Live TV

Înfuriat de atacurile asupra petrolierelor rusești, Putin pregătește „măsuri radicale” împotriva Ucrainei

Data publicării:
nava militara rusa din flota marii negre
Imagine cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, marți, că ia în considerare măsuri de represalii, ca răspuns la atacurile ucrainenilor asupra petrolierelor din flota fantomă a Rusiei, una dintre ele fiind să taie accesul Ucrainei la mare, scrie presa rusă, citată de RBC Ukraine

Întrebat despre atacul asupra tancurilor petroliere din Marea Neagră, Putin a spus că Rusia „va lua în considerare măsuri de represalii împotriva navelor acelor țări” care ar ajuta Ucraina să desfășoare aceste operațiuni, notează Kommersant. 

„Cea mai radicală măsură este să taie accesul Ucrainei la mare, atunci ar fi imposibil să mai practice pirateria în general”, a adăugat Putin.

El a avertizat conducerea ucraineană „și pe cei care o susțin” să ia în considerare „dacă merită să continue astfel de practici”.

Pe 28 noiembrie, a izbucnit un incendiu pe două tancuri aparținând așa-numitei flote fantomă a Rusiei în Marea Neagră, lângă Bosfor.

Ministerul Transporturilor din Turcia a raportat că o explozie și un incendiu au avut loc pe nava Kairos în timpul călătoriei sale din Egipt către portul rus Novorossiysk. Potrivit autorităților turce, petrolierul a fost supus unui „impact extern”.

O altă navă, Virat, a fost avariată la aproximativ 35 de mile marine de coastele Turciei.

Pe 29 noiembrie, surse citate de RBC Ukraine au raportat că serviciul de securitate al dronelor maritime ucrainene, Sea Baby, a lovit cu succes cele două tancuri sancționate, Kairos și Virat, în Marea Neagră. Ambele nave fac parte din flota umbră a Rusiei.

În atac au fost folosite drone Sea Baby modernizate, proiectate pentru operațiuni pe distanțe lungi și echipate cu încărcături îmbunătățite. Ambele petroliere au fost grav avariate și efectiv scoase din funcțiune, complicând transportul petrolului rusesc.

Potrivit surselor, în momentul atacului, navele navigau goale spre Novorossiysk pentru încărcare. Astfel de atacuri au un impact direct asupra resurselor financiare ale Rusiei pentru desfășurarea războiului, deoarece aceste petroliere ar fi putut transporta petrol în valoare de aproape 70 de milioane de dolari.

Citește și: Ucraina a distrus al patrulea petrolier din flota fantomă a lui Putin într-o săptămână

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
Vladimir Putin
2
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
lac paltinu
3
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
băzăvan
4
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
toamna-cald-soare-meteo-vremea-reuters-1536x1016
5
Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Urmează zile cu temperaturi în creștere...
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost depuse!
Digi Sport
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost depuse!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Russian President Vladimir Putin's annual end-of-year news conference in Moscow
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
maia sandu sustine un discurs
Avertismentul Maiei Sandu: Riscurile venite din partea Rusiei nu doar că nu dispar, dar vor crește
Russia'S President Putin Meets With US Envoy Witkoff In Moscow
Steve Witkoff și ginerele lui Trump se întâlnesc cu Vladimir Putin la Moscova. Dar Kremlinul a trecut la amenințări înaintea discuției
volodimir zelenski
SUA și Ucraina au elaborat un plan de pace în 20 de puncte, anunță Zelenski. „Există șanse de a pune capăt acestui război”
Aeroportul din Kolțovo. Foto Wikimedia
În Rusia, pasagerii sunt abordați pe aeroporturi, pentru a li se înmâna somații de recrutare militară. Cine sunt bărbații vizați
Recomandările redacţiei
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
Oamenii din Prahova vor sta fără apă încă o săptămână. Problemele ar...
diana buzoianu harta
Diana Buzoianu acuză autoritățile locale că știau de pericolul crizei...
artan
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor...
senat
Amenzi de până la 20.000 lei pentru comportament agresiv în...
Ultimele știri
Scena Nașterii Domnului fără chipuri, expusă în Piața Mare din Bruxelles, provoacă un val de furie: „Este o inepţie şi o insultă”
Viceprimarul oraşului Uricani a fost găsit fără viaţă în locuinţa sa
VIDEO Un autobuz care circulă fără șofer a transportat pasageri pe un aeroport din România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce tip de client ești în funcție de zodie. Nativul care se lasă mereu ghidat de impuls 
Cancan
BREAKING | A murit Adrian Pleșca, fondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan
Fanatik.ro
Afacerea care l-a făcut pe Marian Aliuță să piardă 5 milioane de euro: ”Dumnezeu mi-a dat un drum nou”
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Țara unde se găsește cel mai ”înfricoșător” stadion din lume. Arată ca o ruină, dar încă este folosit
Adevărul
România, părăsită de majoritatea sașilor, șvabilor și evreilor. Cum s-a transformat structura demografică...
Playtech
La ce înălțime se montează termostatul pentru eficiență maximă. Recomandarea specialiștilor
Digi FM
Roxana Moise, fostă handbalistă și concurentă în primul sezon Exatlon, a murit la numai 39 de ani. A lăsat în...
Digi Sport
Giovanni Becali: ”Mutu m-a trădat”
Pro FM
Miley Cyrus a purtat o bijuterie cu diamant pe inelar la premiera noului film Avatar. Fanii cred că artista...
Film Now
Reuniune „BH 90210”. Tori Spelling, Brian Austin Green și Ian Ziering, în LA. Cum arată azi actorii care au...
Adevarul
Povestea eroinelor care au salvat oameni din calea naturii dezlănțuite. Una dintre ele avea doar 10 ani, iar...
Newsweek
Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în decembrie? Calendar complet
Digi FM
Ce au făcut gemenele Indiggo în SUA, de au ajuns în arest. Mama lor a făcut reclamație la adresa uneia dintre...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Ce rasă de pisică ți se potrivește în funcție de zodie. Astrele dezvăluie felina care îți oglindește...
Film Now
Catherine Zeta Jones, după ce și-a petrecut Ziua Recunoștinței în bucătărie: „Am nevoie de un an pentru a mă...
UTV
Adela Popescu a împodobit bradul de Crăciun alături de Radu Vâlcan și cei trei băieți. Imaginile au cucerit...