Îngrijorare în rândul aliaților Ucrainei. Andrii Sîbiha avertizează că „e necesară” o întâlnire Putin-Zelenski

Un progres decisiv în negocierile de pace este posibil numai după ce Volodimir Zelenski și Vladimir Putin se vor întâlni, a declarat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, potrivit RBC Ukraine.

Întrebat dacă o întâlnire trilaterală între Ucraina, Rusia și Statele Unite se află în continuare pe ordinea de zi și când ar putea avea loc, Sîbiha a spus că țara sa continuă să-și reafirme disponibilitatea pentru o astfel de reuniune.„Ne-am dori ca aceasta să aibă loc cât mai curând posibil. Vom profita de fiecare ocazie, oricât de mică ar fi, pentru a ne apropia de pace”, a subliniat ministrul ucrainean de Externe.

Cu toate acestea, el consideră că cea mai eficientă și mai potrivită modalitate de a da un nou impuls eforturilor de pace ar fi o întâlnire între Putin și Zelenski.

„Ar putea avea loc împreună cu Trump sau cu medierea președintelui Erdogan. Semnalăm că suntem pregătiți pentru acest lucru. Și avem rezultate de arătat în urma unei astfel de întâlniri. Cel puțin un armistițiu, un schimb de prizonieri de război și întoarcerea copiilor”, a adăugat Sîbiha.

Ucraina dispune de o serie de acorduri potențiale, cunoscute sub denumirea de măsuri de consolidare a încrederii, pe care le-ar putea anunța în urma negocierilor.

Kievul colaborează cu partenerii săi pentru a asigura încetări ale focului care să acopere infrastructura energetică, spațiul maritim, spațiul aerian și alte domenii, și trebuie să continue să lupte pentru acestea, a afirmat Sîbiha.

„Observăm consecințele restricționării de către Rusia a libertății de navigație în Marea Neagră. Observăm îngrijorare în rândul partenerilor noștri, în special în țările din Sudul Global. Aceștia înțeleg impactul asupra economiilor lor, în special în ceea ce privește securitatea alimentară globală, domeniu în care Ucraina joacă un rol important ca unul dintre garanții mondiali”, a adăugat el.

De ce e necesară o întâlnire Putin-Zelenski

Se poate ajunge la un acord inițial fie în cadrul unei întâlniri între Zelenski și Putin, fie la un nivel inferior, spune Sîbiha.

„Dar dacă vorbim despre un nou impuls, noi perspective și un nou calendar pentru încheierea războiului, o întâlnire la nivel de lideri este necesară, în opinia mea”, subliniază diplomatul.

Echipele de negociatori de nivel inferior revin adesea asupra acelorași probleme, în timp ce președintele poate rezolva definitiv cele mai dificile chestiuni.

Întrebat despre „ideile creative” menționate uneori de negociatori sau de alți participanți la procesul de pace, Sîbiha le-a pus pe seama faptului că „spiritul de la Anchorage” s-a stins.

„Formula «3+2» nu funcționează. Poziția Ucrainei este clară: «Nimic despre Ucraina fără Ucraina». Ucraina, poporul său și președintele său nu vor accepta nicio formulă care să vină în detrimentul integrității teritoriale și al suveranității țării. Așadar, da, sunt necesare idei noi, care să țină seama de aceste realități geopolitice”, a concluzionat el.

Potrivit ministrului ucrainean, delegația americană a vizitat Moscova de opt ori înainte de a se deplasa în cele din urmă la Kiev. Delegația a prezentat mai multe idei pentru continuarea discuțiilor, astfel încât negocierile să poată fi reluate la un moment dat.

Volodimir Zelenski a declarat anterior că Ucraina susține un armistițiu energetic cu Rusia. Cheia este să se asigure că și Rusia îl respectă.

În urma deciziei lui Trump de a relua exporturile de motorină din Rusia, discuțiile dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite s-au încheiat înainte de termen.

SUA au descris discuțiile ca fiind productive, deși, în același timp, au apărut informații despre un acord privind motorina între Trump și Putin.

Editor : C.L.B.