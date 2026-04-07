Înmatriculările de mașini electrice au crescut puternic în Germania, pe fondul crizei carburanților

Data publicării:
Mașină electrică la încărcare
Foto: Profimedia Images

Înmatriculările de automobile electrice în Germania au crescut cu 66,2% în ritm anual, în luna martie, pe fondul exploziei preţurilor carburanţilor la pompă, a anunţat marţi Autoritatea Federală de Transport Rutier din Germania (KBA), transmite DPA, preluată de Agerpres. 

Potrivit datelor KBA, aproximativ 71.000 de automobile electrice au fost înmatriculate luna trecută în Germania, în creştere faţă de 43.000 de unităţi, în luna februarie. Acest gen de automobile au reprezentat 24% din totalul înmatriculărilor în luna martie, în creştere faţă de 22%, în februarie, şi 16,8%, în luna martie a anului trecut. 

De asemenea, 117.846 de automobile noi înmatriculate luna trecută în Germania au fost echipate cu o propulsie hibridă, reprezentând o cotă de piaţă de 40,1% (+16,2%), dintre care 29.996 de unităţi au fost automobile hibride plug-in. 

Maşinile pe benzină au reprezentat 22,8% din totalul înmatriculărilor (66.959 de autoturisme), o scădere de 4,9% faţă de aceeaşi lună a anului trecut. Maşinile cu motor diesel au scăzut, totodată, cu 37.664 de înmatriculări noi (-0,6%), reprezentând o cotă de piaţă de 12,8%. 

În total, în luna martie 2026, în Germania au fost înmatriculate 294.161 de autoturisme noi, în creştere cu 16% faţă de aceeaşi lună a anului precedent. Aceasta a dus la o creştere totală a înmatriculărilor de 5,2% pentru primul trimestru. 

Creşterea semnificativă a înmatriculărilor de automobile electrice a venit în contextul în care preţul petrolului a crescut vertiginos în ultimele săptămâni, din cauza războiului din Iran, ceea ce a dus la creşterea facturilor pentru şoferi. 

Firma de consultanţă EY a estimat că noile subvenţii de stat de până la 6.000 de euro pentru fiecare maşină au avut un efect asupra înmatriculărilor de vehicule electrice, care au înregistrat cea mai mare cifră după cele 87.000 de unităţi înregistrate în august 2023. 

Analistul EY, Constantin Gall, preconizează o posibilă cotă de piaţă de 25% pentru vehiculele electrice la nivelul întregului an, în condiţiile în care, în primul trimestru, cota de piaţă a fost de 22,8%. 

„Marea majoritate a cumpărătorilor de maşini noi încă aleg un motor cu ardere internă şi nimic nu se va schimba aici, deocamdată, în pofida preţurilor ridicate la combustibil, în pofida miliardelor de subvenţii de stat şi în pofida noilor modele electrice cu autonomie şi timpi de încărcare îmbunătăţiţi”, a spus Gall. 

Preţul litrului de motorină a atins luni, la prânz, un nou maxim istoric în Germania, când motorina a ajuns la 2,487 euro/litru, iar cel al benzinei E 10 la 2,235 euro/litru, conform Automobil Clubului german (ADAC). 

