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Instituțiile UE se descotorosesc de „antenele” lui Viktor Orban. Un think tank, suspendat de autoritatea de supraveghere

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viktor orban zambeste
Viktor Orban. Foto: Profimedia
Din articol
Nu a dezvăluit sursele de finanțare

Un think tank de dreapta care are legături cu fostul prim-ministru ungar Viktor Orbán a fost suspendat din baza de date a UE privind grupurile de lobby și de campanie, după ce a fost acuzat că nu a dezvăluit informații financiare, inclusiv sursele sale de finanțare, scrie POLITICO.

Într-un e-mail trimis grupului de către secretariatul Registrului de transparență al UE, văzut de POLITICO, autoritatea de supraveghere a confirmat că MCC Bruxelles a fost suspendat din registru.

Decizia „v-ar putea priva de posibilitatea de a participa la anumite întâlniri în cadrul instituțiilor UE”.

Eliminarea din baza de date a grupurilor de lobby ar putea însemna că nu mai este eligibil să participe la grupurile de experți convocate de Comisia Europeană pentru a discuta dosare cheie sau la audierile comisiilor organizate de Parlamentul European, adaugă mesajul.

Nu a dezvăluit sursele de finanțare

Suspendarea din Registrul de transparență vine după ce Corporate Europe Observatory a depus o plângere în care susținea că MCC Brussels nu și-a dezvăluit sursele de finanțare. De asemenea, a acuzat think tank-ul de „răspândirea propagandei regimului Orbán”.

Lansat în 2022, MCC Brussels a primit peste 6 milioane de euro în 2024 conform unei declarații de finanțare „pentru a familiariza și influența factorii de decizie europeni cu abordarea sa distinctă față de problemele politice, socio-economice și culturale ale epocii noastre”. Aproape toată această finanțare a provenit de la instituția de învățământ Mathias Corvinus Collegium, cu sediul la Budapesta, controlată de aliați politici apropiați ai lui Orbán.

Într-o declarație, fondatorul și directorul executiv al MCC Bruxelles, Frank Furedi, a afirmat că organizația „s-a confruntat cu încercări neîncetate de a ne marginaliza, izola și reduce la tăcere activitatea, deoarece contestăm ortodoxiile dominante”. Grupul se descrie ca având o poziție critică față de politica UE privind schimbările climatice și a organizat anul trecut un eveniment în Parlamentul European intitulat „Amenințarea ideologiei trans”, găzduit de europarlamentarul Fidesz András László.

Directorul de comunicare al MCC Bruxelles, John O’Brien, a calificat decizia drept „politică încă de la început” și a insistat că plângerea „a venit de la o organizație activistă care a făcut campanie împotriva MCC Bruxelles, a primit sprijin din partea rețelelor asociate cu Fundațiile Open Society ale lui George Soros și se opune deschis ideilor pe care le apărăm”.

Registrul de transparență menține o listă de peste 17.500 de organizații care desfășoară campanii și activități de lobby privind politica UE, obligându-le să facă dezvăluiri financiare periodice și să respecte un cod de conduită.

MCC Bruxelles a declarat că va „contesta imediat decizia prin toate mecanismele de apel disponibile”.

Editor : M.C

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