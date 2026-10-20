Îngrijorare la ONU privind protestele violente din țările europene. Un înalt comisar face apel „la dialog”

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a condamnat marţi „toate actele de violenţă” produse în timpul demonstraţiilor din ultimele zile organizate în Franţa şi în alte ţări europene, şi a făcut apel la părţile implicate să „reducă tensiunile”, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Demonstraţiile de mare amploare care au loc în Albania, Belgia, Franţa, Italia şi Portugalia provoacă îngrijorări legate de drepturile omului. Condamn toate actele de violenţă şi fac apel la toate părţile implicate să reducă tensiunile şi să prevină alte violenţe”, a declarat Volker Türk într-un comunicat.

„Oamenii au dreptul să demonstreze paşnic şi să-şi facă auzită vocea. Statele trebuie să faciliteze exercitarea acestor drepturi”, a adăugat el, deplângând atât actele de vandalism, cât şi ceea ce el a numit un răspuns „excesiv” din partea forţelor de ordine.

„Deplâng acţiunile celor care exploatează demonstraţiile pentru a comite acte de violenţă şi de vandalism împotriva proprietăţii publice şi private. Aceste persoane trebuie să fie trase individual la răspundere pentru acţiunile lor”, a cerut Türk, fără a da exemple şi fără a face referire la anumite ţări.

În plus, el şi-a exprimat „îngrijorarea cu privire la rapoartele privind utilizarea inutilă şi excesivă a forţei împotriva protestatarilor”, inclusiv a minorilor.

„Statele trebuie să se asigure că orice intervenţie a forţelor de ordine rămâne legală, necesară şi proporţională”, a adăugat el, evitând din nou să menţioneze incidente specifice.

„Acuzaţiile de utilizare ilegală a forţei trebuie să facă obiectul unor investigaţii rapide, eficiente şi independente”, a reiterat Türk.

Luând act de măsurile „luate de autorităţi pentru a investiga incidentele şi a reduce tensiunile”, Înaltul Comisar al ONU a îndemnat de asemenea statele „să se angajeze în dialog” cu protestatarii, în special cu tinerii, şi „să ia măsuri concrete pentru a răspunde la preocupările lor legitime şi fundamentale”.

Editor : C.L.B.