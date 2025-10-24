Live TV

Instagram și Facebook, acuzate că au încălcat legislația UE privind raportarea conținutului ilegal

Data publicării:
facebook instagram meta
Foto. Profimedia
Comisia Europeană a constatat că platformele Instagram și Facebook au încălcat legislația Uniunii Europene, deoarece nu oferă utilizatorilor modalități simple și eficiente de a semnala conținut ilegal, inclusiv materiale care implică abuzuri sexuale asupra copiilor și conținut terorist.

Într-o constatare preliminară publicată vineri, executivul european a precizat că Meta, compania californiană de 1,8 trilioane de dolari care deține cele două platforme, a introdus pași inutili în procesul prin care utilizatorii pot raporta conținutul ilegal, relatează The Guardian.

Potrivit Comisiei, ambele platforme par să utilizeze „modele înșelătoare” (dark patterns) în mecanismele de raportare, ceea ce le face „confuze și descurajante” pentru utilizatori.

Constatarea reprezintă o încălcare a obligațiilor impuse de Legea serviciilor digitale (Digital Services Act – DSA), la nivelul întregii Uniuni Europene, iar concluzia preliminară este că „mecanismele Meta pentru semnalarea și eliminarea conținutului ilegal pot fi ineficiente”. Meta a negat orice încălcare a legislației.

În ceea ce privește Meta, nici Facebook, nici Instagram nu par să ofere un mecanism de tip ‘notificare și acțiune’ ușor de folosit și accesibil, care să le permită utilizatorilor să semnaleze conținut ilegal, cum ar fi materiale care implică abuzuri sexuale asupra copiilor sau conținut terorist”, a transmis Comisia Europeană.

Critici privind siguranța utilizatorilor

Organizațiile pentru protecția copiilor și a utilizatorilor acuză în continuare deficiențe de siguranță în produsele Meta.

Luna trecută, un avertizor de integritate al companiei, Arturo Béjar, a publicat o cercetare conform căreia majoritatea noilor instrumente de siguranță implementate pe Instagram sunt ineficiente și nu îi protejează suficient pe copiii sub 13 ani.

Meta a respins concluziile raportului, susținând că părinții au la dispoziție instrumente solide de control.

În septembrie 2024, compania a introdus conturi obligatorii pentru adolescenți pe Instagram, iar în această lună a anunțat că va adopta o versiune a sistemului de clasificare cinematografică PG-13 pentru a le oferi părinților mai mult control asupra activității copiilor lor pe platformă.

Critici în privința conturilor blocate

Comisia Europeană a mai constatat că Meta le îngreunează utilizatorilor posibilitatea de a contesta deciziile de blocare a conturilor sau a conținutului. Mecanismul de apel nu ar permite utilizatorilor să aducă explicații sau dovezi care să-și susțină contestațiile, ceea ce îi reduce eficiența.

Investigația, aflată încă în desfășurare, a fost realizată în colaborare cu Coimisiún na Meán, coordonatorul irlandez pentru servicii digitale.

Dacă poziția Comisiei va fi confirmată, Meta ar putea fi amendată cu până la 6% din cifra de afaceri globală anuală, iar compania ar putea fi obligată la plăți periodice până la conformare.

Acces insuficient la date pentru cercetători

Comisia a mai constatat, tot preliminar, că atât Meta, cât și TikTok încalcă obligațiile privind acordarea de acces cercetătorilor la datele publice ale platformelor, esențiale pentru evaluarea modului în care minorii sunt expuși la conținut ilegal sau dăunător. În prezent, cercetătorii primesc adesea date incomplete sau nesigure.

„Accesul cercetătorilor la datele platformelor este o obligație esențială de transparență prevăzută de DSA, deoarece permite o analiză publică asupra impactului pe care aceste platforme îl au asupra sănătății noastre fizice și mentale”, a transmis Comisia.

Constatările preliminare le oferă platformelor un termen pentru a se conforma cerințelor Comisiei. Dacă nu o fac, vor risca amenzi.

Reacția oficialilor europeni

Henna Virkkunen, vicepreședinta Comisiei Europene responsabilă de domeniile tehnologie, securitate și democrație, a declarat:

„Democrațiile noastre se bazează pe încredere. Asta înseamnă că platformele trebuie să le ofere utilizatorilor putere de decizie, să le respecte drepturile și să-și deschidă sistemele pentru verificări publice. Legea serviciilor digitale face din aceasta o obligație, nu o opțiune.”

„Prin acțiunile de astăzi, am emis constatări preliminare privind accesul cercetătorilor la date pentru patru platforme. Ne asigurăm că platformele sunt responsabile pentru serviciile lor, conform legii europene, față de utilizatori și societate”, a adăugat ea.

Reacția Meta 

„Nu suntem de acord cu ideea că am fi încălcat DSA și continuăm discuțiile cu Comisia Europeană pe aceste aspecte”, a declarat un purtător de cuvânt al META.

„În Uniunea Europeană am introdus modificări în opțiunile de raportare a conținutului, în procesul de apel și în instrumentele de acces la date de la intrarea în vigoare a DSA, și suntem încrezători că acestea respectă cerințele legale”, a adăugat acesta.

