Îngrijorare în Israel privind acordul nuclear dintre SUA și Arabia Saudită: „Ne pune în pericol”

Un acord între Statele Unite şi Arabia Saudită, care permite regatului să construiască reactoare nucleare folosind tehnologie americană şi să îmbogăţească uraniu, a alimentat îngrijorările în Israel cu privire la declanşarea unei curse a înarmărilor în Orientul Mijlociu, relatează joi Reuters.

Acordul anunţat miercuri, care trebuie aprobat de Congresul SUA, are drept scop să permită Arabiei Saudite să dezvolte un program nuclear civil.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu şi miniştrii săi ai Apărării şi Afacerilor Externe nu au comentat până acum acordul, despre care criticii afirmă că ar compromite interesele de securitate pe termen lung ale Israelului.

„Acordul nuclear cu Arabia Saudită, încheiat peste capul Israelului, este un eşec strategic grav care pune în pericol securitatea noastră”, a declarat fostul premier israelian Naftali Bennett, care încearcă să-l învingă pe Netanyahu la alegerile din 27 octombrie.

„Îmbogăţirea uraniului pe teritoriul saudit ar putea duce la o cursă nucleară regională şi la o pierdere periculoasă a controlului”, a mai spus el.

Fostul ministru al Apărării, Avigdor Lieberman, a declarat că „din programul nuclear civil din Arabia Saudită vor rezulta arme nucleare şi aceasta va duce la o cursa nebună a înarmării în întreg Orientul Mijlociu”.

Israelul, despre care se crede că deţine singurul arsenal nuclear din regiune, trebuie să se opună acordului şi să facă lobby pe lângă Congresul SUA pentru a bloca acordul, a mai spus el.

Un acord nuclear civil cu Arabia Saudită este în lucru de ani de zile, atât în timpul primei administraţii a preşedintelui Donald Trump, cât şi în timpul administraţiei fostului preşedinte Joe Biden.

Totuşi, niciun acord nu a fost încheiat până acum, în parte din cauza avertismentelor lansate de grupurile de neproliferare care spun că „ar putea oferi Arabiei Saudite o cale de a dezvolta o armă nucleară”.

Israelienii speră, de asemenea, că orice acord va veni ca parte a unui acord de normalizare a relaţiilor mult aşteptat între Israel şi Arabia Saudită, aşa cum este prevăzut în planul Biden.

„Nu există niciun oficial din domeniul securităţii care ar spune că introducerea capacităţii nucleare civile în Arabia Saudită fără a integra această mişcare ca parte a construirii unei alianţe regionale moderate este un pas bun pentru securitatea Israelului”, a declarat Benny Gantz, fost şef al Statui Major israelian

Editor : C.L.B.