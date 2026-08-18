Instagram și Facebook s-ar putea schimba pentru totdeauna dacă Meta pierde un proces uriaș în SUA

Meta, compania care deține Facebook și Instagram, se confruntă cu unul dintre cele mai importante procese din istoria sa. Un juriu federal din California urmează să analizeze un proces intentat de 30 de state americane, care acuză compania că a încălcat legislația privind protecția copiilor și adolescenților și că a proiectat platformele în așa fel, încât să creeze dependență în rândul tinerilor, notează BBC.

Meta a suferit o serie de înfrângeri succesive în instanță cu privire la modul în care platformele sale au vizat și au prejudiciat utilizatorii tineri, dar un proces cu juriu care urmează să înceapă marți ar putea reprezenta cea mai mare amenințare de până acum la adresa operațiunilor sale.

Procesul are la bază o acțiune în justiție intentată în 2023 de 30 de state americane, printre care California și New York, în care acestea invocă numeroase încălcări ale legilor federale și statale privind confidențialitatea copiilor.

Nu numai că statele solicită peste o mie de miliarde de dolari de la Meta, dar cer și ca aceasta să aducă modificări la Instagram și Facebook, inclusiv eliminarea numărului de „like-uri” și a derulării infinite (scroll).

Reclamanții susțin că aceste funcții au fost concepute pentru a menține copiii și adolescenții conectați cât mai mult timp, prin algoritmi care stimulează mecanismele de recompensă și prin notificări frecvente care îi determină să revină constant pe platforme.

Meta respinge acuzațiile și afirmă că are un angajament de lungă durată pentru siguranța tinerilor. Compania susține că dovezile prezentate în instanță vor demonstra eforturile sale de a proteja utilizatorii minori.

Dacă Meta ar pierde în cele din urmă un proces de această amploare, acest lucru ar putea impune schimbări fundamentale în modul în care tinerii utilizează rețelele sociale.

Statele care au dat în judecată Meta solicită, de asemenea, multe alte modificări ale modului în care Instagram și Facebook funcționează pentru tineri.

Acestea doresc ca Meta:

să implementeze un proces de verificare parentală pentru utilizatorii adolescenți

să-și modifice „algoritmii de recomandare care manipulează dopamina”

să elimine multe filtre de imagine care modifică aspectul persoanei în fotografii

să elimine redarea automată a conținutului video

să interzică crearea mai multor conturi

să elimine postările care dispar sau „efemere”, precum Instagram Stories

Statele susțin că aceste funcționalități sunt concepute, de asemenea, pentru a menține utilizatorii, inclusiv adolescenții și copiii, pe platforme cât mai des și cât mai mult timp posibil. Ele afirmă că Meta chiar îngreunează reducerea timpului petrecut de tineri pe platformă, prin mijloace precum notificările frecvente menite să-i readucă pe tineri în aplicații. Prin faptul că ar viza utilizatorii minori, Meta „a ales să exploateze” tinerii pentru a-i face dependenți de platformele sale, astfel încât să-și poată crește baza de utilizatori și să-și extindă afacerea. În prezent, valoarea Meta pe piața bursieră este de aproximativ 1,5 mii de miliarde de dolari.

Rețelele sociale au devenit o „perturbare a ordinii publice”

Într-o hotărâre recentă împotriva Meta, un judecător din New Mexico a amendat compania cu suma totală de 942 de milioane de dolari și i-a ordonat să efectueze modificări similare cu cele pe care le solicită acum și celelalte state.

Modificările dispuse de judecătorul Bryan Biedscheid includ eliminarea de pe Instagram și Facebook a numărului de aprecieri pentru utilizatorii cu vârsta sub 18 ani, interzicerea trimiterii sau primirii de conținut cu nuditate de către adolescenți prin intermediul platformelor și limitarea notificărilor push din aplicații la anumite ore ale zilei.

Judecătorul a declarat, de asemenea, că Meta reprezintă o „perturbare a ordinii publice”, asemănătoare unei fabrici care poluează aerul pe care îl respiră oamenii, provocând „efecte nocive” care afectează întreaga populație. Meta a declarat că va face apel împotriva hotărârii.

Deși ordinul judecătorului Biedscheid impune companiei Meta să efectueze modificări doar în New Mexico, în cazul în care cele 30 de state ar câștiga procesul separat intentat împotriva Meta, aceasta ar trebui, aproape sigur, să aplice modificări la nivelul platformei în întreaga SUA.

Statele implicate în proces reprezintă aproape două treimi din populația țării.

Dacă Meta ar implementa astfel de modificări, acest lucru ar marca o schimbare semnificativă a experienței oferite de platformele sale.

Numărul de „like-uri”, de exemplu, face parte din Meta încă din primii ani, când se numea încă Facebook și aceasta era singura sa platformă.

Astăzi, aprecierile sunt omniprezente pe platformele de socializare. Ele reprezintă principala modalitate prin care oamenii interacționează cu textele, fotografiile și videoclipurile pe care le văd online.

Cu toate acestea, aprecierile sunt considerate din ce în ce mai mult ca o modalitate de a alimenta sentimente negative, în special în rândul tinerilor.

În procesul intentat de statele federale împotriva Meta, în cadrul căruia compania a declarat că a predat peste 2 milioane de documente, avocații au făcut referire la propriile cercetări ale Meta, care au arătat că numărul de „like-uri” stimulează „comparația socială”, adică actul mental de a-și evalua propria valoare în raport cu imaginea altcuiva.

Această comparație socială generată de Instagram a fost asociată cu „o singurătate accentuată, o imagine corporală mai proastă și o stare de spirit sau un afect negativ”, potrivit cercetărilor interne ale Meta.

Așa cum a afirmat judecătorul Biedscheid în ordonanța sa – aceasta fiind prima dată când o companie de social media a fost considerată o „perturbare a ordinii publice” –, modul în care platformele Meta au funcționat timp de peste un deceniu a contribuit la o „criză a sănătății mintale a tinerilor” din ce în ce mai gravă în New Mexico și în alte părți.

Acum, avocații din încă 30 de state vor face presiuni asupra judecătoarei Gonzalez Rogers pentru a ajunge la aceeași concluzie.

Procesul este considerat unul cu potențialul de a schimba fundamental modul în care milioane de adolescenți folosesc Facebook și Instagram

Editor : M.C