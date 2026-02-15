Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica: „Există un lucru pe care îl înţelegi greşit”

Premierul ungar Viktor Orban i-a răspuns într-o postare pe X preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care l-a atacat dur la Conferinţa de securitate de la Munchen, spunându-i că Ucraina nu poate deveni membru al Uniunii Europene.

„Dragă Volodimir, mulţumesc pentru încă un discurs de campanie în sprijinul aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Îi va ajuta foarte mult pe unguri să vadă situaţia mai clar. Există însă un lucru pe care îl înţelegi greşit: această dezbatere nu este despre mine şi nu este despre tine. Este despre viitorul Ungariei, al Ucrainei şi al Europei. Tocmai de aceea nu puteţi deveni membru al Uniunii Europene”, a scris Orban pe X.

Într-un atac furios la adresa premierului Viktor Orban din Ungaria, cu care a avut mai multe dispute publice, Volodimir Zelenski a declarat la Conferinţa pentru Securitate de la Munchen: „Numai Viktor se poate gândi cum să-şi mărească burta, nu cum să-şi mărească armata pentru a împiedica tancurile ruseşti să se întoarcă pe străzile din Budapesta”.

„Unitatea noastră este cea mai bună apărare împotriva planurilor agresive ale Rusiei”, a subliniat Zelenski.

