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Inginerul-şef al centralei nucleare Zaporojie a fost ucis într-un atac cu drone, anunță autoritățile ruse

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FILE PHOTO: IAEA expert mission visits Zaporizhzhia Nuclear Power Plant
Centrala nucleară Zaporojie se află sub ocupație rusă din martie 2022. Sursa foto: REUTERS
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Agenţia nucleară de stat rusă Rosatom a anunţat, miercuri, decesul inginerului-şef al centralei nucleare ucrainene Zaporojie ocupată de Rusia, în urma unui atac ucrainean care a ucis încă o persoană, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

„În această după-amiază, Aleksandr Iakovlev, inginerul-şef al centralei nucleare Zaporojie, a murit într-un atac terorist selectiv comis de regimul de la Kiev”, a declarat presei ruse directorul general al Rosatom, Alexei Lihacev, potrivit Agerpres. 

Potrivit acestuia, o dronă inamică a atacat un vehicul al centralei în care se aflau un şofer şi inginerul-şef, amândoi fiind ucişi.

„În ultimele două luni şi jumătate, 13 persoane au fost ucise şi 48 rănite” în urma atacurilor Kievului în zona centralei atomoelectrice, a susţinut oficialul rus.

Miercuri dimineaţă, autorităţile instalate de Rusia în Energodar, oraşul ucrainean în apropierea căruia se află centrala atomoelectrică Zaporojie, au semnalat întreruperea furnizării energiei electrice în localitate din cauza atacurilor ucrainene continue.

Ocupată de trupele ruse în martie 2022, centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, se află aproape de linia frontului din sud-estul Ucrainei. Centrala funcţionează cu personal ucrainean, iar Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) are permanent o echipă de experţi la faţa locului.

Zona centralei a fost de mai multe ori lovită de obuze şi drone, atacuri pentru care trupele ruse şi cele ucrainene s-au acuzat reciproc şi care riscă să provoace un dezastru nuclear cum a fost cel de la Cernobîl. Centrala a fost astfel deconectată în mod repetat de la sursele externe de alimentare cu energie electrică, necesare răcirii reactoarelor, situaţii rezolvate punctual prin pornirea generatoarelor diesel.

Editor : C.L.B.

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