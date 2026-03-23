Îngrijorare la Bruxelles după acuzațiile că Ungaria ar fi transmis date sensibile către Rusia. CE așteptă „clarificări”

Péter Szijjártó, ministrul ungar de Externe.
Péter Szijjártó, ministrul ungar de Externe.

Comisia Europeană şi-a exprimat luni „profunda îngrijorare” cu privire la informaţiile publicate de Washington Post, care sugerează că Ungaria ar fi divulgat date sensibile către Moscova de ani de zile.

Conform acestui articol, ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, profită în mod regulat de pauzele din cadrul reuniunilor dintre oficialii UE de la Bruxelles pentru a-l suna pe omologul său rus, Serghei Lavrov, şi a-l ţine la curent în timp real cu discuţiile, relatează AFP, citată de Agerpres.

Datorită acestor apeluri, „de ani de zile, Rusia este, într-un fel, prezentă la fiecare reuniune a Uniunii Europene”, afirmă publicaţia americană, citând o sursă anonimă.

Aceste informaţii au stârnit o reacţie violentă la Bruxelles, unde numeroşi oficiali sunt încă foarte indignaţi după summitul de joia trecută, în cadrul căruia Ungaria a blocat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Comisia aşteaptă ca guvernul ungar „să ofere clarificările necesare”, a declarat Anitta Hipper, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene.

„O relaţie de încredere între statele membre, precum şi între acestea şi instituţiile UE, este fundamentală pentru buna funcţionare a Uniunii”, a subliniat ea.

Aceste acuzaţii au fost calificate drept „foarte grave” şi de către Berlin.

„Discuţiile din cadrul UE, inclusiv între miniştrii de externe ai Uniunii, sunt confidenţiale”, a declarat unul dintre purtătorii de cuvânt ai diplomaţiei germane.

Ministrul maghiar în cauză, Peter Szijjarto, a negat aceste informaţii, calificându-le drept „ştiri false”.

În campania pentru realegerea sa, premierul Viktor Orban a denunţat un „atac grav” împotriva Ungariei, evocând, fără dovezi, o interceptare a convorbirilor ministrului său.

Această situaţie complică şi mai mult relaţiile deja foarte tensionate dintre UE şi Budapesta.

De mai mulţi ani, premierul maghiar pune la încercare răbdarea multor lideri, blocând ajutorul pentru Ucraina şi deplasându-se la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin. Atât în privat, cât şi în public, liderii europeni nu-şi mai ascund exasperarea faţă de acest lider.

Foarte supăraţi la finalul unui summit european la Bruxelles, aceştia au denunţat în cor atitudinea unilaterală a lui Viktor Orban, care continuă să blocheze împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.Şi aşteaptă acum cu toţii rezultatul alegerilor din Ungaria, prevăzute pentru 12 aprilie.

Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, a considerat, de altfel, că articolul din Washington Post „nu ar trebui să surprindă pe nimeni”.

Este „unul dintre motivele pentru care iau cuvântul doar când este strict necesar şi spun doar strictul necesar”, a declarat el pe contul său de X.

Top Citite
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
1
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al morții” la Marea Neagră
explozie turcia
2
Explozie într-un district al Istanbulului: două clădiri s-au prăbușit, trei oameni au...
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
SAR operation at Kharkiv apartment block hit by Russian missile, Ukraine - 07 Mar 2026
4
Noua rachetă rusească „Izdeliie-30” face ca atacurile să fie mai greu de anticipat: a...
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
5
„Rezultatul propriului nostru comportament”. Jurnal în vreme de război din cercul...
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
Digi Sport
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
orban
Retorica halucinantă prin care Orban vrea să rămână la putere. Acuză Ucraina de implicare în alegeri și amenință maghiarii cu războiul
Flags of Mercosur and European Union waving in the wind on a clear day
Acordul UE–Mercosur va fi aplicat provizoriu de la 1 mai 2026. Ce presupune măsura
Peter Szijjarto și Viktor Orban.
„Un atac grav”. Reacția lui Viktor Orban, după ce Peter Szijjarto a fost acuzat că ar fi transmis Rusiei rapoarte confidențiale ale UE
George Kent
Diplomat american: „Rușii nu sunt interesați să negocieze un acord. Vor doar aparența unui proces. Asta au făcut și la Minsk”
Valori
Raidul asupra mașinii ucrainene de transport de valori ar fi fost organizat de serviciile secrete ungare pentru a provoca o confruntare
Recomandările redacţiei
Scumpire caburanti
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților...
BUCURESTI - CONSILIUL CONCURENTEI - CONFERINTA
Cosmin Marinescu, BNR: „Inflația va scădea abia în a doua parte a...
dacian ciolos la parlament
Nicuşor Dan a anunțat că îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie...
simion aur inquam george calin
AUR a atacat la CCR bugetul de stat pentru 2026. Care sunt motivele...
Ultimele știri
Un elev de 14 ani a participat la Olimpiada Națională de Informatică chiar de pe patul din spital: „A trebuit”
Cum vrea Primăria Capitalei să curețe Bucureștiul de graffiti. Ciucu: Îmi este rușine de halul în care arată orașul”
Comisia Europeană cere statelor UE să înceapă mai devreme stocarea gazelor pentru iarnă, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unei mirese care a divorțat la trei minute de la nuntă. Ce i-a spus mirele a revoltat-o complet
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500...
Fanatik.ro
Ofertă pentru fotbalistul convocat în premieră de Mircea Lucescu pentru Turcia – România: „Salariul, mai mult...
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Cum își face, de fapt, cruce Gigi Becali. Detaliul pe care puțini români l-au observat la patronul FCSB
Adevărul
West Point avertizează că blocarea strâmtorii Ormuz va sufoca industria de apărare a SUA
Playtech
Cum poţi recupera banii împrumutaţi cunoştinţelor chiar dacă nu ai făcut contract. Sfatul avocaţilor: ai 3...
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a văitat că familia sa a trăit în "sărăcie", cu 3.000 € pe lună. Milionarul român a spus acum ce studii are
Pro FM
Mario Fresh rupe tăcerea despre Alexia Eram: „Ne mai vedem din când în când”. Ce relație au la doi ani de la...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
Scenariul negru privind Strâmtoarea Ormuz: „Dacă Rusia și China decid să sprijine Iranul, Teheranul poate...
Newsweek
Șanse aproape zero ca ajutoarele la pensie să se dea înainte de Paște. Banii, „blocați” la CCR
Digi FM
Negresă de post pufoasă și ușor de făcut acasă. Rețeta simplă pentru cei care țin post sau au o dietă vegană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Steven Spielberg, adevărul despre cum e să lucrezi cu Tom Cruise. Ce face actorul în fiecare dimineață pe...
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...