierul a fost supus unui „impact extern”.

O altă navă, Virat, a fost avariată la aproximativ 35 de mile marine de coastele Turciei.

Pe 29 noiembrie, surse citate de RBC Ukraine au raportat că serviciul de securitate al dronelor maritime ucrainene, Sea Baby, a lovit cu succes cele două tancuri sancționate, Kairos și Virat, în Marea Neagră. Ambele nave fac parte din flota umbră a Rusiei.

În atac au fost folosite drone Sea Baby modernizate, proiectate pentru operațiuni pe distanțe lungi și echipate cu încărcături îmbunătățite. Ambele petroliere au fost grav avariate și efectiv scoase din funcțiune, complicând transportul petrolului rusesc.

Potrivit surselor, în momentul atacului, navele navigau goale spre Novorossiysk pentru încărcare. Astfel de atacuri au un impact direct asupra resurselor financiare ale Rusiei pentru desfășurarea războiului, deoarece aceste petroliere ar fi putut transporta petrol în valoare de aproape 70 de milioane de dolari.

Citește și: Ucraina a distrus al patrulea petrolier din flota fantomă a lui Putin într-o săptămână

Editor : C.L.B.