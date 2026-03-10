Înfuriată de manevrele SUA - Coreea de Sud, sora lui Kim Jong Un critică lovitura din Iran: „Niște bandiţi internaţionali scandaloşi”

Puternica soră a liderului nord-coreean Kim Jong Un s-a declarat marţi furioasă din cauza lansării exerciţiilor militare anuale comune dintre Seul şi Washington, profitând de ocazie pentru a critica vehement loviturile americano-israeliene asupra Iranului, transmite AFP.

Coreea de Sud şi aliatul său Statele Unite au lansat luni exerciţiile militare anuale de primăvară denumite „Freedom Shield” ("Scutul libertăţii"), care urmează să mobilizeze până pe 19 martie aproximativ 18.000 de soldaţi sud-coreeni şi un număr încă necunoscut de soldaţi americani, scrie Agerpres.

Aceste exerciţii au loc „într-un moment critic în care structura mondială de securitate se prăbuşeşte rapid şi izbucnesc războaie în diferite părţi ale lumii”, a afirmat Kim Yo Jong, o confidentă influentă a fratelui ei.

Ea a atribuit această situaţie „acţiunilor imprudente ale unor bandiţi internaţionali scandaloşi”, într-o aparentă referire la Statele Unite şi Israel.

Kim Yo Jong a condamnat marţi atacurile americano-israeliene asupra Iranului, numindu-le un „act ilegal de agresiune” care a dezvăluit natura „necinstită” a Washingtonului. Phenianul le-a criticat în termeni similari duminică.

Potrivit surorii lui Kim Jong Un, exerciţiile militare comune dintre Coreea de Sud şi Statele Unite „ar putea avea consecinţe teribile şi de neimaginat”, a relatat agenţia oficială de presă a Phenianului, KCNA.

Aceste exerciţii irită de mult timp Coreea de Nord, care le vede ca pe nişte repetiţii pentru o invazie. Neavând semnat oficial un tratat de pace în urma conflictului din 1950-1953, cei doi vecini sunt tehnic încă în război.

Sora liderului nord-coreean a fost recent promovată la conducerea Departamentului de Afaceri Generale al partidului la putere cu ocazia unui important congres cincinal al acestui organism.

Coreea de Nord şi Statele Unite sunt adversari de mult timp, dar în ultimele luni Washingtonul a lansat o iniţiativă pentru a relansa negocierile la nivel înalt cu Phenianul, luând în considerare un posibil summit în acest an între preşedintele american Donald Trump şi liderul nord-coreean Kim Jong Un.

După ce a ignorat în mare măsură aceste semne de deschidere, Kim a declarat la sfârşitul lui februarie că cele două ţări s-ar putea „înţelege bine” dacă Washingtonul ar accepta statutul de putere nucleară al Phenianului. De asemenea, el a respins fără menajamente propunerile preşedintelui sud-coreean Lee Jae Myung care a pledat pentru reluarea dialogului bilateral.

