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Îngrijorări după reluarea contactelor militare dintre Slovacia și Rusia

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fico da noroc cu putin
Robert Fico și Vladimir Putin. Foto: Profimedia
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Din articol
Primii pași se concretizează Aliații din NATO ar trebui să fie preocupați Temeri privind spionajul și dezinformarea Guvernul apără decizia „Un pas foarte serios” Cu gândul la alegerile de anul viitor?

Slovacia reia relațiile militar-diplomatice cu Rusia în premieră după 2022. Guvernul de la Bratislava apără această decizie, criticii avertizează asupra riscurilor de spionaj și a deteriorării încrederii în cadrul NATO, scrie Deutsche Welle.

Când premierul slovac Robert Fico s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Kremlin, în luna mai, el a declarat că relațiile dintre cele două țări ar trebui să depășească domeniul aprovizionării cu energie.

Fico i-a spus președintelui rus că au fost deja făcuți pași pentru restabilirea funcțiilor de atașați militari la ambasadele celor două state. După cinci luni, această inițiativă începe să se concretizeze.

Primii pași se concretizează

Slovacia a trimis la Moscova doi ofițeri militari, generalul de brigadă Slavomír Staviarsky și adjunctul său, colonelul Ivo Gahir, și se pregătește să primească un atașat militar rus la Bratislava. Astfel, reprezentarea militar-diplomatică este restabilită pentru prima dată după invazia rusă din Ucraina, începută în februarie 2022.

Decizia a atras critici din partea opoziției, care pune sub semnul întrebării beneficiile pentru Slovacia.

Criticii avertizează că Rusia ar putea folosi acest aranjament pentru a-și consolida activitățile de informații și spionaj.

„Un singur atașat militar în plus nu schimbă fundamental situația de ansamblu; importanța principală a numirii constă în semnalul politic pe care îl transmite”, a declarat pentru DW Martin Poliačik, fost deputat slovac asociat partidului de opoziție Slovacia Progresistă.

Aliații din NATO ar trebui să fie preocupați

„Aliații din NATO ar trebui să fie preocupați atât de activitățile ofițerului care urmează să sosească, cât și de mediul politic în care acesta va opera”, a adăugat el.

Numirile au fost relatate de portalul slovac de știri Aktuality.sk pe 8 octombrie. Ambii ofițeri figurează pe lista publicată de Ministerul slovac al Apărării cu diplomați militari aflați în misiuni externe.

Potrivit televiziunii publice STVR, Staviarsky se află la Moscova încă de la începutul lunii august.

Între timp, experți în domeniul apărării din opoziție, citați de Aktuality.sk, au identificat viitorul ofițer rus ca fiind Maxim Verezan.

Conform acelorași surse, Verezan a primit deja aprobarea autorităților slovace, însă nu figura încă pe lista oficială a atașaților militari acreditați.

Aktuality.sk susține că Ministerul Apărării nu a răspuns întrebărilor privind data sosirii lui Verezan la Bratislava.

Temeri privind spionajul și dezinformarea

Perspectiva revenirii unui atașat militar rus a readus în atenție scandalul de spionaj care l-a implicat pe Serghei Solomasov, fost adjunct al atașatului militar rus la ambasada din Bratislava.

În 2021, Solomasov a fost filmat recrutându-l și predându-i bani lui Bohus Garbar, colaborator al site-ului pro-rus Hlavné správy. Solomasov a fost expulzat din Slovacia în anul următor, iar Garbar a fost ulterior condamnat pentru spionaj și mită.

Experții opoziției au declarat pentru Aktuality.sk că un atașat slovac la Moscova ar fi monitorizat îndeaproape și ar obține puține informații utile. În schimb, un atașat militar rus în Slovacia ar putea facilita activitățile de spionaj.

Aceștia avertizează că ofițerul rus ar putea desfășura operațiuni de influență și dezinformare și se întreabă ce ar primi Slovacia în schimb.

Guvernul apără decizia

Guvernul slovac și susținătorii săi justifică reluarea contactelor ca pe un mijloc de a obține informații și de a menține reprezentarea diplomatică.

Într-un comunicat citat de STVR, serviciile de informații militare slovace au precizat că rolul lui Staviarsky este să evalueze situația de securitate și politico-militară și să informeze Ministerul Apărării.

Richard Glück, membru al partidului Smer al lui Fico și președinte al Comisiei parlamentare pentru apărare și securitate, a arătat că diplomați militari ai Statelor Unite, Marii Britanii și Franței sunt încă prezenți la Moscova.

„Pierdeam foarte multe informații”, a declarat el pentru STVR, susținând că retragerea reprezentării militare slovace din Moscova ar fi fost o greșeală.

„Un pas foarte serios”

Pentru generalul-locotenent în rezervă Pavel Macko, contextul în care au fost întrerupte contactele anterioare este esențial.

„Acesta este un pas foarte serios făcut de guvernul lui Fico”, a afirmat Macko, fost adjunct al șefului Statului Major al armatei slovace și, la un moment dat, cel mai înalt ofițer slovac din structurile de comandă NATO.

„Nimic nu s-a schimbat din 2022, dimpotrivă”, a spus el.

„Activitățile ostile ale Rusiei continuă să crească în Slovacia și în regiune. Războiul de agresiune împotriva Ucrainei continuă cu intensitate ridicată, la fel și activitățile hibride ostile îndreptate împotriva Slovaciei și a vecinilor săi.”

Macko a amintit un complot dejucat privind incendierea unei fabrici de drone deținute de ucraineni în estul Slovaciei și suspiciunile că incidente produse la München și Leipzig au fost legate de operațiuni rusești desfășurate din Slovacia.

El a avertizat, de asemenea, că influența politică asupra serviciilor de informații slovace și politicile pro-ruse ale guvernului ar putea afecta și mai mult schimbul de informații și încrederea dintre aliați, chiar dacă există „un număr semnificativ de ofițeri foarte profesioniști și de încredere”.

Cu gândul la alegerile de anul viitor?

Martin Poliačik consideră că decizia de a restabili posturile de atașați militari are și motivații politice, într-un moment în care premierul Fico își evaluează șansele de a fi reales anul viitor.

„Cea mai bună șansă a lui Fico de a construi un discurs credibil pentru următoarele alegeri este să susțină că toți ceilalți ne împing spre război și că doar el dorește pacea”, a declarat acesta pentru DW.

„Cred că va argumenta că este persoana cea mai potrivită pentru a discuta cu Putin despre încheierea războiului și că acest lucru necesită o relație excepțional de apropiată cu el.”

Poliačik a adăugat că Fico încearcă să minimalizeze rolul important al producătorilor slovaci de armament în furnizarea de muniție pentru Ucraina.

Muniția este livrată în baza unor contracte comerciale și nu ca ajutor militar oferit de guvernul slovac.

La fel ca alți observatori, Poliačik face diferența între respectarea formală a obligațiilor și încrederea politică.

„Slovacia își îndeplinește formal angajamentele în cadrul NATO”, a spus el. „Respectarea formală nu rezolvă însă, de la sine, problema încrederii politice. Previzibilitatea nu este același lucru cu fiabilitatea.”

Editor : M.C

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